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US-इजरायल से ऊबे सहयोगी! स्पेनिश PM बोले- लेबनान को ग़ज़ा-इराक जैसा बनाना चाहते हैं नेतन्याहू

Spain PM Statement on Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट तनाव पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने US-इजरायल की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि लेबनान को ग़ज़ा जैसा बनाने की कोशिश हो रही है और मौजूदा हालात 2003 के इराक जंग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. उन्होंने अमेरिका-इजरायल के जरिये ईरान पर की गई सैन्य कार्रवाई का भी पुरजोर विरोध किया. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:55 PM IST

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स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज (फाइल फोटो)
स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज (फाइल फोटो)

Middle East Tension: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, ग़ज़ा और ईराक में नरसंहार को लेकर अमेरिका-इजरायल से उसके साथी ही ऊब चुके हैं. इसको लेकर यूरोप के सियासी गलियारों में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं. इसी कड़ी में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने इंटरनेशन पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है. उन्होंने इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को बेहद खतरनाक बताते हुए चेतावनी दी है कि इसके नतीजे 2003 के इराक जंग से भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं.

बुधवार (25 मार्च) को स्पेन की संसद (निचले सदन) में बोलते हुए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, लेबनान को भी उसी तरह तबाही की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने ग़ज़ा पट्टी में किया है. पेड्रो सांचेज ने साफ तौर पर कहा कि यह हालात पूरे क्षेत्र के लिए बेहद चिंताजनक है.

पेड्रो सांचेज ने स्पेनिश संसद में अपनी सरकार के उस रुख को स्पष्ट करने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह जंग न सिर्फ गैर-जरूरी है, बल्कि इसे "गैरकानूनी और अव्यावहारिक" भी बताया.

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यह भी पढ़ें: कारवाँ गुज़र गया, हम गुबार देखते रहे; ईरान- US जंग में फ्रंट फुट पर खेल रहा पाकिस्तान!

हैरान करने वाली बात यह है कि स्पेनिश प्रधानमंत्री ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि ईरान के नवनियुक्त सुप्रीम लीडर अपने पूर्ववर्ती से भी ज्यादा सख्त और कठोर हैं. सांचेज ने कहा, "मुजतबा खामनेई अपने पिता आयत उल्लाह खामेनेई जितने ही तानाशाह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक और क्रूर हैं."

सांचेज ने चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा मिडिल ईस्ट संकट 2003 में इराक पर हुए हमले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है. सांचेज ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, "यह सिर्फ इराक जैसी अवैध जंग का मामला नहीं है, बल्कि हम इससे कहीं ज्यादा गंभीर और व्यापक प्रभाव वाली स्थिति का सामना कर रहे हैं."

प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने आगे कहा कि इस बार हालात ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इसके असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं. उन्होंने इस जंग को अनुचित और गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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