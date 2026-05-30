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राजधानी पर मंडरा रहा था बड़ा खतरा! स्पेशल सेल ने नाकाम की आतंकी साज़िश !

Delhi News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी राजधानी में अहम ठिकानों, सुरक्षाकर्मियों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साज़िश रच रहे थे. मामले में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जबकि जांच अभी जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 30, 2026, 04:16 PM IST

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Delhi News: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार (30 मई) को दाऊद इब्राहिम नेटवर्क और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी में अहम ठिकानों, सुरक्षाकर्मियों और धार्मिक स्थलों पर हमले की साज़िश रचने का आरोप है. हालांकि इस खुलासे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है. इस मॉड्यूल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने लंबे समय तक बहुत बारीकी से तैयार किया था. इसका खास मकसद राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमलों को अंजाम देना था.

गिरफ्तार लोगों में कथित तौर पर नेपाली मूल के कुछ लोग भी शामिल हैं, जो इस नेटवर्क का हिस्सा थे. शुरुआती जांच में गिरफ्तार आरोपियों और पाकिस्तान समर्थित हैंडलरों के बीच संदिग्ध ऑपरेशनल संबंधों का पता चला है. साथ ही, मुंबई के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े गुर्गों के साथ भी इनके संबंध सामने आए हैं.

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आरोपियों को दिल्ली में अहम सरकारी ठिकानों, सुरक्षाकर्मियों और प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था. इस ऑपरेशन के दौरान बरामद की गई चीज़ों में हथियार, अत्याधुनिक विस्फोटक सामग्री और कई हैंड ग्रेनेड शामिल हैं. इस कार्रवाई से राजधानी की सुरक्षा पर मंडरा रहे एक बड़े और तत्काल खतरे को सफलतापूर्वक टाल दिया गया है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल की फंडिंग के तरीकों, भर्ती के पैटर्न और लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है. जांचकर्ता इस कथित आतंकी साज़िश में शामिल हैंडलरों और स्थानीय मददगारों की भूमिका की भी विस्तार से जांच कर रहे हैं.

इस बीच, ठीक एक महीने पहले, भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 'डी-कंपनी' नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली थी। इस दौरान, भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी सहयोगी मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से भारत लाया गया था.
डोला, जो 2020 से फरार चल रहा था, उसे इस्तांबुल पुलिस विभाग के नारकोटिक्स क्राइम डिवीजन द्वारा चलाए गए एक विशेष ऑपरेशन के बाद इस्तांबुल के बेयलिकदुज़ू इलाके में एक घर से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उसे भारत प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

वह दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा और उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दे दी, ताकि उसे मुंबई ले जाया जा सके। यह कार्रवाई 2023 के NCB मुंबई मामले के सिलसिले में की गई थी, जिसमें NDPS एक्ट के तहत इंटरपोल का 'रेड नोटिस' जारी किया गया था.

यह बड़ी कार्रवाई भारत में चल रही जाँचों से जुड़ी है. मुंबई के कुर्ला इलाके में पकड़े गए कुछ साथियों ने कथित तौर पर यह कबूल किया है कि उन्हें 'डोला' से निर्देश मिलते थे. इसी जानकारी के आधार पर 126 किलोग्राम से ज़्यादा मेफेड्रोन और 25,22,000 रुपये ज़ब्त किए गए.

दाऊद के अंतरराष्ट्रीय ड्रग साम्राज्य को चलाने में एक अहम कड़ी माने जाने वाले डोला की गिरफ़्तारी से अधिकारियों को कई अहम जानकारियाँ मिलने की उम्मीद है. इससे उन्हें यह पता चल सकेगा कि 'डी-कंपनी' पश्चिम एशिया और यूरोप के रास्ते सीमाओं के पार नशीले पदार्थ कैसे पहुँचाती है; ड्रग्स से कमाए गए पैसे को वापस संगठित अपराध में लगाने के लिए किन 'हवाला' चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है; और मुंबई तथा आस-पास के राज्यों में कौन-से 'स्लीपर सेल' और वितरक सक्रिय हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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