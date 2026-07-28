/दुनिया के लिए नई तबाही का रास्ता खोल सकती है वाशिंगटन में ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाक़ात

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न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज़ रिपोर्ट ने इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सद्र डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाक़ात के असली मक़सद से पर्दा उठा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक़ नेतन्याहू इस बार अपने साथ एक नई फ़ाइल और कुछ सबूत लेकर आए हैं. उनका दावा है कि ईरान पिकैक्स माउंटेन की पहाड़ियों के पीछे गुपचुप तरीक़े से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा खड़ा कर रहा है. इज़रायल यह साबित करने पर तुला है कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर बम बनाने वाला है और अमरीका को फौरन दखल देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सबूतों में वाकई कोई सच्चाई है, या फिर यह भी एक नया ड्रामा है ताकि अमरीका को फिर से अपने इशारों पर नचाया जा सके.
दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाक़ात से ठीक पहले खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इज़रायल के इन दावों को ख़ारिज करते हुए कहा था कि ऐसी कोई पुख़्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू का अमरीका पहुंचकर ट्रंप के कान भरना कई सवाल खड़े करता है. नेतन्याहू जब भी अमरीका जाते हैं, अपने साथ झूठी दलीलों और ख़तरनाक मंसूबों का एक नया पुलंदा ज़रूर ले जाते हैं. वो जानते हैं कि अमरीकी हुक्मरानों को किस तरह अपनी बातों में उलझाना है. हर बार की तरह इस बार भी वो अमरीका की ताक़त का इस्तेमाल अपने ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं.
ऐसी ही एक ख़ौफ़नाक साज़िश इस साल 28 फ़रवरी को भी रची गई थी.उस दिन हमले से ठीक पहले नेतन्याहू व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे थे और ट्रंप के सामने ईरान में तख्तापलट का पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे थे. उन्होंने अमरीका को बड़े-बड़े ख़्वाब दिखाए थे कि ईरान में सरकार गिराना बेहद आसान काम है और सिर्फ़ कुछ ही दिनों में वहाँ का नक्शा बदला जा सकता है. अमरीका ने आँख बंद करके इज़रायल की बातों पर भरोसा कर लिया और नतीजतन पूरे इलाके को आग की लपटों में झोंक दिया गया, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज का ख़्वाब न तो अमेरिका का पूरा हुआ न इज़रायल का.
इसीलिए हम कह रहे हैं नेतन्याहू जब-जब व्हाइट हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अपने साथ जंग का नया नक्शा लेकर आते हैं, और अमरीकी इंतेज़ामिया हर बार उनकी चालाकियों के जाल में बड़ी आसानी से फँस जाता है. अमरीका खुद को दुनिया का सबसे ताक़तवर मुल्क कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह इज़रायल के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने लगता है. इज़रायल अपनी जंग अमरीका के कंधों पर रखकर लड़ता आया है. जब भी इज़रायल को अपनी नाकामियों को छिपाना होता है, वह अमरीका के पास पहुँचकर एक नए फ़ासाने का जाल फैला देता है और अमरीका बिना सोचे-समझे उसके बिछाए जाल में कूद पड़ता है.
सवाल यही है कि क्या अमरीकी पॉलिसीज़ अब वाशिंगटन में नहीं, बल्कि तेल अवीव में तय हो रही हैं. अमरीका की अपनी कोई आज़ाद सोच क्यों नज़र नहीं आती? हर बार इज़रायल एक नया क़िस्सा गढ़ता है और अमरीका बिना किसी ठोस जाँच पड़ताल के दुनिया के अमन को दांव पर लगा देता है. अमेरिका और इज़रायल की ये सांठ-गांठ अब पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा नासूर बन चुकी है.
अब जब ट्रंप और नेतन्याहू एक दूसरे के सामने बैठेंगे, तो टेबल पर सिर्फ़ फ़ाइलें ही नहीं होंगी, बल्कि कई मुल्कों की तक़दीर का फ़ैसला हो रहा होगा. क्या अमरीका इस बार पुरानी ग़लतियों से कोई सबक लेगा, या एक बार फिर नेतन्याहू के झूठे दावों और ख़तरनाक प्रेजेंटेशन के आगे घुटने टेक देगा ? दुनिया बेहद बारीक नज़र से इस मुलाक़ात पर टकटकी लगाए बैठी है. अगर अमरीका ने एक बार फिर इज़रायल की हाँ में हाँ मिलाई, तो मानकर चलिए कि मिडिल ईस्ट में अमन की बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी.
ख़ास बात ये है कि ईरान-अमेरिका के बीच ठंडी पड़ी जंग के बीच नेतन्याहू अमेरिका में हैं.सवाल अब सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को फुल फ्लेज वॉर के लिए राजी कर लेते हैं, तो क्या होगा ? क्योंकि दुनिया इस वक़्त एक बेहद ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है और वाशिंगटन में होने जा रही यह मुलाक़ात तबाही का एक नया रास्ता खोल सकती है. इज़रायल के फॉर्मर सीनियर डिफेंस आफ़िशियल और न्यूक्लियर एक्सपर्ट अवनेर विलन के ताज़ा बयान ने इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है.उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान इस वक़्त एक नए समझौते और एक पूरी जंग के बिल्कुल बीच में फँसे हुए हैं.अगर नेतन्याहू के उकसाने पर दोबारा हमले शुरू होते हैं, तो इसके नतीजे बेहद ख़ौफ़नाक और बेकाबू हो सकते हैं.
