"अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं…" जियानकार्लो एस्पोसिटो के बाद ब्रिटेन के मशहूर सिंगर हैरी टैप ने कबूल किया इस्लाम

इस्लाम कबूल करने के बाद टैप ने क्या कहा?

हैरी टैप ने आगे कहा, "मुझे सभी लोगों से मिले प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. यह मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी मोहब्बत और समर्थन मिलेगा." हैरी टैप के इस ऐलान के बाद उनके सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. यूजर्स का कहना है कि जियानकार्लो एस्पोसिटो के बाद हैरी टैप ने इस्लाम की राह अपना कर लोगों को गुमराह करने वालों को कड़ा संदेश दिया है.