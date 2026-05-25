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इंसानियत फिर हुई शर्मसार; गज़ा की सामूहिक कब्रों से मिले नवजाद बच्चों के अवशेष; हाथों को बांधकर की गई थी हत्या

Khan Younis Hospital Mass Graves: गज़ा के खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल में सामूहिक कब्रों से सैकड़ों शव मिलने का दावा किया गया है, जिनमें बच्चों और नवजातों के अवशेष भी शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं को बेहद भयावह बताते हुए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 25, 2026, 09:24 AM IST

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Khan Younis Hospital Mass Graves: गज़ा में इजरायल ने नरसंहार किया, जिसे पूरी दुनिया ने सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से देखा और दुनिया भर में इजरायल का विरोध भी हुआ. गज़ा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में सामूहिक कब्रों की खुदाई कर रही फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा टीमों को एक ऐसी चीज़ मिली है जिसने अंतरराष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स को झकझोर कर रख दिया है. सामूहिक कब्रों की खुदाई करने के बाद बरामद किए गए सैकड़ों सड़े-गले शवों में से, बचाव दल को बच्चों और नवजात शिशुओं के अवशेष मिले, जिनके हाथ ज़िप-टाई से बंधे हुए थे. जिप-टाइ  का इस्तेमाल पुलिस और सेनाएं करती हैं. इससे यह संकेत मिल रहा है कि इजरायली सेना ने इन बच्चों के हाथ जिप-टाई से बांधकर उनकी हत्या कर दी.

अप्रैल 2024 में इज़राइली सेना के हटने के बाद, अस्पताल परिसर के भीतर तीन अलग-अलग कब्रिस्तानों से 390 से ज़्यादा शव निकाले गए. नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि शवों के सिर पर गोली लगने के घाव थे, मरीज़ अभी भी अस्पताल के गाउन में ही दफ़्न थे और उनकी त्वचा में IV कैनुला लगे हुए थे, साथ ही ऐसे संकेत भी मिले जो मौके पर ही की गई हत्याओं की ओर इशारा करते हैं.

नागरिक सुरक्षा साक्ष्य विभाग के प्रमुख, डॉ. मुहम्मद अल-मुग़ैर ने पुष्टि की कि बरामद शवों में से 78 बच्चों के थे. जिनेवा स्थित यूरो-मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा भर में 130 से ज़्यादा सामूहिक कब्र स्थलों को दस्तावेज़ों में दर्ज किया है, जो अस्पतालों के आंगनों, स्कूलों, मस्जिदों और रिहायशी इलाकों में फैले हुए हैं.

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 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इन निष्कर्षों को "भयानक" बताया, और मांग की कि स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ताओं को सभी स्थलों तक तत्काल और बिना किसी रोक-टोक के पहुंच दी जाए. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक औपचारिक बयान जारी कर उन परिस्थितियों की व्यापक और पारदर्शी जांच की मांग की, जिन्हें परिषद ने अंतरराष्ट्रीय कानून का संभावित उल्लंघन बताया. अब तक, किसी भी स्वतंत्र फोरेंसिक जांच दल को गाज़ा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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