व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से दहला अमेरिका, हमलावर रहमानुल्लाह गिरफ्तार

White House Attack Incident: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के नजदीक भारी गोलीबारी से सनसनी फैल गई है. यहां राष्ट्रपति ट्रंप के रेजिडेंस व्हाइट हाउस से कुछ ही दूर फर्रागुट स्क्वायर के पास गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 2 अमेरिकी सुरक्षा कर्मी और 1 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं. वहीं, गोलीबारी करने वाले हमलावर को अमेरिका के नेशनल गार्ड्स ने गिरफ्तार कर लिया है.

व्हाइट हाउस के नजदीक गोलीबारी करने वाले आरोपी की पहचान 29 वर्षीय अफगानी नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल के रूप में हुई है. वहीं, इस घटना में घायल हुए नेशनल गार्ड के जवानों को तुरंत हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल ले जाया गया. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस गोलीबारी की घटना को आतंकी कृत बताय है और नेशनल सेक्रेटरी मार्को रुबियो से 500 एडिशनल नेशनल गार्ड्स तैनात करने के आदेश दिए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बीते बुधवार को करीब 2.30 बजे हुई. इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अफगानिस्तान से अमेरिका में घुसे हर अफागनियों की फिर से जांच करेंगे. यह घटना व्हाइट हाउस के नजदीक हुई, जहां व्हाइट हाउस के सुरक्षा में पहले से ही तैनात नेशनल गार्ड्स के जवान थे. गोलीबारी के तुरंत बाद नेशनल गार्ड्स ने हमलावर को घेर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हमलावर ने अमेरिकी को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी.

वहीं, इस हमले के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में पहले से ही 2200 नेशनल गार्ड्स मौजूद है. दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया, जिसमें नेशनल गार्ड्स की मदद से यह जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है.