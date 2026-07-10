/अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह पर घिरा पाकिस्तान, यूरोपीय संसद ने पास किया प्रस्ताव

प्रस्ताव में कहा गया, "संसद पाकिस्तान के अफसरों से आग्रह करती है कि वे बाल विवाह को खत्म करने के लिए देश के राष्ट्रीय ढांचे को पूरी तरह से लागू करें, जैसा कि देश के कुछ प्रांतों में पहले से ही हो रहा है, और अपहरण या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का शिकार बनी अकलियत बिरदरी की लड़कियों के परिवारों की शिकायतों को संभालने के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र बनाएं. MEPs मजहबी अकलियतों की सुरक्षा की मांग करते हैं और पाकिस्तान सरकार से आग्रह करते हैं कि वे यह यकीनी बनाएं कि नाबालिगों से जुड़े या ज़बरदस्ती के आरोपों वाले सभी मामलों की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच हो. उन्होंने कहा कि मुजरिमों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और पाकिस्तान के न्यायिक ढांचे को मज़बूत किया जाना चाहिए, साथ ही अपहृत लड़कियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए."