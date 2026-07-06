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कतर के तोहफ़े वाला बोइंग 747-8 बना ट्रंप की नई उड़ान का सहारा, लाइब्रेरी में भी मिलेगा खास मुकाम !

Qatar Boeing Gift Donald Trump: कतर से उपहार में मिला बोइंग 747-8 विमान अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक यात्राओं में इस्तेमाल हो रहा है. नए एयर फ़ोर्स वन विमानों की डिलीवरी में देरी के कारण इसे अस्थायी रूप से सेवा में लिया गया है. ट्रंप भविष्य में इस विमान को अपनी मियामी स्थित प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में प्रदर्शित करना चाहते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 06, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:35 AM IST
कतर के तोहफ़े वाला बोइंग 747-8 बना ट्रंप की नई उड़ान का सहारा, लाइब्रेरी में भी मिलेगा खास मुकाम !
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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