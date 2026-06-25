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Uyghur Human Rights Appeal: चीन शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम के खिलाफ सालों से जुल्म हो रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में बंद रखा जाता है और मर्द, औरत, बच्चों को एक-दूसरे से अलग कर दिया जाता है. साथ ही आरोप है कि चीन की सरकार उइगर मुस्लिमों से जबरन फैक्ट्री में काम करवाती है, इसको लेकर चीन से खबरें सामने नहीं आती, क्योंकि वहां की मीडिया पर सरकार का पूरा नियंत्रण है. इसी कड़ी में सेंटर फॉर डेमोक्रेसी (UNHRC) के प्रेसिडेंट डोलकुन ईसा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से उइगर लोगों के साथ चीन के बर्ताव के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है.
उइगर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म को छिपाने के लिए चीन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का इस्तेमाल!
उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन कानूनों और डिप्लोमैटिक असर का इस्तेमाल जातीय पहचान को दबाने और जवाबदेही से बचने के लिए कर रहा है. स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) के 62वें सेशन के दौरान ईसा ने कहा कि उइगर लोगों के सामने हालात "बहुत खराब" हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों लोग दमन के उस अभियान के तहत पीड़ित हैं जिसे उन्होंने जारी रखा है. उन्होंने चीन पर आरोप लगाया कि वह अपने आर्थिक और डिप्लोमैटिक असर का इस्तेमाल उस चीज़ को "छिपाने और लीपापोती करने" के लिए कर रहा है जिसे उन्होंने जारी नरसंहार कहा.
उइगर पहचान को इस नीति के तहत खत्म करना चाहता है चीन!
ईसा ने मार्च में अपनाए गए चीन के 'एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस लॉ' पर खास चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि नाम के बावजूद, इस कानून का मकसद उइगर और तिब्बती लोगों की अलग पहचान को खत्म करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि उगर भाषा की शिक्षा पर रोक और उइघुर व तिब्बती बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूलों का विस्तार जैसे उपाय कानून के औपचारिक रूप से लागू होने से कई साल पहले ही लागू कर दिए गए थे. ईसा के मुताबिक, यह कानून उन नीतियों के लिए कानूनी आधार देता है जो जातीय और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करती हैं. उन्होंने UN के सदस्य देशों से कानून की जांच करने और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यह मुद्दा उठाने की अपील की.
UN की रिपोर्ट के बाद भी नहीं ली गई कोई एक्शन, उइगर एक्टिविस्ट ईसा ने की खास अपील
उइगर एक्टिविस्ट ने यह भी आरोप लगाया कि बीजिंग का अभियान ट्रांसनेशनल दमन के जरिए चीन की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है. उन्होंने दावा किया कि उइगर एक्टिविस्ट और प्रवासी नेताओं को डराने-धमकाने और गलत जानकारी का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि चीन के शिनजियांग इलाके में रह रहे रिश्तेदारों की चिंता की वजह कई एक्टिविस्ट ने अपनी सार्वजनिक वकालत कम कर दी है. UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस की 2022 की असेसमेंट का जिक्र करते हुए ईसा ने कहा कि मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों पर रिपोर्ट के नतीजों के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन को दूर करने और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जरिए आगे के कदम उठाने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें.