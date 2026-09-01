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वीज़ा नियम तोड़ना पड़ा भारी, हिरासत में लिए गए दो बांग्लादेशी नागरिक

Police Arrested Bangladeshi Over Visa Violations: दिल्ली पुलिस ने वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने और तय अवधि से अधिक भारत में रहने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया. यह कार्रवाई ‘ऑपरेशन VISTA 1.0’ के तहत हुई. जांच के बाद दोनों को FRRO के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Sep 01, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:19 PM IST
वीज़ा नियम तोड़ना पड़ा भारी, हिरासत में लिए गए दो बांग्लादेशी नागरिक
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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