PoK के हालात पर बढ़ी वैश्विक चिंता, वॉशिंगटन से लंदन तक उठी आवाज़

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London to Washington Protest For POK: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, आवाजाही पर पाबंदियों और संचार व्यवस्था ठप होने की खबरों, बिगड़ते मानवीय हालात को लेकर अमेरिका वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने इलाके में जारी अशांति के दौरान मौतों, घायलों और कथित तौर पर बल प्रयोग की खबरों पर चिंता जताई. साथ ही ब्रिटिश सांसदों ने गंभीर चिंता जताई है. ब्रैडफोर्ड के सांसद इमरान हुसैन और ऑल-पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप (एपीपीजी) के चेयरमैन ने शुक्रवार (31 जुलाई) को कहा कि उन्होंने और 50 से ज्यादा सांसदों ने पीओके के हालात को लेकर यूनाइटेड किंगडम (यूके) के विदेश मंत्री को पत्र लिखा है.
इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड के सांसद हुसैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कश्मीर पर एपीपीजी के चेयरमैन के तौर पर 50 से ज्यादा सांसदों के साथ मिलकर हमने मौजूदा हालात के बारे में विदेश मंत्री को पत्र लिखा है. हम तनाव के गंभीर रूप से बढ़ने को लेकर बहुत चिंतित हैं, खासकर हालिया खबरों को लेकर जिनमें गोलीबारी से लोगों की मौत और घायल होने की बात कही गई है. हुसैन ने कहा कि कई ब्रिटिश कश्मीरी उस इलाके में अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं. उन्होंने कहा, "कई ब्रिटिश कश्मीरी अपने परिवारों की सुरक्षा और भलाई को लेकर चिंतित हैं, जिससे हमारे समुदायों में काफी बेचैनी और परेशानी है." उन्होंने कहा, "यूके सरकार को तनाव कम करने और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए सभी सही कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए. इस बातचीत के केंद्र में कश्मीरियों के बुनियादी मानवाधिकार होने चाहिए."
अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन; POK में प्रदर्शनकारियों पर फौजी दमन को लेकर उठे सवाल
वहीं, अमेरिका वॉशिंगटन में प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जमा हुए ताकि हालात पर चिंता ज़ाहिर कर सकें और जवाबदेही की मांग कर सकें, क्योंकि हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही थी. POK में अशांति का संबंध 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) की अगुवाई में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से है. ये प्रदर्शन कई राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर हो रहे हैं, जिनमें शासन, अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं. खबरों में यह भी बताया गया है कि अशांति के दौरान इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं में रुकावट आई है.
मानवाधिकार अधिकारियों ने POK में प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की !
हिंसा की खबरों को लेकर बैनुल-अकवामी चिंताएं बढ़ी हैं और मौतों और घायलों के मामले में पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है. मानवाधिकार अधिकारियों ने अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है. पिछले तीन दिनों में PoK में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की चौंकाने वाली कार्रवाई के कारण अब तक 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. विश्लेषकों का मानना है कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से जान गंवाने वाले स्थानीय लोगों की संख्या 125 या उससे ज़्यादा हो सकती है.
UKPNP ने लगाया इल्जाम POK में मारे गए सैंकड़ों प्रदर्शनकारी?
यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) ने बुधवार को कहा कि 27 और 28 जुलाई के बीच रावलकोट, मीरपुर और कब्ज़े वाले इलाके के अन्य हिस्सों में लगभग 40 नागरिक मारे गए, जबकि कई दीगर घायल हुए और उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया. समूह ने इल्जाम लगाया कि 5 जून के बाद से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कई सौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा सैकड़ों लोगों को कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया है.