अर्जेंटीना की जीत पर बवाल, रेफरींग को लेकर भड़का मिस्र फुटबॉल संघ

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Argentina Egypt Match Controversy: बीते मंगलवार (7 जुलाई) को अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 गोल से हरा दिया. इस मैच को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मिस्र फुटबॉल संघ (EFA) ने बुधवार (8 जुलाई) को कहा कि वह मंगलवार को अर्जेंटीना के खिलाफ 'राउंड ऑफ 16' में 3-2 से मिली हार के दौरान हुई गैरमुनासिब और पक्षपाती रेफरींग पर "चुप नहीं रह सकता." मिस्र के कोच होसाम हसन और कई खिलाड़ियों ने रेफरींग की तनकीद की. वे हैरान थे कि अर्जेंटीना ने 13 मिनट में लगातार तीन गोल करके वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी वापसी में से एक को अंजाम दिया. EFA ने एक बयान में कहा, "मिस्र की राष्ट्रीय टीम के हकूकों और हितों की हिफाजत करना कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे नजरअंदाज किया जा सके, कम करके आंका जा सके या गौण माना जा सके."
मिस्र फुटबॉल संघ (EFA) ने कहा, "यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ निभाते हैं." FIFA के रेफरींग प्रमुख पियरलुइगी कोलिना ने बुधवार (8 जुलाई) देर शाम जारी एक बयान में कहा कि हालांकि फैसलों पर रचनात्मक चर्चा हमेशा फुटबॉल का हिस्सा रहेगी, लेकिन "हमारे खेल में बेबुनियाद इल्जामों की कोई जगह नहीं है." उन्होंने कहा, "कोई भी FIFA वर्ल्ड कप मैच अफसरों की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता." "जब ऐसा होता है, तो इससे ऐसी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जिनसे उन्हें और उनके परिवारों को धमकियां मिल सकती हैं. यह सही नहीं है." EFA ने कहा कि रेफरी वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) सिस्टम का सही ढंग से इस्तेमाल करने में विफल रहे, जिसके कारण अर्जेंटीना से हार हुई.
मिस्र ने 58वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया था, लेकिन VAR समीक्षा में पाया गया कि गोल होने से पहले मारवान अत्तिया ने अर्जेंटीना के डिफेंडर लिसेंड्रो मार्टिनेज के खिलाफ फाउल किया था. EFA के बयान में कहा गया, "कई अहम घटनाओं ने गंभीर चिंताएं पैदा कीं और फैसलों की निरंतरता और निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े किए, जिन्होंने सीधे तौर पर खेल की दिशा को प्रभावित किया." कोलिना ने कहा, "किसी प्रतियोगिता के दौरान, हम विशिष्ट घटनाओं पर ध्यान केंद्रित न करने को प्राथमिकता देते हैं," लेकिन उन्होंने अत्तिया वाले फैसले का बचाव किया। कोलिना ने कहा, "अगर बिल्ड अप में कोई फाउल पाया जाता है और माना जाता है कि उसका गोल पर असर पड़ा है, तो VAR ऑन-फील्ड समीक्षा की सिफारिश करेगा."
मिस्र फुटबॉल संघ (EFA) ने कहा, "गोल से दूरी या घटना और गोल के बीच के समय को लेकर कोई तय सीमा नहीं है." उन्होंने कहा कि विवादित मामले में, अत्तिया "साफ तौर पर अर्जेंटीना के नंबर 6 लिसेंड्रो मार्टिनेज के पैर पर पैर रखते हैं." कोलिना ने कहा, "हमारा मानना है कि फाउल तो फाउल ही होता है." "भले ही फ़ाउल 'साफ़' दिखे, लेकिन अगर रेफ़री ने इसे मैदान पर नहीं देखा, तो VAR दखल दे सकता है." बाद में मोस्तफ़ा ज़िको ने गोल करके मिस्र को 2-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन खेल का रुख अर्जेंटीना की तरफ़ तब मुड़ा जब 79वें मिनट में लियोनेल मेसी की मदद से क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल किया, यह लगातार तीन गोलों में से पहला था.
स्टॉपेज टाइम के दूसरे मिनट में अर्जेंटीना के जीत दिलाने वाले गोल के बाद हसन ने नस्लीय दुर्व्यवहार का इशारा करते हुए अपने हाथों को "X" आकार में ऊपर उठाया. मैच के बाद, हसन ने कहा कि उनकी टीम उस सॉकर सिस्टम का शिकार हुई जो मेसी और अर्जेंटीना का पक्ष लेता है. मैच के रोमांचक अंत में मिस्र के गोलकीपिंग कोच साफ़ान एलसाघिर को रेड कार्ड दिखाया गया और मिस्र के कई खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिए गए. EFA के बयान में कहा गया है कि कई विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने मिस्र का बचाव किया है और सॉकर के सबसे बड़े मंच पर रेफ़रींग में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के अहमियत पर ज़ोर दिया है. EFA के बयान में मिस्र के खिलाड़ियों, स्टाफ़ और समर्थकों की निराशा ज़ाहिर की गई। “मिस्र की जर्सी पहनने वाला हर खिलाड़ी और टीम का हिमायत करने वाला हर समर्थक निष्पक्षता, एहतराम और खेल के नियमों के समान रूप से लागू होने का हकदार है."