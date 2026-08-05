/दिल्ली में 11 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, वीज़ा नियम तोड़ने पर शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रक्रिया

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Delhi Police Detained Bangladesh Nationals: दिल्ली पुलिस ने वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने के इल्जाम में 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इन लोगों ने अपने डबल-एंट्री वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया था और हर यात्रा के लिए तय समय से ज़्यादा समय तक भारत में रुके थे. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी बुधवार (5 अगस्त) को दी. यह कार्रवाई 'ऑपरेशन VISTA 1.0' (वीज़ा स्टेटस वेरिफिकेशन) के तहत की गई. यह सेंट्रल ज़िले के स्पेशल स्टाफ़ के फॉरेनर सेल के जरिए शुरू किया गया एक स्पेशल अभियान है, जिसका मकसद उन विदेशी नागरिकों की पहचान करना है जो भारत में तय समय से ज़्यादा रुके हैं या राजधानी में रहते हुए अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया है.
इस ऑपरेशन के तहत, सेंट्रल ज़िले के एंटी ऑटो थेफ़्ट स्क्वाड (AATS) के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप डबास की अगुवाई में और ACP (ऑपरेशन्स) पदम सिंह राणा की देखरेख में एक खास पुलिस टीम बनाई गई थी. पुलिस ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात पहाड़गंज इलाके में गश्त के दौरान, पुलिस टीम को एक भरोसेमंद सूत्र से खास जानकारी मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक, जिनके वीज़ा की मियाद खत्म हो चुकी थी, दिल्ली में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बांग्लादेश के सिलहट के रहने वाले नईम अहमद नाम के एक शख्स को पकड़ा और उससे उसकी पहचान और रहने की जगह के बारे में पूछताछ की. पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है और अभी पहाड़गंज इलाके में रह रहा है.
उसने अपना बांग्लादेशी पासपोर्ट दिखाया, जिसकी पुलिस ने मौके पर ही जांच की. जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि पासपोर्ट 23 मार्च को जारी किया गया था और भारत में उसके रहने की मंज़ूरी सिर्फ़ 28 जून तक ही थी. हालांकि, वह बिना किसी वैध एक्सटेंशन या कानूनी मंज़ूरी के तय समय से ज़्यादा समय तक देश में रह रहा था, जिससे उसने लागू इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन किया. लगातार पूछताछ के दौरान, नईम अहमद ने बताया कि कई अन्य बांग्लादेशी नागरिक भी अपने वीज़ा की मियाद खत्म होने के बाद दिल्ली में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे.
यह जानकारी तुरंत AATS के इंचार्ज को दी गई, जिन्होंने इनपुट की तस्दीक करने और आगे की कार्रवाई के लिए एक खास पुलिस टीम बनाने का निर्देश दिया. नईम अहमद से मिली जानकारी और उसकी पहचान के आधार पर पुलिस टीम ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हौज़ रानी के फ्लैट नंबर 158 पर छापा मारा, जहाँ दस और बांग्लादेशी नागरिक गैर-कानूनी रूप से रह रहे थे. पुलिस ने सभी दस लोगों को पकड़ा और उनके पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ों की जाँच की. जाँच में अधिकारियों को पता चला कि वे सभी अपने वीज़ा की वैधता खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे थे और उनके पास मुल्क में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था.
इस जानकारी से AATS के इंचार्ज को फिर से अवगत कराया गया, जिसके बाद तय कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी 11 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने (डिपोर्टेशन) की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए. पकड़े गए लोगों की पहचान तहमीद अहमद तंजिद (19), सज्जाद हुसैन (25), सब्बीर अहमद (28), नईम अहमद (22), एमडी कमाल हुसैन (43), शकील अहमद नईम (23), एमडी अशरफुल हक मामून (35), सुल्तान अहमद सोजिब (29), मुजम्मिल अहमद (30), बख्तियार अहमद जोहुरी (29) और जकारिया (26) के तौर पर हुई है.
अधिकारियों के अनुसार, उनके पासपोर्ट, वीज़ा और इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जाँच से पता चला कि सभी 11 लोग डबल-एंट्री वीज़ा पर भारत आए थे, जिसके तहत उन्हें हर यात्रा के दौरान देश में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों तक रहने की इजाज़त थी. हालाँकि, जाँच में पाया गया कि वे सभी तय समय-सीमा से ज़्यादा समय तक भारत में रहे, जिससे उन्होंने अपने वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया. पकड़े जाने के बाद, सभी 11 विदेशी नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के सामने पेश किया गया, जिसने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक हिरासत में रखने के लिए प्रतिबंध आदेश जारी किए.