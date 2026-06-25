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Denmark News Today: दुनियाभर के कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारें सियासी माइलेज हासिल करने के लिए लगातार इस्लाम और विरोधी नीतियां बना रही हैं. कई दक्षिणपंथी सरकारों के सदस्य सार्वजनिक मंच से मुसलमान के नरसंहार तक आह्वान लोगों से करते नजर आते हैं. नफरत का यह जहर स्कैण्डीनेवियाई देशों नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में भी देखने को मिल रहा है.
डेनमार्क की दक्षिणपंथी सरकार एक फैसले ने मजहबी आजादी और अल्पसंख्यक अधिकारों, खास तौर पर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. डेनमार्क की वामपंथी सरकार ने देशभर में मस्जिदों में दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है.
डेनमार्क की छतों पर नहीं सुनाई देनी चाहिए अजान की आवाज
हैरान करने वाली बात यह कि डेनिश सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर अज़ान की आवाज डेनमार्क की पहचान का हिस्सा नहीं है. हालांकि, सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है. विपक्षी दलों के साथ अन्य लोगों का मानना है कि सरकार का यह कदम मजहबी आजादी पर सीधा हमला है.
डेनमार्क के इमीग्रेशन एंड इंडीग्रेशन मंत्री मोर्टन बोडस्कोव ने धमकी देते हुए कहा है कि अज़ान की आवाज डेनमार्क की छतों के ऊपर सुनाई नहीं देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके देश में कोई जगह नहीं है और लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे डेनमार्क में घूम रहे हैं या इस्लामाबाद के किसी उपनगर में पहुंच गए हैं.
डेनिश न्यूज एजेंसी रिट्जाउ को दिए गए बयान में मंत्री मोर्टन बोडस्कोव ने कहा कि सरकार इस बात की कानूनी आधार पर जांच फिर से शुरू करेगी कि सार्वजनिक रूप से अज़ान पर देशभर में पाबंदी लगाई जा सकती है या नहीं. इस्लाफोबिया के आरोप झेलने वाले मोर्टन बोडस्कोव का तर्क है कि सार्वजनिक जिंदी में इस्लामीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना जरुरी है, और इसी मकसद से इस तरह की संभावनाओं का हल तलाशा जा रहा है.
अज़ान पर पाबंदी की पहले भी हो चुकी है कोशिश
दिलचस्प बात यह है कि डेनमार्क में अज़ान पर पाबंदी लगाने की यह पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले साल 2020 में भी इसी तरह की पहल की गई थी. बाद में 2025 में एक और कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार मामला आगे नहीं बढ़ सका. अब बोडस्कोव इस दिशा में कदम उठाने वाले तीसरे कट्टरपंथी सोशल डेमोक्रेट मंत्री बन गए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेनमार्क में मुसलमानों की आबादी लगभग 2 लाख 95 हजार है, जो कुल आबादी का करीब 4.5 फीसदी मानी जाती है. पिछले कुछ दशकों में इमिग्रेश और नई पीढ़ियों की वजह से मुस्लिम समुदाय की संख्या में मामूली इजाफा हुआ है. मुसलमानों ने डेनमार्क की अर्थव्यवस्था और दूसरे विभागों में अहम भूमिका निभाई है. वह डेनमार्क के माहौल में घुलमिल गए हैं, यही वजह है कि डेनिश सरकार को ऐसा करने में कामयाबी नहीं मिल रही है.