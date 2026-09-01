वीज़ा नियम तोड़ना पड़ा भारी, हिरासत में लिए गए दो बांग्लादेशी नागरिक

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Police Arrested Bangladeshi Over Visa Violations: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (1 सितंबर) को दो बांग्लादेशी नागरिकों को वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन करने और तय समय से ज़्यादा समय तक भारत में रहने के आरोप में पकड़ा. यह कार्रवाई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ़ के फॉरेनर सेल ने 'ऑपरेशन VISTA 1.0' (वीज़ा स्टेटस वेरिफिकेशन) के तहत चलाए गए एक खास वेरिफिकेशन अभियान के दौरान की. पकड़े गए विदेशी नागरिकों की पहचान 25 साल के जोमिर हुसैन और 39 साल की मक्सुदा अख्तर के तौर पर हुई है. हुसैन और अख्तर दोनों बांग्लादेश के रहने वाले हैं.
पुलिस के मुताबिक, दोनों विदेशी नागरिक 'डबल-एंट्री वीज़ा' पर भारत आए थे, जिसके तहत उन्हें हर यात्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक देश में रहने की इजाज़त थी. वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि वे तय समय से ज़्यादा समय तक रह रहे थे, जिससे उन्होंने अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया. इस खास वेरिफिकेशन अभियान के तहत, फॉरेनर सेल ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इलाके के कई होटलों और गेस्ट हाउस में चेकिंग की. ऑपरेशन के दौरान, पुलिस टीम नबी करीम में आरक्षण रोड पर एक होटल में पहुँची, जहाँ हुसैन ठहरा हुआ था। वह 9 जुलाई को भारत आया था.
इसके बाद, टीम ने पहाड़गंज के चांदी वालान मेन बाज़ार में एक और होटल में वेरिफिकेशन किया, जहाँ अख्तर ठहरी हुई थी। वह 27 जुलाई को भारत आई थी. पुलिस ने दोनों विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीज़ा और यात्रा से जुड़े दूसरे दस्तावेज़ों की अच्छी तरह से जाँच और वेरिफिकेशन किया. यह ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ़ के इंस्पेक्टर संदीप यादव (I/C स्पेशल स्टाफ़, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) की अगुवाई में और ACP/ऑपरेशन्स पदम सिंह राणा की देखरेख में फॉरेनर सेल की एक खास टीम ने चलाया.
इस टीम में सब-इंस्पेक्टर ओमबीर सिंह त्यागी और सतीश, हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र, योगेश, विकास और मनीष, कॉन्स्टेबल लोकेश और महिला कॉन्स्टेबल किरण शामिल थे. पूछताछ और वेरिफिकेशन के दौरान, दोनों विदेशी नागरिकों से भारत में उनके रहने के बारे में पूछा गया और उनके यात्रा दस्तावेज़ों की जाँच की गई. वेरिफिकेशन से पता चला कि दोनों 'डबल-एंट्री वीज़ा' पर भारत आए थे, जिसमें हर यात्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक रहने की शर्त थी. पुलिस ने बताया कि दोनों तय समय से ज़्यादा समय तक रुके हुए पाए गए और वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया.
वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, दोनों विदेशी नागरिकों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के सामने पेश किया गया. इसके बाद, FRRO ने उन्हें दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में शहज़ादा बाग़ स्थित सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखने का आदेश जारी किया. इसके मुताबिक दोनों विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहाँ वे कानून के तहत देश से वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की आगे की प्रक्रिया पूरी होने तक रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रह रहे विदेशी नागरिकों के वीज़ा स्टेटस और नियमों के पालन की जाँच करने की उनकी कोशिशों का हिस्सा था.