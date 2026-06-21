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Scotland Attack News: पश्चिमी देशों में मुसलमानों को लेकर बनाई गई नकारात्मक छवि और बढ़ती मुस्लिम विरोधी सोच का असर कई बार सड़कों पर खुली हिंसा के रूप में दिखाई देता है. स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक संदिग्ध के मुस्लिम विरोधी हमले की वजह से पूरा शहर कांप उठा. इस हमले में पांच लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से है.
बीबीसी के मुताबिक, स्कॉटलैंड पुलिस ने इस मामले में 36 साल एक शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस घटनाओं की शुरुआत शहर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद ब्रूमहाउस मस्जिद के पास हुई. आरोपी ने यहां दो लोगों पर हमला किया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. इसके बाद आरोपी शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचा और कई जगहों पर तोड़फोड़ की और लोगों पर हमला करता रहा.
स्कॉटलैंड की सड़कों का खूनी संघर्ष
आरोपी की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में आरोपी बिना पकड़ों के और हाथ में बड़ा हथियार लिए दिखाई दे रहा है. वह एक पेट्रोल पंप में घुसकर तोड़फोड़ करता है और लीथ वॉक इलाके में एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर लगातार हमला करता नजर आता है. बाद में पुलिस ने उसे जमीन पर गिराकर काबू में कर लिया.
स्कॉटलैंड पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को हुई कई घटनाओं के सिलसिले में आरोपी पर आरोप तय किए गए हैं. उसकी रिपोर्ट सरकारी अभियोजन विभाग को भेज दी गई है और जल्द ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा. घायलों में दो लोग 22 साल के हैं, जबकि अन्य की उम्र 24, 27 और 39 साल है. पुलिस ने कहा कि किसी की भी हालत जानलेवा नहीं है.
स्कॉटलैंड पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को किया काबू
मिली जानकारी मुताबिक, स्कॉटलैंड पुलिस को रात करीब साढ़े आठ बजे पहली सूचना मिली. इसके बाद तेजी से बदलते हालात के बीच अलग-अलग जगहों पर पुलिस पहुंची. टेलफोर्ड रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक टैक्सी के शीशे टूटे मिले. गाड़ी की सीट पर टूटा हुआ कांच और एक छोटी कुल्हाड़ी भी पड़ी थी. पुलिस के मुताबिक, टेलफोर्ड रोड और लीथ वॉक में तीन अन्य लोगों पर भी हमला किया गया.
एक और वीडियो में वही शख्स फेरी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है. वहां एक काली गाड़ी की आगे की खिड़की टूटी हुई थी. इसके बाद वह दुकान के अंदर गया और कई अलमारियां गिरा दिया और सामान को फर्श पर बिखेर दिया. हमले के बाद लीथ वॉक में एक रेस्टोरेंट के बाहर अफरातफरी मच गई. लोग उसे देखकर भागने लगे. कर्मचारियों ने तुरंत लोहे के शटर बंद कर दिए, लेकिन वह हथियार से लगातार दरवाजे के शीशों पर हमले करता रहा और फिर वहां से चला गया.
एक दूसरी वीडियो में वह एक चौराहे पर रुकी गाड़ी की तरफ बढ़ता दिखाई देता है. वहां प्रॉपर्टी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात था, जहां जमीन पर बैठे एक घायल शख्स का इलाज किया जा रहा था. उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी. एक और वीडियो में पुलिसकर्मी एक शर्टलेस शख्स को जमीन पर गिराकर दबोचे हुए नजर आते हैं. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी चिल्लाकर कहता है कि वह "देश की रक्षा कर रहा है."
पुलिस ने बिजली के झटके देने वाले हथियारों से लैस होकर उसे घेरा, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया. आरोपी अभी भी पुलिस हिरासत में है. स्कॉटलैंड पुलिस की प्रमुख सहायक अधिकारी कैट्रियोना पैटन ने घटना को बेहद खौफनाक और डरावना करार दिया. उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड में नस्लवाद और धर्म के आधार पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और लोगों की सुरक्षा उनकी तरजीह में शामिल है.
एंटी-मुस्लिम हमले में ज्यादातर प्रभावित हैं मुसलमान
मुस्लिम समुदाय के साथ काम करने वाले संगठन मेंड स्कॉटलैंड ने बताया कि घायलों में कई लोग मुस्लिम समुदाय से हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी हमलों की निंदा की. उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि आरोपी मुस्लिम विरोधी नफरत से प्रेरित था. उन्होंने घायलों के प्रति संवेदना जताई. साथ ही उन्होंने पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज का शुक्रिया अदा किया.
उधर, ब्रिटेन की मुस्लिम परिषद ने कहा कि मुस्लिम समुदाय डरा हुआ और परेशान है. संगठन ने कहा कि यह घटना बेलफास्ट में अल्पसंख्यक परिवारों को निशाना बनाने वाली नस्लवादी हिंसा के कुछ ही समय बाद सामने आई है और यह पूरे समुदायों को बदनाम करने वाली सियासी बयानबाजी का नतीजा है. परिषद ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी मुस्लिम विरोधी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की.