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फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल का जश्न मनाने से पहले छाई मायूसी; FIFA ने छीना ईरान का टिकट कोटा!

Iran in FIFA World Cup 2026: फुटबॉल का महासंग्राम शुरू होने में अब महज दो दिन रह गए हैं. उससे पहले ईरान फुटबॉल महासंघ को बड़ा झटका लगा है. FIFA ने ईरान के लिए निर्धारित आधिकारिक टिकट कोटा वापस ले लिया है. इससे हजारों ईरानी समर्थकों के लिए मैचों के टिकट हासिल करना मुश्किल हो गया है. इससे फैंस में मायूसी छा गई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:47 PM IST
फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल का जश्न मनाने से पहले छाई मायूसी; FIFA ने छीना ईरान का टिकट कोटा!
Image Credit: (फाइल फोटो)

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