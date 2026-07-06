/कतर के तोहफ़े वाला बोइंग 747-8 बना ट्रंप की नई उड़ान का सहारा, लाइब्रेरी में भी मिलेगा खास मुकाम !

रिपोर्ट के मताबिक जब से यह प्लेन गिफ्ट में मिला है, तब से इस प्लेन में टैक्सपेयर्स के पैसे से लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य बदलाव किए गए हैं, जिनमें सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क और राष्ट्रपति के सुरक्षित परिवहन के लिए ज़रूरी सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक जब तक बोइंग अगली पीढ़ी का एयर फ़ोर्स वन प्लेन नहीं सौंप देता, तब तक कतर का यह पुराना जेट ट्रंप के सदर के तौर पर सफ़र करने का मुख्य साधन बना रहेगा. ट्रंप चाहते हैं कि बोइंग 747 मियामी शहर में उनकी प्रस्तावित प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का मुख्य आकर्षण बने, ठीक वैसे ही जैसे कैलिफ़ोर्निया में रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में रिटायर हो चुके एयर फ़ोर्स वन का एग्ज़िबिट है.