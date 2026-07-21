खलील अल-हय्या बने हमास के सरबराह; गज़ा में भूख और तबाही सबसे बड़ा मुद्दा

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Gaza News: गज़ा में हमास ने अपनी सरकार और प्रशासनिक समिति को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया. यह कदम अमेरिका समर्थित और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संघर्ष-विराम समझौते के तहत गाजा प्रशासन की राष्ट्रीय समिति (NCAG) को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया का हिस्सा है. इसी कड़ी में गज़ा में हमास के आंतरिक चुनाव में खलील अल-हय्या को हमास के नेता के रूप में चुना गया.
अल-हय्या ने इस हफ़्ते हमास के साबिक नेता खालिद मशाल के ख़िलाफ़ आंतरिक चुनाव जीता है. वहीं, गज़ा में लोगों को इस चुनाव से ज्यादा अपने लिए घर, खाना-पानी और इजरायली हमले से एक और दिन बच जाने की चिंता थी. 63 साल के नोमान सालेह ने गाज़ा में इज़रायल के जारी नरसंहार के दौरान अपनी फ़ैक्ट्री खो दी, इस घटना ने उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल दिया है. सालेह ने कहा, "यहाँ हर कोई परेशान है। लोग भूखे हैं। लोगों को ज़िल्लत झेलनी पड़ी है। आज लोगों के साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं." "मैं सभी गुटों को ज़िम्मेदार मानता हूँ. जहाँ गुटबाज़ी होती है, वहाँ नाकामी ही मिलती है. राष्ट्रीय मकसद का इस्तेमाल संगठनों को अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए."
सालेह ने कहा, "चाहे अल-हय्या जीतें या कोई और, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें ऐसा नेता चाहिए जो देश के प्रति वफ़ादार हो, ईमानदार हो और उन लोगों में भरोसा रखता हो जो इस हालात से गुज़र रहे हैं." गौरतलब है कि गज़ा में इजरायली सेना एक-एक कर हमास के नेताओं को टार्गेट करके हमला कर रही है और उन्हें मार रही है. गज़ा और इजरायल के बीच युद्धविराम लागू है, इसके बावजूद इजरायल लगातार गज़ा में हमले कर रहा है, जिससे लोगों की मौत हो रही है. 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायल के जरिए गज़ा में शुरू की गई नरसंहार में अभी तक लगभग 73,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,73,000 से ज्यादा घायल हुए हैं.