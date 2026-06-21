एक और वीडियो में वही शख्स फेरी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है. वहां एक काली गाड़ी की आगे की खिड़की टूटी हुई थी. इसके बाद वह दुकान के अंदर गया और कई अलमारियां गिरा दिया और सामान को फर्श पर बिखेर दिया. हमले के बाद लीथ वॉक में एक रेस्टोरेंट के बाहर अफरातफरी मच गई. लोग उसे देखकर भागने लगे. कर्मचारियों ने तुरंत लोहे के शटर बंद कर दिए, लेकिन वह हथियार से लगातार दरवाजे के शीशों पर हमले करता रहा और फिर वहां से चला गया.