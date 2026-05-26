क्या बदलने जा रहा है मिडिल ईस्ट का सियासी नक्शा? ईरान से समझौते के बीच ट्रंप का मुस्लिम देशों से अपील

Donald Trump Abraham Accords proposal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते शनिवार (23 मई) को अरब और मुस्लिम-बहुल देशों के नेताओं के साथ एक उच्च-स्तरीय कॉन्फ्रेंस कॉल की. इस कॉल पर बातचीत के दौरान उन्होंने ईरान के साथ समझौते हो जाने के बाद पाकिस्तान समेत अरब देशों से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का आग्रह किया. इसके बाद ट्रंप ने सोमवार (25 मई) को एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें कई मुस्लिम और अरब देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का आग्रह किया.

ट्रुथ सोशल पर एक बहुत लंबी पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि यह प्रस्तावित व्यवस्था मध्य पूर्व के लिए एक "ऐतिहासिक घटना" बन सकती है. उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन सहित अन्य देशों से एक साथ अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया.

ट्रंप ने लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है! यह या तो सभी के लिए एक 'शानदार डील' होगी, या फिर कोई डील होगी ही नहीं." उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब होगा "वापस युद्ध के मैदान में लौटना और गोलीबारी शुरू होना, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ज़ोरदार होगी."

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: समझौते के करीब फिर अमेरिका ने क्यों कर दिया ईरान पर हमला?

ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा कि ईरान के साथ डील हो जाने के बाद सऊदी अरब और कतर को तुरंत इस समझौते में शामिल हो जाना चाहिए, और अन्य देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए. उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि अगर अमेरिका के साथ डील सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो अंततः ईरान खुद भी इस ढांचे का हिस्सा बन सकता है.

ट्रंप के अनुसार, अब्राहम अकॉर्ड्स ने इसके मौजूदा सदस्यों—जिनमें उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कज़ाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह समझौता उन देशों को एक "वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक उछाल (BOOM)" दिया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, "अब्राहम अकॉर्ड्स उनके लिए बहुत शानदार रहे हैं, और यह सभी के लिए और भी बेहतर साबित होंगे; साथ ही, ये मिडिल ईस्ट में सच्ची शक्ति, मज़बूती और शांति लेकर आएंगे."

गौरतलब है कि शनिवार (23 मई) को ट्रंप और अरब समेत अन्य मुस्लिम देशों के नेताओं के बीच हुई उच्च-स्तरीय कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान जब ट्रंप ने बताया कि संघर्ष समाप्त होने के बाद, जो देश वर्तमान में इजरायल को मान्यता नहीं देते हैं, उन्हें उसके साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इस आग्रह की वजह से कॉल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, खास तौर पर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के नेताओं की ओर से, जिनमें से किसी के भी इज़रायल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं.