/अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह पर घिरा पाकिस्तान, यूरोपीय संसद ने पास किया प्रस्ताव

राज्य चुनें
EU Slams Pak On Minority Girls Protection: यूरोपीय संसद ने गुरुवार (9 जुलाई) को पाकिस्तान में नौजवान लड़कियों के अपहरण, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन और चाइल्ड मैरिज की मजम्मत करते हुए एक प्रस्ताव पास किया. इस प्रस्ताव में पाकिस्तान से मजहबी अकलियतों की लड़कियों की सुरक्षा मज़बूत करने की अपील की गई है. एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में, यूरोपीय संसद ने 13 साल की मारिया शाहबाज़ के मामले का ज़िक्र किया, जिनका मजहब ईसाई से बदलकर इस्लाम कर दिया गया था और मार्च 2026 में उनके अपहरणकर्ता से "ज़बरदस्ती" शादी करा दी गई थी.
प्रस्ताव में मजहबी अकलियतों की कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले ऐसे ही जुल्मों की भी मजम्मत की गई. इस प्रस्ताव में कहा गया कि "मारिया शाहबाज़" का मामला पाकिस्तान में अकलियतों के इंसानी हकूकों के बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी का एक मिसाल है. प्रस्ताव में कहा गया, "यह प्रस्ताव मारिया शाहबाज़ के मामले को उजागर करता है, जो 13 साल की पाकिस्तानी ईसाई लड़की थीं. मार्च 2026 में उनका अपहरण कर लिया गया, इस्लाम में मजहब परिवर्तन कराया गया और अपहरणकर्ता से ज़बरदस्ती शादी करा दिया गया. MEPs (यूरोपीय संसद के सदस्य) मांग कर रहे हैं कि उन्हें कानूनी मदद, अपने परिवार से मिलने और मनोवैज्ञानिक सहायता मिले.
वे मजहबी अकलियतों की कम उम्र की लड़कियों के साथ होने वाले ऐसे ही जुल्मों की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि उनका मामला पाकिस्तान में अकलियतों के इंसानी हकूकों के बड़े पैमाने पर खिलाफ-वर्जी का मिसाल है. साल 2025 के UN आंकड़ों के मुताबिक शादी के ज़रिए ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का शिकार होने वाली औरतों और लड़कियों में से लगभग 75% हिंदू और 25% ईसाई थीं." यूरोपीय संसद ने पाकिस्तानी अफसरों से बाल विवाह को खत्म करने के लिए देश के राष्ट्रीय ढांचे को पूरी तरह से लागू करने का भी आग्रह किया, जो पहले से ही "कुछ प्रांतों में लागू है." साथ ही, "अपहरण या ज़बरदस्ती" धर्म परिवर्तन का शिकार बनी अकलियत बिरादरी की लड़कियों के परिवारों की शिकायतों को संभालने के लिए एक "राष्ट्रीय तंत्र" बनाने को कहा.
प्रस्ताव में कहा गया, "संसद पाकिस्तान के अफसरों से आग्रह करती है कि वे बाल विवाह को खत्म करने के लिए देश के राष्ट्रीय ढांचे को पूरी तरह से लागू करें, जैसा कि देश के कुछ प्रांतों में पहले से ही हो रहा है, और अपहरण या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का शिकार बनी अकलियत बिरदरी की लड़कियों के परिवारों की शिकायतों को संभालने के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र बनाएं. MEPs मजहबी अकलियतों की सुरक्षा की मांग करते हैं और पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि वे यह यकीनी बनाएं कि नाबालिगों से जुड़े या ज़बरदस्ती के आरोपों वाले सभी मामलों की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच हो. उन्होंने कहा कि मुजरिमों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और पाकिस्तान के न्यायिक ढांचे को मज़बूत किया जाना चाहिए, साथ ही अपहृत लड़कियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए."
इस साल अप्रैल में, 'ह्यूमन राइट्स फोकस पाकिस्तान' (HRFP) ने मारिया शाहबाज़ के मामले पर गहरी चिंता जताई और कड़ी निंदा की. मारिया लाहौर की रहने वाली 13 साल की ईसाई लड़की है, जिसे अगवा कर ज़बरदस्ती इस्लाम में धर्म-परिवर्तन कराया गया और ज़बरदस्ती शादी करा दी गई; हाल ही में अदालती फैसलों में इस शादी को सही ठहराया गया है. HRFP ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अकलियती बिरादरियों (खासकर ईसाई और हिंदू) की लड़कियों के अपहरण, ज़बरदस्ती धर्म-परिवर्तन और ज़बरदस्ती शादी के एक लगातार चलने वाले और अच्छी तरह से दर्ज पैटर्न का हिस्सा है.
HRFP के मुताबिक मारिया शाहबाज़ को 29 जुलाई, 2025 को अगवा किया गया था और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया कि उसने अपनी मर्ज़ी से धर्म-परिवर्तन किया और एक 30 साल के आदमी से शादी की. उसके नाबालिग होने की पुष्टि करने वाले आधिकारिक दस्तावेज़ों के बावजूद, मार्च में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने शादी को सही ठहराया और आरोपी को उसकी कस्टडी सौंप दी। HRFP के अनुसार, अप्रैल तक मारिया आरोपी की कस्टडी में ही है, जबकि उसका परिवार कानूनी अपील कर रहा है.