कोरोना मुतास्सिरीन का इलाज करने वाले डॉक्टर की हुई मौत

कोरोना का कोहराम पूरी दुनिया में मचा हुआ है. पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर जारी है. पाकिस्तान में कोरोना की तादाद 900 के पार हो चुकी है. इसी सिम्त में एक 26 साला डॉक्टर उसामा रियाज़ कोरोना मुतास्सिरीन का इलाज करते करते उनके राब्ते में आ गए और इस दुनिया से अलविदा कह दिया. इस ख़बर के बाद लोगों को काफी सदमा लगा है. इस ख़बर के बाद सोशल मीडिया में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. डॉक्टर उसामा रियाज़ को लोगों ने असली हीरो बताया

बता दें कि डॉक्टर उसामा रियाज़ हाल ही में ईरान और इराक से लौटे मुतास्सिरीन का इलाज कर रहे थे. उसी दौरान वो भी कोरोना से मुतास्सिर हो गए और उनकी मौत हो गई. Information Department Gilgit-Baltistan की जानिब से ऑफिशयली तौर पर उनकी मौत की जानकारी दी.

WARRIOR IS A ONE WHO DIES ON THE BATTLEFIELD..!!

Dr Usama Riaz, contracted virus while treating patients, emphasizes severity of this virus. He bravely fought against corona & left a message for all of us. His last words...#StayAtHomeSaveLives pic.twitter.com/c5ZSNoJ7gu

