Add Zee Business As A Preferred Source
App

24 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही तुर्किये को झटका, ऑस्ट्रेलिया ने दी करारी मात

Turkey vs Australia FIFA World Cup Clash: फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप-डी के एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्किये को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की. इस मैच का आकर्षण आॉस्ट्रेलियाई गोलकीपर पैट्रिक बीच रहे, जो तुर्किये की जीत के बीच रोड़ा बन गए. दूसरी तरफ 24 साल बाद वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली तुर्किये की टीम प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:38 PM IST
24 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही तुर्किये को झटका, ऑस्ट्रेलिया ने दी करारी मात
Image Credit: ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर बीच बन तुर्किये की जीत में रोड़ा (PC-AP)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
24 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रही तुर्किये को झटका, ऑस्ट्रेलिया ने दी करारी मात
FIFA World Cup 202630 min ago
2
Qatar Delegation Arrived Iran1 hr ago
3
Uttarakhand news2 hrs ago
4
muslim news2 hrs ago
5
Pakistan News2 hrs ago