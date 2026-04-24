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ट्रंप का माइंड गेम या ग्लोबल खतरा? धमकियों और यू-टर्न ने क्यों बढ़ाई दुनिया की बेचैनी

Donald Trump Social Media Diplomacy: डोनाल्ड ट्रंप की बदलती बयानबाज़ी, धमकियों और यू-टर्न को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह रणनीति है या अस्थिर नेतृत्व. ईरान, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों के संदर्भ में बहस इस पर है कि ऐसे रवैये का वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर क्या असर पड़ता है.

 

Written By  Abbas Mehdi Rizvi|Edited By: Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:52 PM IST

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ट्रंप का माइंड गेम या ग्लोबल खतरा? धमकियों और यू-टर्न ने क्यों बढ़ाई दुनिया की बेचैनी

Donald Trump Social Media Diplomacy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की सियासत करने का तरीका दुनिया के बाकी लीडर्स से बिलकुल अलग और डराने वाला है, क्योंकि उनके फैसलों में कोई स्टैबिलिटी नहीं होती है. वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी जानकारी को देने के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में बेचैनी पैदा करने के लिए करते हैं. जहां उनकी पहली पोस्ट में किसी के एक लिए नफरत भरी होती है तो दूसरी ही पोस्ट में वो उसी के लिए प्यार जताने लगते हैं. उनकी तीसरी पोस्ट अक्सर किसी मुल्क को बर्बाद करने की धमकी होती है और चौथी पोस्ट में वो अचानक गुड न्यूज़ में बदल जाती है. 

ट्रंप की इन हरकतों से दुनिया सोच में पड़ जाती है. ट्रंप का यह रवैया दरअसल एक बहुत बड़ा माइंड गेम है जिससे वो इंटरनैशनल रिलेशन्स को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनकी इस गैर जिम्मेदारी ने दुनिया का बहुत नुकसान किया है. जब एक ताक़तवर मुल्क का प्रेसिडेंट इस तरह के कंट्राडिक्टरी बयान देता है तो उससे आलमी अमन और मईशत को गहरा धक्का लगता है क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि अगली सुबह जब होगी तो वो क्या फ़ैसला लेंगे कौन सा बयान देंगे और कौन सी मुश्किल खड़ी करेंगे.

ईरान के मामले में ट्रंप ने जिस तरह का बर्ताव किया वो उनकी अनस्टैबिलिटी की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां उन्होंने पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था. कभी वह ईरान के साथ बातचीत को बहुत कामयाब बताते थे और दुनिया को लगता था कि अब अमन हो जाएगा लेकिन अगले ही पल वो डील को तोड़कर वहां मिसाइल दागने का हुक्म दे देते थे. पिछली दोनों जंगों में यही हुआ. जंग के दौरान भी यही देखा गया कि वो एक तरफ अमन की अपील कर रहे थे और दूसरी तरफ ईरान के इन्फ़्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री ठिकानों को उड़ाने की धमकी दे रहे थे. उनकी इस पलटते रहने वाली पॉलिसी की वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ में न सिर्फ़ तनाव बढ़ा बल्कि तेल की कीमतों और इंटरनैशनल कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा. ट्रंप ने दो बार ईरान के साथ ऐसा खेल खेला जहां उन्होंने आखिरी वक्त पर अपने फैसले बदल लिए और इस तरह की हरकतों ने अमेरिका की साख को पूरी दुनिया की नजरों में गिरा दिया है.

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वेनेजुएला के बोहरान को जिस तरह ट्रंप ने हवा दी वो उनके तानाशाही रवैये और दूसरों के मामलों में दखल देने की आदत को साफ़ दिखाता है.. उन्होंने न सिर्फ़ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया बल्कि ख़ुद को ही वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मुक़र्रर कर लिया. ट्रंप की इस जिद ने वेनेजुएला की अवाम को भयंकर गरीबी और मुसीबत में धकेल दिया क्योंकि उनकी धमकियों और सैंक्शन की वजह से वहां की इकॉनमी पूरी तरह तबाह हो गई. वो खुद को दुनिया का थानेदार समझते हुए किसी भी मुल्क की हुकूमत को बदलने की कोशिश करने लगते हैं और जब वहां हालात बेकाबू हो जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं. वेनेजुएला को लेकर उनकी बयानबाजी ने साऊथ अमेरिका के कई मुल्कों में डर का माहौल पैदा कर दिया और यह साबित किया कि ट्रंप किसी भी मुल्क की सावरन्टी की इज़्ज़त नहीं करते.

क्यूबा और ग्रीनलैंड जैसे पीसफुल इलाकों को भी ट्रंप ने अपनी सनक की वजह से तनाज़ों में घसीट लिया जिससे उनकी बचकानी डिप्लोमेसी उजागर हुई...उन्होंने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान के बाद अब क्यूबा का नंबर है और उसे भी वेनेजुएला की तरह ही अंजाम भुगतना पड़ेगा जिससे दहाईयों पुराने जख्म फिर से हरे हो गए. हद तो तब हो गई जब उन्होंने ग्रीनलैंड जैसे आईलैंड पर कब्जे की बात की और उसे खरीदने की ख़्वाहिश ज़ाहिर की. जैसे वो कोई जमीन का टुकड़ा हो. जब डेनमार्क ने इस प्रपोज़ल को मज़ाक़ बताया तो ट्रंप ने नाराजगी दिखाते हुए अपना दौरा तक रद्द कर दिया जो किसी भी नेशन हेड के लिए बहुत ही शर्मनाक बर्ताव था. उनकी इस तरह की धमकियों और बेतुकी मांगों ने इंटरनैशनल बिरादरी में अमेरिका का मजाक बनवाया और दोस्त मुल्कों के साथ भी रिश्तों में ऐसी कड़वाहट भर दी जिसे मिटाना अब बहुत मुश्किल काम है.

ट्रंप के दिमाग को डिकोड करने पर ये साफ़ नजर आता है कि वो हर चीज़ को एक डील की तरह देखते हैं जहां मुरव्वत, मॉरिलिटी या जिम्मेदारी की कोई जगह नहीं होती. उनके लिए दुनिया एक बड़ा बाजार है और वह उसके सबसे बड़े कारोबारी बनना चाहते हैं जो अपनी धौंस जमाकर सबको डरा सके. उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट दरअसल उनके ज़ेहनी तवाज़ुन और ग़ुरूर को ज़ाहिर करती है. ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप के इन गैर जिम्मेदाराना बयानों और हरकतों ने दुनिया का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई में बरसों लग जाएंगे. उन्होंने एक ऐसी रिवायत शुरू की है जहां ताकतवर मुल्क अपनी सनक के लिए किसी भी छोटे मुल्क के सुख चैन छीन सकते हैं. दुनिया को अब ट्रंप के इस कंफ्यूजन वाले जाल से बाहर निकलने की जरूरत है क्योंकि अगर इसी तरह बड़े ओहदों पर बैठे लोग बिना सोचे समझे बयान देते रहे तो इंटरनैशनल सिक्योरिटी और इकॉनमी का ढांचा पूरी तरह गिर जाएगा.

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Abbas Mehdi Rizvi

आउटपुट एडिटर

सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले आजमगढ़ के लाल हैं. वो एक सधे हुए रिपोर्टर, एंकर, VO आर्टिस्ट और पत्रकार हैं. सैयद अब्बास मेहदी रिज़वी ने अ...और पढ़ें

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