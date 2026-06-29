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"अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं…" जियानकार्लो एस्पोसिटो के बाद ब्रिटेन के मशहूर सिंगर हैरी टैप ने कबूल किया इस्लाम

British Singer Harry Tabb accepts Islam: ब्रिटेन के युवा सिंगर हैरी टैप ने सोशल मीडिया वीडियो में कथित तौर पर इस्लाम अपनाने का दावा किया. जिसमें उन्होंने "अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं मुसलमान हूं." उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 29, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:52 AM IST
"अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं…" जियानकार्लो एस्पोसिटो के बाद ब्रिटेन के मशहूर सिंगर हैरी टैप ने कबूल किया इस्लाम
Image Credit: ब्रिटेन के मशहूर सिंगर ने कबूल किया इस्लामSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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