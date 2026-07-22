/सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी के खिलाफ ट्रायल शुरू, दुनिया की निगाहें कोर्ट पर

साल 2024 में उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, "जब आप मौत को बहुत करीब से देखते हैं, यानी मौत के मुहाने पर पहुँचकर भी वापस लौट आते हैं, तो वह अनुभव आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है." "एक साया सा बना रहता है." 28 साल का मतर पहले से ही न्यूयॉर्क स्टेट जेल में हत्या की कोशिश और हमले के दोषी के तौर पर 25 साल की सज़ा काट रहा है. वह मामला मुख्य रूप से चाकू से हुए हमले की जानकारी पर केंद्रित था; जबकि फ़ेडरल मामला हमले के मकसद से जुड़े सवालों की गहराई से जाँच करता है. मतर ने फ़ेडरल आरोपों के लिए खुद को बेगुनाह बताया है, जिनमें ट्रांसनेशनल टेररिज्म (अंतर-देशीय आतंकवाद) में शामिल होने का आरोप भी शामिल है। दोषी पाए जाने पर उसे उम्रकैद की सज़ा हो सकती है. सरकारी वकीलों का तर्क है कि उसने ईरान की धार्मिक सरकार और ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह चरमपंथी समूह के प्रति वफ़ादारी के कारण ऐसा किया था. यह सब तब हुआ जब इस्लामिक रिपब्लिक के मरहूम अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के 1988 के उपन्यास "द सैटेनिक वर्सेज़" के कारण उनकी मौत का फ़तवा जारी किया था।.