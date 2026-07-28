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दुनिया के लिए नई तबाही का रास्ता खोल सकती है वाशिंगटन में ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाक़ात

Netanyahu US Visit: वाशिंगटन की आबोहवा में एक बार फिर बारूद की बू आने लगी है और दुनिया के नक्शे पर एक नए तूफ़ान की आहट सुनाई दे रही है. इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फिर से अमरीका की ज़मीन पर कदम रख चुके हैं और इस दौरे से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है. दुनिया जानती है कि जब-जब नेतन्याहू वाशिंगटन का रुख करते हैं, तब तब मिडिल ईस्ट में अमन के बजाए जंग के शोलों को भड़काया जाता है. इस मुलाक़ात को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर दुनिया को किसी नई और ख़तरनाक जंग में धकेलने की बिसात बिछाई जा रही है.

Written ByAbbas Mehdi Rizvi
Published: Jul 28, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:38 PM IST
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