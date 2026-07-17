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ईरान पर अमेरिका के नए हमले, ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी

US Iran Conflict: अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई फौजी ठिकानों पर नए हमले किए हैं. वहीं, ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके बुनियादी ढांचे पर हमला होने की स्थिति में वह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है. दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:47 AM IST
ईरान पर अमेरिका के नए हमले, ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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