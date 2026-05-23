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फ्रांस ने इस इजरायली मंत्री पर लगाया प्रतिबंध, फ्लोटिला एक्टिविस्टों के अपमान पर बड़ा एक्शन

Itamar Ben Gvir Ban In France: फ्रांस ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. आरोप है कि उन्होंने गाज़ा जा रहे फ्लोटिला एक्टिविस्टों का अपमान किया और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया. इस घटना के बाद कई देशों में इजरायल की आलोचना तेज हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 23, 2026, 08:40 PM IST

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Itamar Ben Gvir Ban In France: इजरायल के दक्षिणपंथी नफरती नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर के खिलाफ फ्रांस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे फ्रांस के क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. फ्रांस ने यह कार्रवाई इस लिए किया क्योंकि बीते दिनों इतामार बेन ग्विर ने सुमूद फ्लॉटिला अभियान में शामिल एक्टिविस्टों का अपमान किया और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया. इससे पहले भी फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्लोवानिया और नीदरलैंड जैसे देश बेन-ग्विर पर देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं.

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गविर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि आज से फ्रांस के क्षेत्र में इतामार बेन-गविर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि यह फैसला गाज़ा जा रहे कार्यकर्ताओं के एक बेड़े के साथ किए गए बर्ताव को लेकर दुनिया भर की सरकारों में बढ़ रहे गुस्से को दिखाता है. 

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उन्होंने आगे कहा, "अपने इतालवी समकक्ष (इटली के विदेश मंत्री) के साथ मिलकर, मैं यूरोपीय संघ से भी इतामार बेन-गविर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अपील कर रहा हूँ." दरअसल, बीते 18 मई को इजरायली सेना ने गज़ा को मानवीय मदद पहुंचाने जा रहे समुद फ्लॉटिला के समुद्री जहाजों को रोक लिया और उसपर मौजूद मानवीय कार्यकर्ताओं और अन्य एक्टिविस्टों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. 

इसके बाद इतिमार बेन-ग्विर वहां पहुंचे, जहां फ्लॉटिला एक्टिविस्टों को अगवा कर रखा गया था. बेन-ग्विर ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह फ्लॉटिला कार्यकर्ताओं का मज़ाक उड़ाते दिख रहे थे, वीडियो में देखा जा सकता है कि उन कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर गिराकर काबू किया जा रहा था. बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई.

बेन ग्विर द्वारा फ्लॉटिला कार्यकर्ताओं का अपमान करने, मजाकर उड़ाने और इजरायली बलों द्वारा फ्लॉटिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने की घटना से दुनिया भर के कई देशों ने आपत्ति व्यक्त की. हालांकि नेतन्याहू ने बेन ग्विर की उस हरकत पर सफाई देते हुए कहा कि बेन ग्विर की हरकत इजरायली मूल्यों के मुताबिक नहीं है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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