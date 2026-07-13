/BIMSTEC बैठक में शामिल हो सकते हैं बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार, दिल्ली दौरे पर टिकी निगाहें

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India Bangladesh Relations: बांग्लादेश के वजीर-ए-आजम के डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) एकेएम शम्सुल इस्लाम आगामी 16 जुलाई को नई दिल्ली में होने वाली BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की बैठक में शामिल हो सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक "बांग्लादेश के वजीर-ए-आजम के डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल (रिटायर्ड) डॉ. एकेएम शम्सुल इस्लाम बैठक में बांग्लादेश को रिप्रजेंट करेंगे, और उनके शामिल होने की जानकारी राजनयिक चैनलों के जरिए से भारत सरकार को पहले ही दे दी गई है."
रिपोर्ट में कहा गया है, "हिंदुस्तान के जरिए इस यात्रा को किस तरह से संभाला जाता है, इसे दोनों देशों के बीच भविष्य की हाई लेवल दौरों और दीगर ऑफिसियल मुलाकातों के लिए एक 'जरूरी बात' के तौर पर देखा जाएगा." पांचवीं BIMSTEC राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी हिंदुस्तान करेगा और यह 16 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगी. 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (BIMSTEC) दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का एक बैनुल-अकवामी तंजीम है. इसमें सात मुल्क शामिल हैं, जिनकी टोटल आबादी 1.73 अरब है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है.
इस वक्त बांग्लादेश BIMSTEC का सदर है और इसका सेक्रेटेरिएट बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दो साल के अंतराल के बाद बांग्लादेश में हिंदुस्तानी सैलानी वीजा फिर से शुरू होने से हिंदुस्तान-बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं. हिंदुस्तान ने यह भी ऐलान किया है कि वह अपनी वीजा सेवाओं का और बढ़ाएगा. BIMSTEC एक क्षेत्रीय तंजीम है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र पर दस्तखत के साथ हुई थी. शुरू में BIST-EC(बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से जानी जाने वाली यह संस्था अब BIMSTEC कहलाती है. इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं; 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार और फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसका विस्तार हुआ.
6 जून 1997 को, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड की सरकारों के प्रतिनिधि बैंकॉक में एक साथ आए और 'बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग (BIST-EC) की स्थापना पर घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए. ऑफिसियल वेबसाइट के मुताबिक BIMSTEC का संस्थागत विकास धीरे-धीरे हुआ है. साल 2014 में तीसरे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसले के बाद, उसी साल बांग्लादेश के ढाका में BIMSTEC सचिवालय की स्थापना की गई, जिससे सहयोग को गहरा और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचा मिला.