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FIFA World Cup 2026 News: दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों पर इन दिनों विश्व कप का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. मैदान पर रोमांचक मुकाबलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लाखों प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीमों का हौसला बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं. लेकिन इसी बीच ईरान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने उसके समर्थकों की उत्सुकता को परेशानी में बदल दिया है. विश्व कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले ईरान फुटबॉल महासंघ को बड़ा झटका लगा है.
ईरान फुटबॉल महासंघ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था ने उनके लिए निर्धारित टिकट कोटा वापस ले लिया है. इसके चलते अब ईरान की राष्ट्रीय टीम के समर्थकों को महासंघ के माध्यम से टिकट उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है.
ईरान की टीम को विश्व कप टूर्नामेंट के "G" ग्रुप में रखा गया है. इस समूह में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड की टीमें भी शामिल हैं. ऐसे में ईरानी समर्थक अपनी टीम के मुकाबले देखने के लिए काफी उत्साहित थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय फुटबाल महासंघ के फैसले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
महासंघ ने अपने बयान में कहा कि विश्व कप के नियमों और लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था के तहत हर मुकाबले के टिकटों का 8 फीसदी हिस्सा, मैच में हिस्सा लेने वाले देशों के फुटबॉल महासंघों को दिया जाता है. इसका मकसद यह होता है कि संबंधित देशों के समर्थक अपनी टीम के मैचों के टिकट आधिकारिक व्यवस्था के जरिए हासिल कर सकें.
बयान में आगे कहा गया कि सामान्य प्रक्रिया के तहत ईरान को भी यह कोटा मिला था, लेकिन अचानक इसे वापस ले लिया गया. महासंघ ने कहा कि मौजूदा हालात में राष्ट्रीय टीम के समर्थकों को एक भी टिकट उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब ईरानी खिलाड़ियों के यात्रा संबंधी दस्तावेजों को भी हाल ही में मंजूरी मिली थी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों को यात्रा की इजाजत पिछले शुक्रवार को ही मिली थी. टिकट कोटा वापस लिए जाने के बाद ईरानी समर्थकों में निराशा देखी जा रही है. विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अपनी टीम का समर्थन करने की उम्मीद लगाए बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि, महासंघ ने अभी तक यह नहीं बताया है कि टिकट कोटा वापस लेने के पीछे क्या वजह रही.