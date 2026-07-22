/सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी के खिलाफ ट्रायल शुरू, दुनिया की निगाहें कोर्ट पर

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Salman Rushdie: पाक कुरान दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए आस्था का विषय है. इस पाक कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक उपन्यास "द सैटेनिक वर्सेज़" लिखने वाले लेखक सलमान रुश्दी की 12 अगस्त 2022 को हत्या की कोशिश की गई थी, जिसमें सलमान की एक आँख में गंभीर चोट आई और संबंधित आंख की रोशनी चली गई. सलमान रुश्दी की हत्या की कोशिश करने वाले मुल्जिम शख्स के खिलाफ फिर से मुक़दमा चलाया जा रहा है. इस बार यह मुक़दमा फ़ेडरल टेररिज़्म (आतंकवाद) के मामले में है, जिसमें 2022 में एक लेक्चर स्टेज पर हुए हमले के पीछे की वजहों की गहराई से जाँच की जा रही है. न्यूयॉर्क के बफ़ेलो में फ़ेडरल कोर्टहाउस में हादी मतर के मुक़दमे की शुरुआती बहस बुधवार (22 जुलाई) को होनी है.
यह जगह उस आर्ट्स और इंटेलेक्चुअल रिट्रीट से लगभग 70 मील (113 किमी) दूर है, जहाँ मशहूर लेखक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक पर उस समय हमला किया गया था जब वे लेखकों की सुरक्षा पर चर्चा करने वाले थे. बुकर प्राइज जीतने वाले रुश्दी, जो अब 79 साल के हैं, के पहले गवाहों में से एक होने की उम्मीद है. वे फिर से उस हमले का ज़िक्र करेंगे जिसमें उनकी जान लगभग चली गई थी और उनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी. उन्होंने मतर के स्टेट-कोर्ट में हत्या की कोशिश के मुक़दमे में गवाही के दौरान, अपनी यादों की किताब में और कई इंटरव्यू में उस पल और अपनी लंबी रिकवरी के बारे में बताया है.
साल 2024 में उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "जब आप मौत को बहुत करीब से देखते हैं, यानी मौत के मुहाने पर पहुँचकर भी वापस लौट आते हैं, तो वह अनुभव आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है." "एक साया सा बना रहता है." 28 साल का मतर पहले से ही न्यूयॉर्क स्टेट जेल में हत्या की कोशिश और हमले के दोषी के तौर पर 25 साल की सज़ा काट रहा है. वह मामला मुख्य रूप से चाकू से हुए हमले की जानकारी पर केंद्रित था; जबकि फ़ेडरल मामला हमले के मकसद से जुड़े सवालों की गहराई से जाँच करता है. मतर ने फ़ेडरल आरोपों के लिए खुद को बेगुनाह बताया है, जिनमें ट्रांसनेशनल टेररिज्म (अंतर-देशीय आतंकवाद) में शामिल होने का आरोप भी शामिल है। दोषी पाए जाने पर उसे उम्रकैद की सज़ा हो सकती है. सरकारी वकीलों का तर्क है कि उसने ईरान की धार्मिक सरकार और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह चरमपंथी समूह के प्रति वफ़ादारी के कारण ऐसा किया था. यह सब तब हुआ जब इस्लामिक रिपब्लिक के मरहूम अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के 1988 के उपन्यास "द सैटेनिक वर्सेज़" के कारण उनकी मौत का फ़तवा जारी किया था।.
सरकारी वकीलों ने 2025 में कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में बताया कि मटर के इलेक्ट्रॉनिक सामान में उस फतवे (इस्लामिक धार्मिक आदेश) के बारे में जानकारी थी जिसमें रुश्दी की मौत की मांग की गई थी. साथ ही, मटर ने रुश्दी के बारे में अपनी रिसर्च और उसे मारने के संभावित तरीकों और जगहों का ब्योरा एक जर्नल और स्टिकी नोट्स में रखा था. दस्तावेजों के मुताबिक, मटर के न्यू जर्सी वाले बेडरूम में फेडरल एजेंटों को खोमैनी और उनके बाद आए अयातुल्ला अली खामेनेई (जो अब नहीं रहे) की तस्वीरें मिलीं. असिस्टेंट U.S. अटॉर्नी टिमोथी लिंच और चार्ल्स क्रूली ने दस्तावेजों में लिखा, "जब उसने फतवे को अंजाम देने की कोशिश की, तो उसे लगा कि वह हिज़्बुल्लाह की तरफ़ से ऐसा कर रहा है."