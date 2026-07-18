/मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिंदू नौजवान गिरफ्तार, बांग्लादेश में सड़कों पर उतरी अकलियत बिरादरी

पिछले दो सालों से माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ बांग्लादेश में बढ़े हैं जुल्म?

हरिदास चंद्र तारानी दास को सरकार ने लगभग दो-तीन दिन पहले इस दावे पर गिरफ्तार किया था कि उन्होंने पलाशबाड़ी में राम चंद्र देवता की मूर्ति बनाई थी. ऐसे में, हम तारानी दास की इस तरह की गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं कर सकते." माइनॉरिटी कम्युनिटी के नेता ने पिछले दो सालों में मुल्क भर में गैर-मुस्लिम बिरादरियों के खिलाफ हिंसा और कानूनी रूप से निशाना बनाए जाने की व्यवस्थित प्रकृति पर भी प्रकाश डाला. नाथ ने आगे कहा, "आप जानते हैं, पिछले दो सालों की शुरुआत से ही बांग्लादेश में कई तरह की गिरफ्तारियां और अत्याचार हुए हैं. इतना ही नहीं, पिछले साल पूरे बांग्लादेश में 3,000 घटनाएं हुईं. इनमें से 66 लोगों की हत्या कर दी गई और कट्टरपंथियों के जरिए कई मंदिरों पर हमले किए गए. यह गलत है. हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते." कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई इस विवादास्पद गिरफ्तारी के बाद मकामी अदालत ने हिंदू शख्स को जेल भेज दिया, जिससे माइनॉरिटी समूहों में भारी आक्रोश फैल गया.