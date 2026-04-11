इजरायल के इस फैसले पर भड़का EU; वेस्ट बैंक में नई बस्तियों पर जताई आपत्ति

EU Condemns Israel Over Expansion: इजरायल ने हाल ही में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में 30 से ज्यादा नई बस्तियां अवैध तरीके से बसाने के फैसला किया है. यूरोपीय यूनियन (EU) ने इजरायल के अवैध विस्तार की निंदा की है. शुक्रवार (10 अप्रैल) को जारी एक औपचारिक बयान में, EU ने इस विस्तार को अंतरराष्ट्रीय कानून का "खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन" और टू स्टेट सॉल्यूशन के लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य के लिए सीधा खतरा बताया.

यूरोपीय यूनियन (EU) ने अपने बयान में कहा , "कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 30 से ज़्यादा नई बस्तियाँ बसाने का इज़रायल का हालिया फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है और यह शांति और टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावनाओं को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है."

बयान आगे कहा गया, "यूरोपीय संघ वेस्ट बैंक, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के इज़राइल के एकतरफ़ा कदमों की कड़ी निंदा करता है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की 19 जुलाई 2024 की सलाहकार राय में इन कदमों को गैर-कानूनी घोषित किया गया था. EU इज़राइल सरकार से आग्रह करता है कि वह इन फ़ैसलों को वापस ले, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करे और कब्ज़े वाले इलाकों की फ़िलिस्तीनी आबादी की रक्षा करे."

EU ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा की भी निंदा की.

उन्होंने कहा, "हम फ़िलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ़ बसने वालों की लगातार बढ़ती हिंसा की भी समान रूप से निंदा करते हैं. यूरोपीय संघ दो-राष्ट्र समाधान पर आधारित एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है. यह शांति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों के अनुरूप होगी, जिसमें दो लोकतांत्रिक राष्ट्र - इज़राइल और फ़िलिस्तीन - सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांतिपूर्वक एक-दूसरे के साथ रहेंगे."

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अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने शुक्रवार को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंज़ूरी देने के इज़राइल के फ़ैसले की निंदा की और कहा कि यह फ़ैसला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. इज़रायली अधिकार समूह 'पीस नाउ' ने गुरुवार देर रात बताया कि सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में यह फ़ैसला "गुपचुप तरीके से" लिया था. फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस योजना की निंदा करते हुए इसे "अंतरराष्ट्रीय कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन" बताया. अल जज़ीरा के मुताबिक इज़रायल सरकार की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार (10 अप्रैल) को जिन 34 बस्तियों को मंज़ूरी दी गई है, वे उन 68 बस्तियों के अतिरिक्त हैं जिन्हें इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार के 2022 में सत्ता में आने के बाद से अब तक मंज़ूरी दी जा चुकी है.