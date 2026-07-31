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PoK के हालात पर बढ़ी वैश्विक चिंता, वॉशिंगटन से लंदन तक उठी आवाज़

London to Washington Protest For POK: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में जारी अशांति, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और संचार सेवाओं में बाधा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, जबकि 50 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने यूके सरकार से हस्तक्षेप और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:10 AM IST
PoK के हालात पर बढ़ी वैश्विक चिंता, वॉशिंगटन से लंदन तक उठी आवाज़

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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