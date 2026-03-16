Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3142476
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंलंदन में हलाल vs झटका मीट विवाद, रेस्टोरेंट मालिक हरमन सिंह कपूर के इस फैसले पर भड़के लोग

लंदन में हलाल vs झटका मीट विवाद, रेस्टोरेंट मालिक हरमन सिंह कपूर के इस फैसले पर भड़के लोग

Rangrez Restaurant Halal Meat Controversy: लंदन में रंगरेज रेस्टोरेंट के मालिक हरमन सिंह कपूर ने अपने रेस्टोरेंट में हलाल मीट परोसने से इंकार कर दिया. रेस्टोरेंट में हलाल और नॉन हलाल मीट को लेकर बवाल खड़ा हो गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 16, 2026, 11:37 AM IST

Trending Photos

लंदन में हलाल vs झटका मीट विवाद, रेस्टोरेंट मालिक हरमन सिंह कपूर के इस फैसले पर भड़के लोग

Rangrez Restaurant Halal Meat Controversy: पश्चिमी लंदन के फुलहम पैलेस रोड पर स्थित एक भारतीय रेस्टोरेंट अचानक एक ऐसे राजनीतिक और सांस्कृतिक तूफान का केंद्र बन गया है, जिसकी गूंज हैमरस्मिथ से भी कहीं आगे तक पहुंच गई है. भारतीय मूल के एक सिख व्यक्ति हरमन सिंह कपूर पश्चिमी लंदन में अपना रेस्टोरेंट चलाते थे. इस रेस्टोरेंट में हलाल और गैर-हलाल मीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर झड़प के रूप में बदल गया, जिसे पुलिस के दखल से रोका गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ा. 

इस विवाद के केंद्र में 'रंगरेज' नाम का रेस्टोरेंट है, जो फुलहम पैलेस रोड पर स्थित है और 16 साल तक चलने के बाद उसने पहले ही बंद करने का ऐलान कर दिया था. इसके मालिक, हरमन सिंह कपूर का कहना है कि उन्हें महीनों तक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेस्टोरेंट ने सार्वजनिक तौर पर हलाल मीट परोसने से इनकार कर दिया था. रेस्टोरेंट के बाहर हुई झड़पों के वीडियो को दुनिया भर के टीकाकारों ने हाथों-हाथ लिया है और इसे दक्षिणपंथी हलकों में अक्सर किए जाने वाले इस दावे के सबूत के तौर पर पेश किया है कि ब्रिटेन अब "इस्लाम के कब्ज़े में चला गया है." 

इस विवाद की तात्कालिक वजह रेस्टोरेंट का यह ऐलान था कि वह हलाल मीट नहीं परोसता है. कपूर ने बताया कि एक सिख होने के नाते, वह 'झटका' मीट परोसना पसंद करते हैं, जिसे कुछ सिख हलाल तरीके से काटे गए मीट के मुकाबले धार्मिक रूप से ज़्यादा सही मानते हैं. कपूर के मुताबिक, इस फैसले के बाद उन्हें महीनों तक उत्पीड़न झेलना पड़ा, जिसमें ऑनलाइन झूठे रिव्यू, धमकियां और रेस्टोरेंट के बाहर होने वाली झड़पें शामिल थीं. 14 मार्च को स्थिति तब और बिगड़ गई, जब 'रंगरेज़' के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें: पाकिस्तानी प्रेमी से शादी करने वाली सरबजीत कौर के बयान पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsRangrez Restaurant Halal Meat ControversyToday News

Trending news

muslim news
लंदन में हलाल vs झटका मीट विवाद, रेस्टोरेंट मालिक के इस फैसले पर भड़के लोग
Javier Bardem Oscars Speech
ऑस्कर में ‘Free Palestine’ की गूंज, प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर उठी आवाज
Pakistan News
पाकिस्तानी प्रेमी से शादी करने वाली सरबजीत कौर के बयान पर मचा बवाल, वीडियो वायरल
Trump on Strait of Hormuz
US का एहसान चुकाते-चुकाते थक गए हैं यूरोपीय देश, ईरान युद्ध में दिखाया ठेंगा
muslim news
Hadi Murder: हत्यारों को बॉर्डर पार कराने वाला गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने किया खुलासा
Rampur News
आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मिलेगी राहत या बढ़ेंगी जेल की रातें? आज सुनवाई
UAE News
ईरान की तारीफ और फेक मिसाइल वीडियो पड़े भारी, UAE में 19 भारतीय समेत 35 पर शिकंजा
Macron Talk With Pezeshkian
France: मैक्रों ने पेजेशकियन से युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कर दी ये अपील
Donald Trump on iran
ईरान को ट्रंप की फिर गीदड़ भभकी, इस द्वीप पर हमले की योजना बना रहा है अमेरिका
Assam news
असम में ईद की खुशियां पड़ी फीकी, BJP सरकार ने रौंद दिए इंडीजीनस मुसलमानों के घर