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अर्जेंटीना की जीत पर बवाल, रेफरींग को लेकर भड़का मिस्र फुटबॉल संघ

Argentina Egypt Match Controversy: अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में मिस्र को 3-2 से हराया, लेकिन मैच के बाद रेफरी के फैसलों को लेकर विवाद छिड़ गया. मिस्र फुटबॉल संघ ने VAR और रेफरींग पर सवाल उठाए, जबकि FIFA ने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि बेबुनियाद आरोपों की खेल में कोई जगह नहीं है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:22 AM IST
अर्जेंटीना की जीत पर बवाल, रेफरींग को लेकर भड़का मिस्र फुटबॉल संघ
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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