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BIMSTEC बैठक में शामिल हो सकते हैं बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार, दिल्ली दौरे पर टिकी निगाहें

India Bangladesh Relations: बांग्लादेश के डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एकेएम शम्सुल इस्लाम 16 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में शामिल हो सकते हैं. इस दौरे को भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 13, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:29 PM IST
BIMSTEC बैठक में शामिल हो सकते हैं बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार, दिल्ली दौरे पर टिकी निगाहें
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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