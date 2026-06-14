दूसरे हाफ में भी पैट्रिक बीच का शानदार प्रदर्शन जारी रहा. मैच के 57वें मिनट में उन्होंने आर्दा गुलर की फ्री किक को कार्नर की ओर मोड़ दिया. तुर्किये लगातार हमले करता रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर हर चुनौती का जवाब देते रहे. जब तुर्किये बराबरी की पुरजोर कोशिश कर रहा था, तभी 75वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले पर पूरी तरह मुहर लगा दी. कोनर मेटकाल्फ ने मिडफील्ड में गेंद संभाली, आगे बढ़े और लगभग 23 मीटर की दूरी से शानदार अटैक करते हुए दूसरा गोल दाग दिया.