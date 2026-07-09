अर्जेंटीना की जीत पर बवाल, रेफरींग को लेकर भड़का मिस्र फुटबॉल संघ

स्टॉपेज टाइम के दूसरे मिनट में अर्जेंटीना के जीत दिलाने वाले गोल के बाद हसन ने नस्लीय दुर्व्यवहार का इशारा करते हुए अपने हाथों को "X" आकार में ऊपर उठाया. मैच के बाद, हसन ने कहा कि उनकी टीम उस सॉकर सिस्टम का शिकार हुई जो मेसी और अर्जेंटीना का पक्ष लेता है. मैच के रोमांचक अंत में मिस्र के गोलकीपिंग कोच साफ़ान एलसाघिर को रेड कार्ड दिखाया गया और मिस्र के कई खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिए गए. EFA के बयान में कहा गया है कि कई विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने मिस्र का बचाव किया है और सॉकर के सबसे बड़े मंच पर रेफ़रींग में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के अहमियत पर ज़ोर दिया है. EFA के बयान में मिस्र के खिलाड़ियों, स्टाफ़ और समर्थकों की निराशा ज़ाहिर की गई। “मिस्र की जर्सी पहनने वाला हर खिलाड़ी और टीम का हिमायत करने वाला हर समर्थक निष्पक्षता, एहतराम और खेल के नियमों के समान रूप से लागू होने का हकदार है."