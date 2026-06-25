UN की रिपोर्ट के बाद भी नहीं ली गई कोई एक्शन, उइगर एक्टिविस्ट ईसा ने की खास अपील

उइगर एक्टिविस्ट ने यह भी आरोप लगाया कि बीजिंग का अभियान ट्रांसनेशनल दमन के जरिए चीन की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है. उन्होंने दावा किया कि उइगर एक्टिविस्ट और प्रवासी नेताओं को डराने-धमकाने और गलत जानकारी का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि चीन के शिनजियांग इलाके में रह रहे रिश्तेदारों की चिंता की वजह कई एक्टिविस्ट ने अपनी सार्वजनिक वकालत कम कर दी है. UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस की 2022 की असेसमेंट का जिक्र करते हुए ईसा ने कहा कि मानवता के खिलाफ संभावित अपराधों पर रिपोर्ट के नतीजों के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने सदस्य देशों से अपील की कि वे मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन को दूर करने और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जरिए आगे के कदम उठाने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें.