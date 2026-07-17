/ईरान पर अमेरिका के नए हमले, ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की धमकी

US Iran Conflict: अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने जुमेरात को कहा कि उसने ईरानी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक नया दौर चलाया है. यह ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की लगातार छठी रात थी. एक बयान में CENTCOM ने कहा, "आज रात 9:40 बजे ET पर, U.S. सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के खिलाफ हमलों का अपना बड़ा दौर पूरा किया." अमेरिकी फौज ने लड़ाकू विमानों, एरियल ड्रोन और युद्धपोत का इस्तेमाल करके "दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों" पर सटीक हमले किए. इन ठिकानों में तटीय निगरानी और एयर डिफेंस साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री क्षमताएं शामिल थीं.