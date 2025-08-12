'गाजा नरसंहार' पर प्रियंका गांधी का इजरायल पर हमला, नेतन्याहू के राजदूत को लगी मिर्ची !

Priyanka Gandhi on Gaza Genocide: प्रियंका गांधी ने गाजा में इजरायल के जरिए अलजज़ीरा के पांच पत्रकारों की हत्या को जघन्य अपराध और वार क्राइम बताया. उन्होंने कहा कि इजरायल ने हजारों नागरिकों सहित बच्चों को मारा है और भूख से मारने की धमकी दी है. इस बयान पर इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने कड़ी निंदा की है. प्रियंका ने पत्रकारों के साहस को सलाम किया और उनकी आत्मा की शांति की कामना की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Priyanka Gandhi on Gaza Genocide: इजरायल ने सोमवार (11 अगस्त) को गाजा में अलजज़ीरा के पांच पत्रकारों को एक टैंट पर भीषण हवाई हमला करके मार दिया. यह हमला कोई अनजाने में नहीं बल्कि पत्रकारों को टार्गेट कर के किया गया था. इजरायल ने इस बात को खुद स्वीकार किया है, हालांकि इजरायल का दावा है कि पांच पत्रकारों में से एक अनस अल-शरीफ पहले हमास की मीडिया सेल का हिस्सा था. इस पर दुनिया भर से इजरायल को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.
इसी कड़ी में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेत्री और सांसद प्रियंका गांधी ने गाजा में इजरायल के वॉर क्राइम को लेकर एक बयान दिया और पत्रकारों पर हमले की कड़ी निंदा की. इस बयान के बाद भारत में इजरायल के राजदूत को मिर्ची लग गई. इजरायली राजदूत ने प्रियंका गांधी के इस बयान पर तिखी प्रतिक्रिया दी है.
भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के 'नरसंहार' वाले बयान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आपका 'कपट' शर्मनाक है. हमास के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए.
दरअसल, कांग्रेस पार्टी की नेत्री और सासंद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को इजरायल के हमले में अल-जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत को जघन्य अपराध बताया. प्रियंका गांधी ने कहा कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. उन्होंने कहा कि इजरायल, गाजा में 60 हजार से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे. उन्होंने यह भी बताया कि इजरायल ने सैकड़ों गाजावासियों को भूख से मार डाला है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और लाखों लोगों को भूख से मरने की धमकी दे रहा है.
प्रियंका गांधी के जरिए दिए इस बयान पर इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने पलटवार किया. उन्होंने प्रियंका गाधी के इस बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह आपका कपट (छल) है. इजरायली राजदूत रूवेन ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में 25,000 हमास के लड़ाकों को मार गिराया है. उन्होंने कहा कि मानवीय जिंदगियों का यह भयानक नुकसान हमास की घिनौनी चालों की वजह से हुआ है. उन्होंने हमास पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमास आम नागरिकों के पीछे छिपता है.
हमास, गाजावासियों पर करता है गोलीबारी-इजरायली राजदूत
हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इजरायली राजदूत ने हमास पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमास के लड़ाके सहायता के लिए या बाहर निकलने वाले आम गाजावासियों पर गोलीबारी करते हैं और रॉकेट दागते हैं. इजरायली राजूद के तमाम इल्जामों और दावा से इतर गाजा से रोज खबरे और वीडियो फोटेज़ आती हैं कि कैसे इजरायली सेना आम निहत्थे, भूखे गाजावासियों पर गोलीबारी कर रही है.
इजरायली राजदूत ने गाजा में भुखमरी के लिए हमास को को ठहराया जिम्मेदार!
भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने दावा किया है कि इजरायल ने गाजा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई है, जबकि हमास उसे जब्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भुखमरी पैदा हो रही है. उन्होंने आगे कहा, "पिछले 50 सालों में गाजा की आबादी 450 प्रतिशत बढ़ी है; वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ. हमास के आंकड़ों पर यकीन मत कीजिए.
प्रियंका गांधी ने इजरायली हमलों में मारे गए पत्रकारों के लिए सोशल मीडिया पर लिखी थी ये बातें!
कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बयान में कहा, "अल जज़ीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फिलिस्तीनी धरती पर किया गया एक और जघन्य अपराध है. जो लोग सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत करते हैं, उनका साहस इजरायल की हिंसा और घृणा से कभी नहीं टूटेगा. ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश मीडिया सत्ता और व्यापार का गुलाम है, इन बहादुरों ने हमें याद दिलाया कि सच्ची पत्रकारिता क्या होती है. प्रियंका ने आखिर में लिखा "ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें"
