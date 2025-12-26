बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सांसद इमरान मसूद ने उठाई आवाज, सरकार से की ये बड़ी मांग

Imran Masood on Bangladesh: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर निशाना बनाना बहुत गलत है. साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ते भारत विरोधी भावनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Imran Masood on Bangladesh: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार (26 दिसंबर) को कहा कि बांग्लादेश धीरे-धीरे भारत विरोधी भावना का केंद्र बनता जा रहा है. इमरान मसूद ने इस स्थिति से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का आह्वान किया.
मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए हमलों की निंदा की. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाना बहुत गलत है. सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक है.
इससे पहले पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले की कड़ी निंदा की थी. उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना की. उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत को एक विचारधारा के रूप में बढ़ावा दे रही है. साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों को खुश करने का भी आरोप लगाया था.
गौरतलब है कि बांग्लादेश में आगामी फरवरी के महीने में आम चुनाव होने हैं. इससे पहले देश में अशांति का माहौल बन गया है. बांग्लादेश में छात्र नेता उस्समान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएँ बढ़ी हैं. इस बीच बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू दास को ईशनिंदा के आरोप में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है. कई राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए हैं.