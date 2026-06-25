मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेनमार्क में मुसलमानों की आबादी लगभग 2 लाख 95 हजार है, जो कुल आबादी का करीब 4.5 फीसदी मानी जाती है. पिछले कुछ दशकों में इमिग्रेश और नई पीढ़ियों की वजह से मुस्लिम समुदाय की संख्या में मामूली इजाफा हुआ है. मुसलमानों ने डेनमार्क की अर्थव्यवस्था और दूसरे विभागों में अहम भूमिका निभाई है. वह डेनमार्क के माहौल में घुलमिल गए हैं, यही वजह है कि डेनिश सरकार को ऐसा करने में कामयाबी नहीं मिल रही है.