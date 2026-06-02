लेबनान तनाव पर ईरान का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ शांति वार्ता पर लगाया ब्रेक

Iran News: इजरायल द्वारा लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने के निर्देश के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है. ईरान ने इसे संघर्ष-विराम की भावना के खिलाफ बताते हुए अमेरिका के साथ चल रही वार्ता रोक दी है. इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में शांति प्रयासों और कूटनीतिक बातचीत के भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Iran News: इजराइयल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा रविवार (31 मई) को लेबनान पर हमले करने के निर्देश के बाद ईरान ने सोमवार (1 अप्रैल) को सख्त नाराजगी जाहिर की थी और गंभीर चेतावनी दी थी. इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को लेबनान स्थित हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया. इस सीजफायर के बावजूद इजरायल ने हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान पर हमला करने की धमकी दी है, जिसके बाद ईरान ने मंगलवार (2 अप्रैल) को बड़ा कदम उठाया है. ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता को लेकर चल रही बातचीत को रोक दिया है.
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की प्रक्रिया में शामिल एक क्षेत्रीय अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि मंगलवार (2 अप्रैल) को ईरान ने मध्यस्थों से बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया. इससे पहले ईरान ने सोमवार (1 अप्रैल) को कहा था कि बातचीत जारी रखने के लिए लेबनान में संघर्ष-विराम लागू किया जाना बेहद ज़रूरी है.
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इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते रविवार (31 मई) को अपनी सेना को लेबनान में घुसपैठ और हमले जारी रखने का निर्देश दिया. इस निर्देश के बाद ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर समझौते के मुद्दे पर संकट गहरा गया. ईरान ने सोमवार (1 अप्रैल) को यह साफ किया था कि लेबनान व्यापक संघर्ष-विराम वार्ता का ही एक हिस्सा है. ईरान ने कहा था कि लेबनान या ईरान में से किसी एक पर भी हमला, दोनों देशों के लिए सीजफायर का उल्लंघन है. वहीं, इज़राइल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान में चल रही लड़ाई, ईरान-अमेरिका वार्ता से पूरी तरह अलग है.