/दुनिया के लिए नई तबाही का रास्ता खोल सकती है वाशिंगटन में ट्रम्प और नेतन्याहू की मुलाक़ात

ख़ास बात ये है कि ईरान-अमेरिका के बीच ठंडी पड़ी जंग के बीच नेतन्याहू अमेरिका में हैं.सवाल अब सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को फुल फ्लेज वॉर के लिए राजी कर लेते हैं, तो क्या होगा ? क्योंकि दुनिया इस वक़्त एक बेहद ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है और वाशिंगटन में होने जा रही यह मुलाक़ात तबाही का एक नया रास्ता खोल सकती है. इज़रायल के फॉर्मर सीनियर डिफेंस आफ़िशियल और न्यूक्लियर एक्सपर्ट अवनेर विलन के ताज़ा बयान ने इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है.उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान इस वक़्त एक नए समझौते और एक पूरी जंग के बिल्कुल बीच में फँसे हुए हैं.अगर नेतन्याहू के उकसाने पर दोबारा हमले शुरू होते हैं, तो इसके नतीजे बेहद ख़ौफ़नाक और बेकाबू हो सकते हैं.