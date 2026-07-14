/नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाने वाले ICC चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान की बढ़ीं मुश्किलें, निलंबन बरकरार

खान ने कथित तौर पर ICC के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिला को देखा और उसे अपने ऑफिस में बुला लिया. बाद में वह आधिकारिक यात्राओं पर उनके साथ जाने लगीं. दस्तावेजों में कहा गया है कि एक विदेशी यात्रा के दौरान, खान ने कथित तौर पर उनसे होटल के बिस्तर पर अपने साथ आराम करने के लिए कहा और फिर "यौन रूप से उन्हें छुआ." दस्तावेजों में बिना सहमति के किए गए अन्य कथित व्यवहारों में ऑफिस का दरवाज़ा बंद करना और महिला की जेब में हाथ डालना शामिल था. उन्होंने कथित तौर पर कई बार उनसे छुट्टियों पर साथ चलने के लिए भी कहा था.