वीज़ा नियम तोड़ना पड़ा भारी, हिरासत में लिए गए दो बांग्लादेशी नागरिक

वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, दोनों विदेशी नागरिकों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के सामने पेश किया गया. इसके बाद, FRRO ने उन्हें दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में शहज़ादा बाग़ स्थित सेवा धाम डिटेंशन सेंटर में रखने का आदेश जारी किया. इसके मुताबिक दोनों विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहाँ वे कानून के तहत देश से वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की आगे की प्रक्रिया पूरी होने तक रहेंगे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रह रहे विदेशी नागरिकों के वीज़ा स्टेटस और नियमों के पालन की जाँच करने की उनकी कोशिशों का हिस्सा था.