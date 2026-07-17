/ईरान पर अमेरिका के नए हमले, ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी

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US Iran Conflict: अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने जुमेरात को कहा कि उसने ईरानी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक नया दौर चलाया है. यह ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की लगातार छठी रात थी. एक बयान में CENTCOM ने कहा, "आज रात 9:40 बजे ET पर, U.S. सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खिलाफ हमलों का अपना बड़ा दौर पूरा किया." अमेरिकी फौज ने लड़ाकू विमानों, एरियल ड्रोन और युद्धपोत का इस्तेमाल करके "दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों" पर सटीक हमले किए. इन ठिकानों में तटीय निगरानी और एयर डिफेंस साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री क्षमताएं शामिल थीं.
CENTCOM ने कहा कि यह ऑपरेशन "कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर" चलाया गया था और इसका मकसद "ईरान की फौजी ताकतों को और कमजोर करना और कमर्शियल शिपिंग पर हालिया हमलों के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराना" था. कमांड ने आगे कहा कि "50,000 से ज्यादा अमेरिकी फौज पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात हैं और वे सतर्क, घातक और तैयार हैं." इस बीच, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने जुमेरात को दावा किया कि अमेरिका ईरान के मामले में "बड़ी जीत" हासिल कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोग चल रहे सैन्य प्रयासों का "नतीजा" "बहुत जल्द" देखेंगे.
वहीं, ईरान की ओर से ईरानी सशस्त्र बलों के एक सीनियर तर्जुमान ने जुमेरात को चेतावनी दी कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर "हमला" होता है, तो तेहरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है. साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि होर्मुज में खतरे की मेन वजह अमेरिकी फौज की मौजूदगी है. ईरान की फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबोलफ़ज़ल शेकारची ने कहा कि अमेरिका और इज़रायल को इस इलाके में मौजूद रहने का "कोई अधिकार नहीं" है.
ईरान की फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबोलफ़ज़ल शेकारची ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, "अमेरिका और नकली ज़ायोनी सरकार को इस इलाके में रहने का कोई अधिकार नहीं है." उन्होंने दावा किया कि होर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में सुरक्षित है और इस अहम समुद्री रास्ते पर बढ़ते तनाव के लिए अमेरिकी फौज की मौजूदगी को ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "होर्मुज़ पर ईरान की संप्रभुता पूरे इलाके के लिए सुरक्षा की वजह है, न कि असुरक्षा की." उन्होंने आगे कहा, "होर्मुज़ के असुरक्षित होने की वजह अमेरिकियों की मौजूदगी है."