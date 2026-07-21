खलील अल-हय्या बने हमास के सरबराह; गज़ा में भूख और तबाही सबसे बड़ा मुद्दा

अल-हय्या ने इस हफ़्ते हमास के साबिक नेता खालिद मशाल के ख़िलाफ़ आंतरिक चुनाव जीता है. वहीं, गज़ा में लोगों को इस चुनाव से ज्यादा अपने लिए घर, खाना-पानी और इजरायली हमले से एक और दिन बच जाने की चिंता थी. 63 साल के नोमान सालेह ने गाज़ा में इज़रायल के जारी नरसंहार के दौरान अपनी फ़ैक्ट्री खो दी, इस घटना ने उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल दिया है. सालेह ने कहा, "यहाँ हर कोई परेशान है। लोग भूखे हैं। लोगों को ज़िल्लत झेलनी पड़ी है। आज लोगों के साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं." "मैं सभी गुटों को ज़िम्मेदार मानता हूँ. जहाँ गुटबाज़ी होती है, वहाँ नाकामी ही मिलती है. राष्ट्रीय मकसद का इस्तेमाल संगठनों को अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना चाहिए."