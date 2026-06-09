FIFA World Cup 2026 News: दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों पर इन दिनों विश्व कप का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. मैदान पर रोमांचक मुकाबलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लाखों प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीमों का हौसला बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं. लेकिन इसी बीच ईरान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने उसके समर्थकों की उत्सुकता को परेशानी में बदल दिया है. विश्व कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले ईरान फुटबॉल महासंघ को बड़ा झटका लगा है.