/BIMSTEC बैठक में शामिल हो सकते हैं बांग्लादेश के रक्षा सलाहकार, दिल्ली दौरे पर टिकी निगाहें

इस वक्त बांग्लादेश BIMSTEC का सदर है और इसका सेक्रेटेरिएट बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दो साल के अंतराल के बाद बांग्लादेश में हिंदुस्तानी सैलानी वीजा फिर से शुरू होने से हिंदुस्तान-बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं. हिंदुस्तान ने यह भी ऐलान किया है कि वह अपनी वीजा सेवाओं का और बढ़ाएगा. BIMSTEC एक क्षेत्रीय तंजीम है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र पर दस्तखत के साथ हुई थी. शुरू में BIST-EC(बांग्लादेश-भारत-श्रीलंका-थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के नाम से जानी जाने वाली यह संस्था अब BIMSTEC कहलाती है. इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं; 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार और फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसका विस्तार हुआ.