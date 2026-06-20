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Why India Silent On Israeli Aggression On Lebanon: इजरायल के धूर्त दक्षिणपंथी नेता और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्वीर ने पिछले दिनों लेबनान को जला देने की धमकी दी. इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर स्विट्जरलैंड में होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर प्रोग्राम टाल दिया गया, क्योंकि इस समझौते की पहली शर्त थी कि ईरान समेत लेबनान भी हमले बंद किए जाए. इजरायली मंत्री द्वारा लेबनान को जला देने की बात कही गई, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस बयान के खिलाफ कोई टिप्पणी या अपील सामने नहीं आई. इस पर हने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.
इज़रायली मंत्री द्वारा "पूरे लेबनान को जला देने" की धमकी के बाद भारत की चुप्पी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए और कहा कि इससे देश के हितों को नुकसान पहुँचता है. शनिवार (21 जून) को सोशल मीडिया प्लेफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक तीखी पोस्ट में, उन्होंने कहा कि जहाँ दुनिया भर में ईरान-अमेरिका शांति समझौते का सावधानी के साथ स्वागत किया गया है, वहीं वरिष्ठ इज़रायली नेता के बयानों से शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है.
अमेरिका-ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिग (MOU) पर हस्ताक्षर होने के बाद दुनिया भर में इसका स्वागत किया गया है. जयराम रमेश ने कहा कि इस समझौते को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, इनमें सबसे बड़ा खतरा इज़रायल से है. उन्होंने आगे कहा कि इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जैसे ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति ने अभी-अभी पूरे लेबनान को जला देने की बात कही है.
जयराम रमेश ने इजरायल पर चुप्पी को लेकर PM मोदी पर लगाए गंभीर आरोप
जयराम रमेश ने भारत की चुप्पी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, "लेकिन हमेशा की तरह, मोदी सरकार पूरी तरह चुप है. इज़रायल के प्रति प्रधानमंत्री की अंधी भक्ति हमारे देश के हितों को नुकसान पहुँचा रही है, ताकि किसी तरह 'मोदानी' साम्राज्य के हित सुरक्षित रहें."
इज़राइली माँ के हर आँसू के बदले, एक हज़ार लेबनानी माताओं को रोना चाहिए-इतामार बेन-ग्वीर
गौरतलब है कि एक बेहद भड़काऊ पोस्ट में, इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया. बेन-ग्वीर के इन बयानों की दुनिया भर में व्यापक निंदा हुई है. बेन-ग्विर ने अपने पोस्ट में लिखा, "इज़राइली माँ के हर आँसू के बदले, एक हज़ार लेबनानी माताओं को रोना चाहिए. पूरा लेबनान जल जाना चाहिए!" राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने आगे कहा, "अमेरिकियों का पूरा सम्मान करते हुए, इज़राइल को पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा दांव पर नहीं है। पूरा लेबनान जल जाना चाहिए."
IDF सैनिकों की रक्षा सभी अन्य विचार से ऊपर है
उन्होंने कहा कि इज़राइल का सर्वोच्च कर्तव्य अपने नागरिकों और IDF के सैनिकों की रक्षा करना है, "और यह प्रतिबद्धता किसी भी अन्य विचार से ऊपर है." उन्होंने आगे कहा, "बहुत हो गया यह पिंग-पोंग. मिडिल ईस्ट में, आप नपे-तुले जवाब और संयम से नहीं जीतते - आपको आक्रामक होना पड़ता है. मिटा देने के लिए. आतंक को कुचलने के लिए."