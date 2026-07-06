/कतर के तोहफ़े वाला बोइंग 747-8 बना ट्रंप की नई उड़ान का सहारा, लाइब्रेरी में भी मिलेगा खास मुकाम !

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Qatar Boeing Gift Donald Trump: पिछले साल कतर के अमीर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 400 मिलियन डॉलर का बोइंग 747-8 प्लेन गिफ्ट दिया था. अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से तोहफ़े में मिले बोइंग 747-8 प्लेन में सफ़र करना शुरू कर दिया है. हालांकि, मियामी में बनने वाली उनकी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में इस विमान को रखने की उनकी योजना के सामने कई सियासी, फौजी और लॉजिस्टिकल चैलेंज हैं. यह प्लेन अभी एक अस्थायी VC-25B "ब्रिज" एयर फ़ोर्स वन के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि बोइंग अगली पीढ़ी के दो प्रेसिडेंशियल प्लेन बनाने का काम पूरा कर रहा है, जिनमें देरी हो रही है.
ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही पुराने एयर फ़ोर्स वन बेड़े को बदलना चाहते थे. उन्होंने 2017 में एयर फ़ोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल के लिए दो नए बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी होती रही. इसका मतलब है कि अब पहला जेट 2028 के मध्य में मिलने की उम्मीद है, जो ट्रंप का कार्यकाल पूरा होने से कुछ महीने पहले का समय होगा. इस बीच के वक्त को भरने के लिए, अमेरिकी एयर फोर्स ने सदर ट्रंप को ले जाने में सक्षम एक उपलब्ध प्लेन की तलाश की. इस खोज में कतरी शाही परिवार का एक VIP-कॉन्फ़िगरेशन वाला बोइंग 747-8 प्लेन सामने आया.
इसके बाद ट्रंप ने पाम बीच में प्लेन का निरीक्षण किया और बताया कि उन्होंने शुरू में पूछा था कि क्या कतर के अमीर (शासक) इस विमान के अस्थायी इस्तेमाल की इजाज़त देंगे. इसके बजाय, अमीर ने इसे अमेरिकी सरकार को दान करने की पेशकश की, और इसका मालिकाना हक आधिकारिक तौर पर 2025 के वसंत में एयरफोर्स को सौंप दिया गया. दान के समय इस विमान की अनुमानित कीमत 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी. इस वजह से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पक्षों की ओर से विदेशी सरकार से इतने महंगे तोहफ़े को स्वीकार करने की नैतिकता पर सवाल उठाए गए.
रिपोर्ट के मताबिक जब से यह प्लेन गिफ्ट में मिला है, तब से इस प्लेन में टैक्सपेयर्स के पैसे से लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य बदलाव किए गए हैं, जिनमें सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क और राष्ट्रपति के सुरक्षित परिवहन के लिए ज़रूरी सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जब तक बोइंग अगली पीढ़ी का एयर फ़ोर्स वन प्लेन नहीं सौंप देता, तब तक कतर का यह पुराना जेट ट्रंप के सदर के तौर पर सफ़र करने का मुख्य साधन बना रहेगा. ट्रंप चाहते हैं कि बोइंग 747 मियामी शहर में उनकी प्रस्तावित प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का मुख्य आकर्षण बने, ठीक वैसे ही जैसे कैलिफ़ोर्निया में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में रिटायर हो चुके एयर फ़ोर्स वन का एग्ज़िबिट है.