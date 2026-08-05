/दिल्ली में 11 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, वीज़ा नियम तोड़ने पर शुरू हुई डिपोर्टेशन प्रक्रिया

इस ऑपरेशन के तहत, सेंट्रल ज़िले के एंटी ऑटो थेफ़्ट स्क्वाड (AATS) के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप डबास की अगुवाई में और ACP (ऑपरेशन्स) पदम सिंह राणा की देखरेख में एक खास पुलिस टीम बनाई गई थी. पुलिस ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात पहाड़गंज इलाके में गश्त के दौरान, पुलिस टीम को एक भरोसेमंद सूत्र से खास जानकारी मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक, जिनके वीज़ा की मियाद खत्म हो चुकी थी, दिल्ली में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बांग्लादेश के सिलहट के रहने वाले नईम अहमद नाम के एक शख्स को पकड़ा और उससे उसकी पहचान और रहने की जगह के बारे में पूछताछ की. पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है और अभी पहाड़गंज इलाके में रह रहा है.