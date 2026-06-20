इज़राइली माँ के हर आँसू के बदले, एक हज़ार लेबनानी माताओं को रोना चाहिए-इतामार बेन-ग्वीर

गौरतलब है कि एक बेहद भड़काऊ पोस्ट में, इज़राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया. बेन-ग्वीर के इन बयानों की दुनिया भर में व्यापक निंदा हुई है. बेन-ग्विर ने अपने पोस्ट में लिखा, "इज़राइली माँ के हर आँसू के बदले, एक हज़ार लेबनानी माताओं को रोना चाहिए. पूरा लेबनान जल जाना चाहिए!" राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने आगे कहा, "अमेरिकियों का पूरा सम्मान करते हुए, इज़राइल को पूरी दुनिया को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा दांव पर नहीं है। पूरा लेबनान जल जाना चाहिए."