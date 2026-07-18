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मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिंदू नौजवान गिरफ्तार, बांग्लादेश में सड़कों पर उतरी अकलियत बिरादरी

Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश में हरिदास चंद्र तारानी दास की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद विवाद खड़ा हो गया है. ढाका में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने एहतेजाज कर गिरफ्तारी का विरोध किया और इसे अन्यायपूर्ण बताया. इस मामले ने बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:10 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिंदू नौजवान गिरफ्तार, बांग्लादेश में सड़कों पर उतरी अकलियत बिरादरी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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