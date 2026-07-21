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खलील अल-हय्या बने हमास के सरबराह; गज़ा में भूख और तबाही सबसे बड़ा मुद्दा

Gaza News: गज़ा में हमास के आंतरिक चुनाव में खलील अल-हय्या को नया नेता चुना गया है. हालांकि आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता नेतृत्व नहीं, बल्कि जंग के बीच भोजन, पानी, घर और सुरक्षा है. युद्धविराम के बावजूद हमले जारी हैं, जिससे गज़ा के लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 21, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:08 PM IST
खलील अल-हय्या बने हमास के सरबराह; गज़ा में भूख और तबाही सबसे बड़ा मुद्दा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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