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नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाने वाले ICC चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान की बढ़ीं मुश्किलें, निलंबन बरकरार

ICC Prosecutor Karim Khan Suspension: इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) करीम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यौन दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते उनका सस्पेंशन बरकरार रखा गया है, जिससे वे फिलहाल ब्रिटेन में वकालत नहीं कर सकेंगे. इसी महीने आईसीसी की निगरानी संस्था उनके पद पर बने रहने या हटाए जाने को लेकर अंतिम फैसला करेगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:46 PM IST
नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाने वाले ICC चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान की बढ़ीं मुश्किलें, निलंबन बरकरार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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