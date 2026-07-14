/नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाने वाले ICC चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान की बढ़ीं मुश्किलें, निलंबन बरकरार

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ICC Prosecutor Karim Khan Suspension: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्राइम के इल्जामों पर अरेस्ट वारंट की मांग की थी. सुनवाई के बाद ICC के जजों ने इन वॉर क्रिमनल्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया. इसके बाद करीम खान पर यौन दुर्व्यवहार के इल्जाम लगे. इस मामले में करीम खान की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं. ब्रिटिश कानूनी निगरानी इदारा ने मंगलवार (14 जुलाई) को ऐलान किया कि उसने करीम खान की सस्पेंशन को बरकरार रखा है. ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स बोर्ड के इस कदम से करीम खान अपने मुल्क में वकालत नहीं कर पाएंगे.
वहीं, ICC की निगरानी संस्था इस महीने के आखिर में उन्हें पद से हटाने या न हटाने पर वोटिंग करेगी. 56 साल के करीम खान पर एक महिला सहयोगी के साथ यौन दुर्व्यवहार के इल्जाम हैं. यह मामला दो साल से ज़्यादा वक्त से चल रहा है. उन्होंने किसी भी गलत काम से सख्ती से इनकार किया है. पिछले महीने एक शिकायत के बाद बोर्ड ने करीम खान को तुरंत सस्पेंड कर दिया था. रेगुलेटर के मुताबिक यह कदम "बहुत गंभीर और तत्काल मामलों" में उठाया जाता है. पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद, बार एसोसिएशन ने अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहने तक सस्पेंशन को बरकरार रखा.
ब्रिटिश पाबंदी से कुछ दिन पहले, ICC की निगरानी इदारे की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि खान ने गंभीर दुर्व्यवहार किया है और उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी. करीम खान के भविष्य पर आखिरी फैसला अब 'असेंबली ऑफ़ स्टेट्स पार्टीज़' (ICC की निगरानी करने वाली संस्था) करेगी. यह इदारा 24 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष सत्र आयोजित करेगी. खान के खिलाफ इल्जामों की जानकारी सबसे पहले दो साल से भी पहले कोर्ट की स्वतंत्र निगरानी संस्था को दी गई थी.
खान ने कथित तौर पर ICC के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिला को देखा और उसे अपने ऑफिस में बुला लिया. बाद में वह आधिकारिक यात्राओं पर उनके साथ जाने लगीं. दस्तावेजों में कहा गया है कि एक विदेशी यात्रा के दौरान, खान ने कथित तौर पर उनसे होटल के बिस्तर पर अपने साथ आराम करने के लिए कहा और फिर "यौन रूप से उन्हें छुआ." दस्तावेजों में बिना सहमति के किए गए अन्य कथित व्यवहारों में ऑफिस का दरवाज़ा बंद करना और महिला की जेब में हाथ डालना शामिल था. उन्होंने कथित तौर पर कई बार उनसे छुट्टियों पर साथ चलने के लिए भी कहा था.
खान के पद को लेकर यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब कोर्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जो लंबे समय से ICC की तनकीद करते रहे हैं. मंगलवार (14 जुलाई) को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने ऐलान किया कि अमेरिका "इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अमेरिकी संप्रभुता के लिए पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान" शुरू कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों के ख़िलाफ़ इज़राइली वारंट और जांच के सिलसिले में खान और एक दर्जन दीगर कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं.