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स्कॉटलैंड में एंटी-मुस्लिम हमले से दहशत, 36 वर्षीय आरोपी का खूनी तांडव; कई मुस्लिम घायल

Scotland Anti-Muslim Attack Case: स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में संदिग्ध मुस्लिम विरोधी हमलों में कई लोग घायल हो गए. आरोपी ने मस्जिद के पास हमला करने के बाद कई इलाकों में तोड़फोड़ की. पुलिस ने 36 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Written ByQudsiya Begum
Published: Jun 21, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:38 PM IST
स्कॉटलैंड में एंटी-मुस्लिम हमले से दहशत, 36 वर्षीय आरोपी का खूनी तांडव; कई मुस्लिम घायल
Image Credit: स्कॉटलैंड की सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ खूनी तांडव

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