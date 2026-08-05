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दिल्ली में 11 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, वीज़ा नियम तोड़ने पर शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रक्रिया

Delhi Police Detained Bangladesh Nationals: दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन VISTA 1.0 ने वीज़ा नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन लिया। जांच के दौरान 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जो तय समय से अधिक भारत में रह रहे थे। अब सभी को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि पुलिस ऐसे मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 05, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:45 PM IST
दिल्ली में 11 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, वीज़ा नियम तोड़ने पर शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रक्रिया

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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