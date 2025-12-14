अमेरिका में कुरआन और पैगंबर मोहम्मद (स.) की बेअदबी; दुनिया भर के मुसलमानों में बढ़ा आक्रोश

Dishrespect of Quraan in America: अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों में इस्लामोफोबिया एक गंभीर समस्या बन चुकी है. इन देशों में मुस्लिम और उनकी धार्मिक पहचान के खिलाफ आए दिन कानून बनाए जा रहे हैं. वहीं, आम लोगों में भी इस्लाम के खिलाफ नफरत का जहर भरा हुआ है. इस बार अमेरिका के टेक्सास शहर के प्लानो में उग्रवादी ईसाई समूह ने इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन किया और पवित्र धार्मिक किताब कुरआन की बेहुरमती की.

अमेरिका के शहर टेक्सास के प्लानों में हिंदूस्तान के टाइम जॉन के मुताबिक रविवार (14 दिसंबर) को मस्जिद के सामने इस्लाम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया. इस दौरान एक व्यक्ति ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरआन की बेहुरमती करते हुए उसे सुअर के मुह में डाला. इस घटना से दुनिया भर के मुस्लिम आक्रोशित है और उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुंची है.

साथ प्रदर्शनकारियों ने इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद (स.) की शान में गुश्ताखी की. इस प्रदेर्शन के दौरान पैगंबर मोहम्मद स. के खिलाफ आपत्तिजनक स्लॉगन लिखे पोस्ट दिखाए गए. साथ ही अमेरिका में रह रहे मुसलमानों को तुरंत अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस चले जाने की चेतावनी दी गई. एक व्यक्ति ने स्टेज से ऐलान किया कि मुस्लिम अगर खुद नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ सलीबी जंग (ईसाई धर्म के नाम पर जंग) शुरू की जाएगी.

प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया कि वे अमेरिका के संसाधनों और हर विभाग पर कब्जा कर रहे हैं. इस दौरान यह भी कहा गया कि मुस्लिमों की वजह से पिछले एक दशक में टैक्सास शहर से ईसाइयों का पलायन पढ़ा है. एक व्यक्ति ने कुरआन की बेअदबी करते हुए कहा कि पिछले दो सालों में इस क्षेत्र में 48 नई मस्जिदें बनाई गई हैं. उन्होंने मांग किया कि मुस्लिम जिस देश से आए हैं, वे अपने देश वापस चले जाए.

सवाल यह उठता है कि एक तरफ अमेरिका और पूरा यूरोप हर प्रकार की स्वतंत्रता, बराबरी जैसे चीजों को बढ़ावा देने का दावा करती है, लेकिन दूसरी ओर इन देशों में हिजाब के खिलाफ आक्रमण, मुस्लिम समाज और इस्लामिक प्रतीकों का अपमान, पैगंबर मोहम्मद (स.) का अपमान बढ़ रहा है. यूरोप में इस्लामिक पहचान पर हमला और मुस्लिमों से नफरत से जुड़ी कई रिपोर्ट आ चुकी हैं.