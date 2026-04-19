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उइगर मुस्लिमों पर जुल्म; चीन के पूर्व पुलिस ऑफिसर ने किया खुलासा

Persecution of Uighur Muslims in China: चीन में उइगर मुस्लिमों पर जुल्म की कहानियां आए दिन दुनिया के सामने आती रहती हैं. वर्ल्ड उइगर मुस्लिम कांग्रेस ने इन मामलों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मागं की है. चीन के पुलिस ऑफिसर ने चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का खुलासा किया है और अपने तजुर्बों का विस्तृत विवरण दिया है. संबंधित पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उइगर पुरुष और महिलाओं से अनिवार्य तौर पर काम करवाया जाता है, जिसमें कपास की कटाई और अन्य काम करवाए जाते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 19, 2026, 05:57 PM IST

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उइगर मुस्लिमों पर जुल्म; चीन के पूर्व पुलिस ऑफिसर ने किया खुलासा

Persecution of Uighur Muslims in China: भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में उइगर मुस्लिम समुदाय पर लंबे समय से वहां की सरकार जुल्म कर रही है. इस बीच उइगर मुस्लिमों के लिए दुनिया  भर में आवाज उठाने वाली संस्था वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने की अपील की है. यह अपील चीन के एक पूर्व पुलिस अधिकारी की नई गवाही के बाद की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह गवाही चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ जारी दमन की व्यवस्था पर रोशनी डालती है.

एक प्रेस रिलीज़ में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने समाचार आउटलेट 'डेर स्पीगल' की हालिया जांच का हवाला दिया. इस जांच में पुलिस ऑफिसर झांग याबो के तजुर्बों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग एक दशक तक चीन के सुरक्षा तंत्र के भीतर काम किया है. खास तौर पर चीन के होटान क्षेत्र में काम किया था. वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के मुताबिक झांग याबो ने साल 2014 और 2023 के बीच कई भूमिकाओं में सेवा दी, जिसमें हिरासत केंद्रों और स्थानीय पुलिसिंग संरचनाओं में काम करना शामिल था.

वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने कहा कि झांग याबो ने उइगर पुरुषों और महिलाओं को राज्य द्वारा अनिवार्य श्रम कार्यों के लिए जबरन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की देखरेख की थी. इन कामों में पुलिस की निगरानी में कपास की कटाई जैसे काम शामिल थे. ऐसी प्रथाएं जिन्हें बीजिंग ने पहले नकार दिया था. चीन छोड़ने और पिछले साल यूरोप भाग जाने के बाद, झांग ने कथित तौर पर म्यूनिख में वर्ल्ड उइगर कांग्रेस से संपर्क किया और अपने तजुर्बा का विस्तृत विवरण साझा किया.

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वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष तुर्गुनजान अलावुडुन ने बयान में कहा, "झांग याबो के खुलासे और साहस ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि चीन के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करना या हिचकिचाना अब संभव नहीं है. ये अत्याचार अभी भी जारी हैं; वास्तव में, ये कभी रुके ही नहीं. वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने कहा कि झांग की गवाही से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में दमन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इसे "नए सिरे से व्यवस्थित" (reengineered) किया गया है. आरोप है कि जहां पहले की नीतियां बड़े पैमाने पर लोगों को खुले तौर पर हिरासत में लेने पर निर्भर थीं, वहीं अब अधिकारी अधिक छिपे हुए तंत्रों की ओर मुड़ गए हैं.

प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, झांग ने एक ज़बरदस्ती वाले सिस्टम के तहत काम करने के बारे में बताया. इस सिस्टम में अधिकारियों को लोगों को हिरासत में लेने और उन्हें मज़दूरी के लिए दूसरी जगहों पर भेजने का तय कोटा पूरा करना होता था, जो अधिकारी यह कोटा पूरा करते थे, उन्हें इनाम मिलते थे, जबकि जो ऐसा नहीं करते थे, उन पर दबाव डाला जाता था या उन्हें सज़ा दी जाती थी. इस समूह ने बताया कि झांग ने बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करने वाले कामों में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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