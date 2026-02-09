Shabana Mahmood: शबाना महमूद के तौर पर ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री

Shabana Mahmood: पीडोफाइल फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के साथ समबन्ध रखने वाले पीटर मैंडेलसन को वाशिंगटन में UK का एम्बेसडर बनाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुरी तरह घिर गए हैं, और उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है. इसी बीच उनके वारिस के तौर पर होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है. अगर ऐसा होता है तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं.
Shabana Mahmood: एपस्टीन फाइल के फोटोज और विडियोज एक्सपोज होने के बाद पूरी दुनिया की राजनीति बदलने वाली है, जिसमें कुछ ऐसा होगा, जिसकी उम्मीद कभी नहीं की गई थी. बड़े-बड़े नाम और लोग सत्ता से हाथ धोने वाले हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर एपस्टीन फाइल से जुड़े मैंडेलसन को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए घिर गए हैं. PM कीर स्टारमर पीटर मैंडेलसन को वाशिंगटन में UK का एम्बेसडर बनाया था, लेकिन 2019 में न्यूयॉर्क जेल में मारे गए दोषी पीडोफाइल फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के साथ मैंडेलसन के रिश्तों के खुलासे के बाद रूलिंग पार्टी में हंगामे के साथ ही ब्रिटेन की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है. ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जल्द ही अपने ओहदे से या तो इस्तीफ़ा देने को मजबूर होंगे ये हटा दिए जाएंगे.
ऐसे में बड़ा सवाल ये सामने आता है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का वारिस कौन बनेगा. इन चर्चाओं के बीच 45 साल की पेशे से वकील और ब्रिटेन की मौजूदा होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का नाम प्रमुखता से प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की वारिस के तौर पर सामने आ रहा है. अगर ये सच साबित होता है तो ब्रिटेन के इतिहास में ये एक नया चैप्टर होगा कि पाकिस्तानी मूल की एक मुस्लिम महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी.
शबाना महमूद कौन हैं?
शबाना महमूद 45 साल की वकील और पॉलिटिशियन हैं, और कीर स्टारमर की खास सहयोगी हैं.लेबर पार्टी के अंदर, उन्हें एक असरदार स्पीकर और लेबर पार्टी के राइटविंग साइड की एक एम्बिशियस ऑपरेटर के तौर पर पहचाना जाता है. शबाना का का जन्म बर्मिंघम में ज़ुबैदा और महमूद अहमद के घर हुआ था, जिनकी जड़ें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर शहर से जुड़ी हैं. शबाना ने 2002 में ऑक्सफ़ोर्ड के लिंकन कॉलेज से लॉ की डिग्री ली थी, और अगले साल बैरिस्टर बनने के लिए इन्स ऑफ़ कोर्ट स्कूल ऑफ़ लॉ से बार वोकेशनल कोर्स पूरा किया था.
वारिस के तौर पर कई लोग मैदान में हैं, लेकिन शबाना की दावेदारी कई मामलों में उन सब पर भारी पर रही हैं. एक मुस्लिम होने के नाते, उनमें फ़िलिस्तीन के सपोर्टर्स और उन दूसरे लोगों तक पहुँचने की काबिलियत देखी जाती है, जो हाल के सालों में लेबर पार्टी से दूर हो गए थे, क्योंकि लेबर पार्टी ने इज़राइल की मिलिट्री कार्रवाइयों का खुलकर सपोर्ट किया था,जिसे ग्लोबल संस्थाओं ने नरसंहार कहा था. इससे ब्रिटेन की खराब हुई छवि को बहाल करने में मदद मिल सकती है. ब्रिटेन में शाबाना की पॉलिसी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी रही है, खासकर इमिग्रेशन को लेकर. होम सेक्रेटरी के तौर पर, उन्होंने हाल ही में देश में परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते को कम करने के लिए विवादित प्लान पेश किया था, जिसे सेटलमेंट या अनिश्चित समय तक रहने की इजाज़त कहा जाता है. इनकी दलील थी कि यह एक "विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं.
