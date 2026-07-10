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अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह पर घिरा पाकिस्तान, यूरोपीय संसद ने पास किया प्रस्ताव

EU Slams Pak On Minority Girls Protection: यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान में अकलियती बिरादरियों की लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह पर गहरी चिंता जताई है। संसद ने मारिया शाहबाज़ के मामले का हवाला देते हुए पाकिस्तान से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और पीड़ित लड़कियों की सुरक्षा व सुरक्षित वापसी यकीनी बनाने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 10, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:00 AM IST
अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह पर घिरा पाकिस्तान, यूरोपीय संसद ने पास किया प्रस्ताव
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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