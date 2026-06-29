"अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं…" जियानकार्लो एस्पोसिटो के बाद ब्रिटेन के मशहूर सिंगर हैरी टैप ने कबूल किया इस्लाम

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इस्लाम की खूबसूरती और उसकी रूहानियत इंसान को अमन, सब्र और इंसाफ की राह दिखाती है. यह सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो दिलों को जोड़ता है, इंसानियत को मजबूत करता है. यह समाज में भाईचारे और मोहब्बत को बढ़ावा देता है. यही वजह है कि बीते दशक में इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन गया है.
'ब्रेकिंग बैड' और 'द बॉयज' जैसे मशहूर टीवी शो में अपने शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी एक्टर जियानकार्लो एस्पोसिटो (Giancarlo Esposito) ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया. वहीं, अब फिल्म इंडस्ट्री के एक और बड़े दिग्गज जियानकार्लो एस्पोसिटो की राह चलने का फैसला किया है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक वीडियो संदेश में दिया.
"अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूं...."
ब्रिटेन के युवा गायक और संगीत निर्माता हैरी टैप ने भी एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है. उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुबारकबाद देने वालों का तांता लग गया. हैरी टैप की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
वीडियो में हैरी टैप को कहते हुए सुना जा सकता है कि "अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूं. हो सकता है कि किसी दिन मैं इस्लाम कबूल करने की अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताऊं, लेकिन फिलहाल वह मेरे जिंदगी का निजी हिस्सा है." उन्होंने यह भी कहा कि अपने इस फैसले के बाद उन्हें दुनिया भर से जिस तरह का प्यार और समर्थन मिला है, उसके लिए वह बेहद शुक्रगुजार हैं.
इस्लाम कबूल करने के बाद टैप ने क्या कहा?
हैरी टैप ने आगे कहा, "मुझे सभी लोगों से मिले प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं. यह मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी मोहब्बत और समर्थन मिलेगा." हैरी टैप के इस ऐलान के बाद उनके सोशल मीडिया पर यूजर्स की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. यूजर्स का कहना है कि जियानकार्लो एस्पोसिटो के बाद हैरी टैप ने इस्लाम की राह अपना कर लोगों को गुमराह करने वालों को कड़ा संदेश दिया है.
कौन हैं हैरी टैप?
बता दें, हैरी टैप का ताल्लुक ब्रिटेन के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र डेवोन से है. सोशल मीडिया पर उन्हें tabbø नाम से भी जाना जाता है. 20 साल के हैरी टैप ने लंदन को अपना कार्यस्थल बना लिया है. वह ज्यादातर ऐसे गाने बनाते हैं जो जेहन को सूकुन पहुंचाते हैं. उनके गानों में लाउट म्यूजिक नहीं होता, जो आमतौर पर लोगों को बहुत पसंद आता है.
हैरी टैप के मशहूर गानों में "प्ले प्रिटेंड, स्टील माई नेम, माइंड्स और फायरफ्लाई" शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने कई मशहूर गानों के कवर भी बनाएं हैं, जिनमें "डाई फॉर यू, येस्टर्डे, लेट इट बी और समवन यू लव्ड" जैसे गाने शामिल हैं. वह एड शीरन, जैक जॉनसन, रूएल, जॉजी और हैरी स्टाइल्स जैसे कलाकारों से प्रेरणा मिलती है.