इज़रायल के डिफेंस एक्सपर्च अवनेर विलन ने कहा है कि अगर नेतन्याहू अपने वॉशिंग्टन दौरे के दौरान ट्रंप को ईरान पर दोबारा बड़े हमले करने के लिए मना लेते हैं, और यह हमला नाकाम रहता है, तो इसका सारा इल्ज़ाम इज़रायल के सर मढ़ा जाएगा. पूरी दुनिया और खुद अमरीका इज़रायल पर यह बोहतान लगाएगा कि उसने एक ऐसी जंग में अमरीका को घसीटा जिसने उसकी इंटरनेशनल इमेज को मिट्टी में मिला दिया और दुनिया भर में तेल की कीमतों को आग लगा दी. विलन ने माना कि अगर हमला कामयाब होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर यह दांव उलटा पड़ा, तो अमरीका और इज़रायल का यह गठजोड़ दुनिया के नक्शे पर पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा और इज़रायल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.
हक़ीक़त तो यही है कि अमरीका और इज़रायल अब पिटे हुए मोहरों की तरह अपनी नई-नई चालें चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही बुरी तरह फँस चुके हैं. फ़रवरी से शुरू हुई जंग के बाद से अब तक अमेरिका और इज़रायल का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है. उल्टे होर्मुज़ स्ट्रेट एक नया मसला बनकर खड़ा हो गया है. ईरान खुलकर अपनी जीत का एलान कर रहा है. वहीं अमेरिका और इज़रायल अपनी हार को तो क़ुबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन न तो ट्रंप के चेहरे पर ख़ुशी दिखती है न नेतन्याहू के लबों पर मुस्कुराहट नज़र आती है.ऐसे में इज़रायल चाहता है कि अमेरिका एक बार फिर अपनी पूरी ताक़त झोंक दे, जबकि अमरीका को अपनी गिरती मइशत और इज़्ज़त का डर सता रहा है.
इज़रायल इस लिए भी जंग चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर नया सीज़फ़ायर ईरान को फिर से उठ खड़े होने का एक नया मौक़ा दे देता है. जब-जब जंग रुकती है या बातचीत की मेज़ सजती है, ईरान अपनी बिखरी हुई ताक़त को समेट लेता है और अपने आप को फिर से मज़बूत कर लेता है. इज़रायल अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान को थोड़ा सा भी वक्त मिल गया तो वह अपनी मिलिट्री केपाबिलिटीज़ को इतना ताक़तवर बना लेगा कि फिर उस पर हमला करना नामुमकिन हो जाएगा. यही वजह है कि नेतन्याहू सीज़फ़ायर को पूरी तरह ख़त्म करके अमरीका को एक ऐसी आग में ढकेलना चाहते हैं जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता न बचे.
अगर नेतन्याहू अपनी इस चाल में कामयाब हो भी जाते हैं और अमरीका को एक पूरी जंग के मैदान में उतार देते हैं, तो इसका अंजाम दोनों मुल्कों के लिए भयानक साबित होने वाला है. अमरीका पहले ही कई मोर्चों पर अपनी इज़्ज़त और ताक़त गँवा चुका है और उसकी अपनी अवाम अब किसी नई जंग के बिल्कुल हक़ में नहीं है. एक पूरी जंग का सीधा मतलब होगा पूरे मिडिल ईस्ट में अफ़रा तफ़री पैदा होना, होर्मुज़ का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाना और दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस का एक नया तूफ़ान आ जाना. ऐसे में अमरीका के अंदर भी इज़रायल की इस मनमानी के ख़िलाफ़ ज़ोरदार आवाज़ें उठने लगेंगी और इज़रायल पूरी दुनिया के निशाने पर आ जाएगा.
अमरीका और इज़रायल की इस साठगांठ को देखकर साफ़ लगता है कि दोनों के पास अब कोई ठोस लाहे अमल नहीं बचा है. वे सिर्फ़ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार-बार जंग के शोले भड़का रहे हैं. इज़रायल अमरीका के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी जंग लड़ना चाहता है, लेकिन अमरीका के लीडर्स अब इस ख़तरे को बाख़ूबी समझ रहे हैं. वो जानते हैं कि इज़रायल के बहकावे में आकर अगर उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, तो यह अमरीका की फॉरेन पॉलिसी और उसकी इकॉनमी के लिए एक कभी न भरने वाला ज़ख़्म पैदा हो जाएगा.पिटे हुए मोहरों की तरह चल रही यह चाल खुद उनके अपने जाल को और गहरा करती जा रही है.