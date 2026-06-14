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FIFA World Cup 2026 News in Hindi: 24 साल बाद विश्व कप में लौटी तुर्किये की टीम बड़े सपने लेकर मैदान में उतरी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने अनुशासित खेल और गोलकीपर पैट्रिक बीच के शानदार प्रदर्शन के दम पर उसकी उम्मीदों को शुरुआती मुकाबले में ही झटका लगा है. कनाडा के वैंकूवर में खेले गए ग्रुप डी के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्किये को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया.
इस मुकाबले को देखने के लिए फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी मौजूद थे. ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच टोनी पोपोविच ने मैच से पहले ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया. उन्होंने अनुभवी कप्तान और गोलकीपर मैटी रयान को बाहर बैठाकर पैट्रिक बीच को मौका दिया, जो अपने करियर का सिर्फ तीसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे. उपकप्तान जैक्सन इरविन को भी शुरुआती प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली और उनकी जगह 21 साल के मिडफील्डर पॉल ओकोन-एंग्स्टलर को उतारा गया.
कोच के ये दोनों फैसले पूरी तरह कामयाब साबित हुए. तुर्किये ने गेंद पर कंट्रोल और अटैक दोनों में बढ़त बनाई, लेकिन पैट्रिक बीच उसके सामने दीवार बनकर खड़े रहे. उन्होंने पूरे मैच में आठ शानदार बचाव किए और विपक्षी खिलाड़ियों को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया.
पहले हाफ में ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाने में पॉल ओकोन-एंग्स्टलर की अहम भूमिका रही. 27वें मिनट में तुर्किये के स्टार खिलाड़ी और रियल मैड्रिड से खेलने वाले आर्दा गुलर ने जोरदार शॉट लगाया, लेकिन पैट्रिक बीच ने बेहतरीन बचाव किया और गोलपोस्ट में जाने से रोक दिया. इसी मौके पर कुछ ही सेकंड बाद ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार किया. बीच ने अपनी टीम के हिस्से से लंबा पास ओकोन-एंग्स्टलर को दिया, जिन्होंने आगे बढ़कर गेंद नेस्टोरी इरांकुंडा की ओर भेजी.
इरांकुंडा के पास अभी भी काफी काम बाकी था, लेकिन उन्होंने शानदार मूव से डिफेंसलाइन को पीछे छोड़ दिया और नीचा शॉट लगाकर गेंद जाल में पहुंचा दी. गोल करने के बाद उन्होंने मैदान के कोने की ओर दौड़ लगाई और कोने के झंडे के साथ मुक्केबाजी करने की एक्टिंग की. यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम काहिल के मशहूर जश्न की याद दिलाने वाली तस्वीर थी.
गोल खाने के बाद तुर्किये ने बराबरी की कोशिशें तेज कर दीं. तीन मिनट बाद अब्दुलकरीम बारदाकची ने जोन के बाहर से बेहद ताकतवर अटैक किया. गेंद गोल में जाती दिख रही थी, और फिर यहां भी पैट्रिक बीच रोड़ा बन गए. गेंद पैट्रिक बीच की उंगलियों को छूते हुए खंभे से टकरा गई, और गोल होने से बचा लिया.
दूसरे हाफ में भी पैट्रिक बीच का शानदार प्रदर्शन जारी रहा. मैच के 57वें मिनट में उन्होंने आर्दा गुलर की फ्री किक को कार्नर की ओर मोड़ दिया. तुर्किये लगातार हमले करता रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर हर चुनौती का जवाब देते रहे. जब तुर्किये बराबरी की पुरजोर कोशिश कर रहा था, तभी 75वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले पर पूरी तरह मुहर लगा दी. कोनर मेटकाल्फ ने मिडफील्ड में गेंद संभाली, आगे बढ़े और लगभग 23 मीटर की दूरी से शानदार अटैक करते हुए दूसरा गोल दाग दिया.
मैच के बाद इरांकुंडा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने कहा कि टीम को जीत मिल चुकी है और यह एहसास शानदार है. उन्होंने साथी स्टाफ और पूरे देश का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया. इरांकुंडा ऑस्ट्रेलिया के लिए मेंस वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे नौजवान खिलाड़ी भी बन गए. दिलचस्प बात यह कि मुकाबले से पहले उनका शुरुआती प्लेइंग इलेवन में खेलना तया नहीं था.
ऑस्ट्रेलिया लगातार छठी बार और कुल सातवीं बार वर्ल्ड कप में खेल रहा है. चार साल पहले कतर में हुए वर्ल्ड कप में उसे पहले मुकाबले में फ्रांस से हार मिली थी, लेकिन बाद में उसने ट्यूनीशिया और डेनमार्क को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी. वहां उसे चैंपियन बनी अर्जेंटीना ने बाहर कर दिया था.
दूसरी ओर तुर्किये का यह सिर्फ तीसरा वर्ल्ड कप है. वह 1954 के बाद दूसरी बार और 2002 में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रहा है. टीम नॉर्थ अमेरिका पहुंची तो नॉकआउट चरण तक लंबी यात्रा करने के सपने थे. यूरोप के शीर्ष क्लबों और प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में खेलने वाले खिलाड़ियों से सजी यह टीम ऑस्ट्रेलिया की सधी हुई रणनीति के सामने प्रभाव नहीं छोड़ सकी.
ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया और तुर्किये के अलावा अमेरिका और पैराग्वे भी शामिल हैं. इस ग्रुप के दूसरे मुकाबले में अमेरिका ने लॉस एंजिलिस में पैराग्वे को 4-1 से हराकर शानदार शुरुआत की थी.