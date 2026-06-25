Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Zee Salaam आलमी ख़बरें
  • /उइगर मुस्लिमों पर चीन की खतरनाक नीति; मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खास अपील

उइगर मुस्लिमों पर चीन की खतरनाक नीति; मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खास अपील

Uyghur Human Rights Appeal: उइगर नेता डोलकुन ईसा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चीन की नीतियों पर सख्त कदम उठाने की अपील की है. उनका आरोप है कि शिनजियांग में उइगरों की पहचान, भाषा और संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई कर मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:58 PM IST
उइगर मुस्लिमों पर चीन की खतरनाक नीति; मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खास अपील
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मुझे नहीं लगता कि यह हमारी मिसाइल थी', ईरान के स्कूल हमले पर ट्रंप का बड़ा बयान
Trump on Iran School Strike51 min ago
2
Nazia Elahi Controversial Prophet Muhammad Remarks1 hr ago
3
Sana Malik On Polygamy Law2 hrs ago
4
Muharram Bank Holiday 20262 hrs ago
5
Muharram 20263 hrs ago