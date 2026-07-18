/मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिंदू नौजवान गिरफ्तार, बांग्लादेश में सड़कों पर उतरी अकलियत बिरादरी

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Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी के एक नौजवान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया. इस गिरफ्तारी के बाद हिंदू बिरादरी ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बड़े पैमाने पर एहतेजाज किया. बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एकजुट होकर संबंधित नौजवान हरिदास चंद्र तारानी दास, की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि बांग्लादेशी अधिकारियों जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और उसे बनाकर परेशान किया जा रहा है. बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद के जरिए आयोजित इस प्रदर्शन में माइनॉरिटी कम्युनिटी मेन नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की.
दरअसल, बंधित नौजवान हरिदास चंद्र तारानी दास ने बांग्लादेश के गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी इलाके में भगवान राम की 81 फुट ऊंची मूर्ति बनाने की पहल की थी. इस बीच उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया. मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद के महासचिव मनिंद्र कुमार नाथ ने हिंदू शख्स के खिलाफ सूबे की कार्रवाई की कड़ी मजम्मत की. नाथ ने कहा, "आज, बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद ने हरिदास चंद्र तारानी दास की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया.
पिछले दो सालों से माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ बांग्लादेश में बढ़े हैं जुल्म?
हरिदास चंद्र तारानी दास को सरकार ने लगभग दो-तीन दिन पहले इस दावे पर गिरफ्तार किया था कि उन्होंने पलाशबाड़ी में राम चंद्र देवता की मूर्ति बनाई थी. ऐसे में, हम तारानी दास की इस तरह की गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं कर सकते." माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेता ने पिछले दो सालों में मुल्क भर में गैर-मुस्लिम बिरादरियों के खिलाफ हिंसा और कानूनी रूप से निशाना बनाए जाने की व्यवस्थित प्रकृति पर भी प्रकाश डाला. नाथ ने आगे कहा, "आप जानते हैं, पिछले दो सालों की शुरुआत से ही बांग्लादेश में कई तरह की गिरफ्तारियां और अत्याचार हुए हैं. इतना ही नहीं, पिछले साल पूरे बांग्लादेश में 3,000 घटनाएं हुईं. इनमें से 66 लोगों की हत्या कर दी गई और कट्टरपंथियों के जरिए कई मंदिरों पर हमले किए गए. यह गलत है. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते." कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई इस विवादास्पद गिरफ्तारी के बाद मकामी अदालत ने हिंदू शख्स को जेल भेज दिया, जिससे माइनॉरिटी समूहों में भारी आक्रोश फैल गया.