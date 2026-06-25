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डेनमार्क में मुसलमानों की इबादत पर पहरा; अज़ान पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार

Denmark Azan Row: स्कैण्डीनेवियाई देश डेनमार्क सरकार मुसलमानों के धार्मिक आजादी पर पहरा लगाने के आरोप लग रहे हैं. इसकी वजह यह है कि डेनिश सरकार पूरे देश की मस्जिदों से दी जाने वाली अज़ान पर रोक लगाने की संभावना तलाश रही है. हालांकि, विपक्षी दलों के साथ स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम को मजहबी आजादी पर हमला करार दिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:16 PM IST
डेनमार्क में मुसलमानों की इबादत पर पहरा; अज़ान पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार
Image Credit: डेनमार्क के मंत्री अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने की साजिशSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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