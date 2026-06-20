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इज़रायल-लेबनान तनाव के बीच मोदी सरकार निशाने पर, जयराम रमेश ने उठाए सवाल

Why India Silent On Israeli Aggression On Lebanon: इज़रायली मंत्री के लेबनान संबंधी विवादित बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि ऐसे बयान क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने से बच रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:51 PM IST
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