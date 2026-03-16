लंदन में हलाल vs झटका मीट विवाद, रेस्टोरेंट मालिक हरमन सिंह कपूर के इस फैसले पर भड़के लोग

Rangrez Restaurant Halal Meat Controversy: पश्चिमी लंदन के फुलहम पैलेस रोड पर स्थित एक भारतीय रेस्टोरेंट अचानक एक ऐसे राजनीतिक और सांस्कृतिक तूफान का केंद्र बन गया है, जिसकी गूंज हैमरस्मिथ से भी कहीं आगे तक पहुंच गई है. भारतीय मूल के एक सिख व्यक्ति हरमन सिंह कपूर पश्चिमी लंदन में अपना रेस्टोरेंट चलाते थे. इस रेस्टोरेंट में हलाल और गैर-हलाल मीट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क पर झड़प के रूप में बदल गया, जिसे पुलिस के दखल से रोका गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ा.

इस विवाद के केंद्र में 'रंगरेज' नाम का रेस्टोरेंट है, जो फुलहम पैलेस रोड पर स्थित है और 16 साल तक चलने के बाद उसने पहले ही बंद करने का ऐलान कर दिया था. इसके मालिक, हरमन सिंह कपूर का कहना है कि उन्हें महीनों तक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि रेस्टोरेंट ने सार्वजनिक तौर पर हलाल मीट परोसने से इनकार कर दिया था. रेस्टोरेंट के बाहर हुई झड़पों के वीडियो को दुनिया भर के टीकाकारों ने हाथों-हाथ लिया है और इसे दक्षिणपंथी हलकों में अक्सर किए जाने वाले इस दावे के सबूत के तौर पर पेश किया है कि ब्रिटेन अब "इस्लाम के कब्ज़े में चला गया है."

इस विवाद की तात्कालिक वजह रेस्टोरेंट का यह ऐलान था कि वह हलाल मीट नहीं परोसता है. कपूर ने बताया कि एक सिख होने के नाते, वह 'झटका' मीट परोसना पसंद करते हैं, जिसे कुछ सिख हलाल तरीके से काटे गए मीट के मुकाबले धार्मिक रूप से ज़्यादा सही मानते हैं. कपूर के मुताबिक, इस फैसले के बाद उन्हें महीनों तक उत्पीड़न झेलना पड़ा, जिसमें ऑनलाइन झूठे रिव्यू, धमकियां और रेस्टोरेंट के बाहर होने वाली झड़पें शामिल थीं. 14 मार्च को स्थिति तब और बिगड़ गई, जब 'रंगरेज़' के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई.

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