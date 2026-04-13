स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करेगा अमेरिका, ट्रंप के ऐलान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें छूने लगीं आसमान

America Blocked Strait Of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता बीते रविवार (12 अप्रैल) को फेल हो गई. शांति वार्ता के लिए आए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी. वहीं, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने आखिरी समय में कुछ नई शर्तें जोड़ दीं. साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका को जो चीज युद्ध से प्राप्त नहीं हुई, उसे वह शांति वार्ता के तहत पाना चाह रहा था.

शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी नेवी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करेगी. यानी ईरान अमेरिका और इजरायल और उसके दोस्तों के अलावा सभी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल रखा था और सीमित संख्या में समुद्री जहाजों को वहां से जाने की इजाजत दे रहा था, लेकिन ट्रंप ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के बाद तेल की कीमतों में तेज़ी से उछाल आया है और दुनिया को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है.

ट्रंप के ऐलान के बाद बढ़ी महंगाई

डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद सोमवार (13 अप्रैल) को ब्रेंट क्रूड की कीमतें 6.81 प्रतिशत बढ़कर 101.68 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गईं. इसी तरह, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चा तेल 7.97 प्रतिशत बढ़कर 104.26 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में, राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका की नौसेना इस क्षेत्र में जहाजों को रोकना तुरंत शुरू कर देगी, ताकि ईरान इस मार्ग से फ़ायदा न उठा सके.

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ट्रंप ने कहा, "यह तुरंत प्रभावी होगा; अमेरिका की नौसेना—जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने की कोशिश करने वाले किसी भी और सभी जहाजों की नाकेबंदी की प्रक्रिया शुरू कर देगी." राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि हालाँकि लक्ष्य उस स्थिति पर वापस लौटना है जहाँ सभी जहाजों को गुज़रने की अनुमति हो, लेकिन ईरान की हरकतों और समुद्री सुरंगों (mines) के बारे में उसके दावों के कारण मौजूदा नाकेबंदी ज़रूरी है.

ईरान को टोल देने वाले जहाज खुले समुद्र में नहीं हैं सुरक्षित- ट्रंप ने दी धमकी

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बताया कि अमेरिकी नौसेना को उन जहाजों को रोकने के आदेश दिए गए हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में टोल (कर) देने की ईरान की माँगों का पालन किया है. "मैंने अपनी नौसेना को यह भी निर्देश दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हर उस जहाज़ को खोजे और रोके, जिसने ईरान को कोई टोल दिया है, जो भी कोई गैर-कानूनी टोल देगा, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा. हम उन बारूदी सुरंगों को भी नष्ट करना शुरू कर देंगे, जिन्हें ईरानियों ने जलडमरूमध्य में बिछाया है.

ईरान दुनिया को कर रहा ब्लैकमेल- ट्रंप

राष्ट्रपति ने कहा, "किसी न किसी मोड़ पर, हम 'सभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आने-जाने की इजाजत वाले आधार पर पहुँच जाएँगे; लेकिन ईरान ने ऐसा होने नहीं दिया है, वह बस यह कहकर रोक रहा है कि 'हो सकता है वहाँ कहीं कोई सुरंग हो,' जिसके बारे में उनके अलावा किसी को पता नहीं है. यह दुनिया को ब्लैकमेल करना है, और देशों के नेता—विशेष रूप से अमेरिका के नेता—कभी भी ब्लैकमेल नहीं होंगे."

सप्ताह के लिए कारोबार शुरू होते ही वित्तीय बाज़ारों ने इस बढ़ी हुई भू-राजनीतिक तनाव पर प्रतिक्रिया दी. डॉव जोन्स फ़्यूचर्स 344.57 अंक, या 0.72 प्रतिशत गिरकर 47,572.00 पर आ गया। जबकि नैस्डैक और S&P 500 पिछले सत्र में, 11 अप्रैल को, मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे.