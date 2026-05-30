वीज़ा खत्म, लेकिन ठिकाना दिल्ली! पुलिस की कार्रवाई में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली पुलिस ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक खास अभियान चलाया, जिसमें पांच अवैध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों के वीज़ा की समय सीमा खत्म हो चुकी थी. इस कार्रवाई की जानाकरी दिल्ली के उत्तर-पश्चिम ज़िले के पुलिस उपायुक्त (DCP) के कार्यालय से जारी एक प्रेस रिलीज़ में दी गई है. गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान रहमत उल्लाह, मोहम्मद अशरफुल, सलमान भुइयां, मोहम्मद राशेल और मोहम्मद रहीम मिया (33) के रूप में हुई है.

यह कार्रवाई तब शुरू की गई जब मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन को दो गुटों के बीच हुई एक छोटी-सी कहासुनी के बारे में खास जानकारी मिली. इस घटना के दौरान, दो वयस्क व्यक्तियों को लगातार बांग्ला भाषा में बात करते हुए पाया गया. स्थानीय लोगों को उनकी मौजूदगी पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी.

इस जानकारी के आधार पर, इंस्पेक्टर राजीव शाह (SHO/मुखर्जी नगर) की करीबी देखरेख और सुरेश चंदर (ACP/मॉडल टाउन) के समग्र पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम को निर्देश दिया गया था कि वे दोनों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनके रहने की स्थिति की जाँच करें, और यह पता लगाएँ कि वे इस इलाके में वैध रूप से रह रहे हैं या नहीं.

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मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, टीम ने दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया. प्रेस रिलीज़ के मुताबिक गहन पूछताछ के दौरान यह पता चला कि ये दोनों व्यक्ति दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित इंदिरा विकास कॉलोनी में एक किराए के मकान में अपने तीन अन्य साथियों के साथ रह रहे थे. ये सभी लोग बांग्लादेश के रहने वाले थे.

आगे की पूछताछ में पता चला कि ये पाँचों व्यक्ति अलग-अलग तारीखों पर हवाई मार्ग से बांग्लादेश से दिल्ली आए थे, और कथित तौर पर रोज़गार के अवसरों की तलाश में ग्रीस जाने की योजना बना रहे थे. हालाँकि, दिसंबर 2025 से वे ग्रीस से किसी इंटरव्यू कॉल या नौकरी के प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे थे, और अपने वीज़ा की समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद दिल्ली में ही रह रहे थे.

गिरफ्तार किए गए पाँचों व्यक्ति बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया ज़िले के परमानंदपुर, सरेल, औरैल-3430 के रहने वाले हैं। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि सभी बांग्लादेशी नागरिक शुरू में दिल्ली के अलग-अलग होटलों में रुके थे. उनके वीज़ा की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, वे एक सहयोगी - गणपति बिस्वास - की मदद से इंदिरा विकास कॉलोनी, मुखर्जी नगर में चले गए; गणपति बिस्वास पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन का स्थायी निवासी है. जांच से यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया कि वे भारत में वीज़ा की अनुमति अवधि से ज़्यादा समय तक अवैध रूप से रुके थे.

आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए, उक्त सहयोगी - गणपति बिस्वास - का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास फिलहाल जारी हैं। कानून के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) के सामने पेश किया गया, और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें देश से निकालने (deportation) की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.