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सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी के खिलाफ ट्रायल शुरू, दुनिया की निगाहें कोर्ट पर

Salman Rushdie: सलमान रुश्दी पर 2022 में हुए जानलेवा हमले के आरोपी हादी मतर के खिलाफ अब आतंकवाद से जुड़े संघीय मुकदमे की सुनवाई शुरू हो रही है. अदालत यह जांच करेगी कि हमले के पीछे क्या मकसद था. रुश्दी इस मामले में गवाही दे सकते हैं. दोषी साबित होने पर मतर को उम्रकैद की सज़ा हो सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 22, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:26 PM IST
सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी के खिलाफ ट्रायल शुरू, दुनिया की निगाहें कोर्ट पर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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