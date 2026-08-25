/हैती में गैंग का खूनी तांडव, चर्च में छिपे विस्थापितों को चुन-चुनकर मार डाला, 50 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत

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Haiti Violence News: पोर्ट-ऑ-प्रिंस के पास एक चर्च में हिंसा से बचने के लिए पनाह लेने वाले लोगों को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि जिस जगह को उन्होंने महफूज समझकर चुना है, वही जगह उनके लिए मौत का मैदान बन जाएगी. कैरीबियाई देश हैती में हथियारबंद गैंग के सदस्यों ने सप्ताहांत में ऐसे ही विस्थापित लोगों को निशाना बनाया. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं और कुछ अब भी लापता बताए जा रहे हैं. कुछ पीड़ितों को बेहद बेरहमी से मारा गया, मानो उन्हें बाकायदा सज़ा-ए-मौत दी गई हो.
मीडिया आउटलेट "द हैतियन न्यूज" के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात इतवार (23 अगस्त) की रात हैती की राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस से दक्षिण-पूर्व में मौजूद केन्सकॉफ इलाके में हुई. केन्सकॉफ एक पहाड़ी कस्बा है, जो राजधानी से 10 मील से भी कम दूरी पर है. यहां लंबे वक्त से गैंग की हिंसा और अपने असर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हथियारबंद गुटों का दबदबा बना हुआ है.
कई इलाकों में घूमते रहे हथियारबंद
केन्सकॉफ के मेयर मैसिलॉन जीन ने बताया कि इतवार रात करीब 10:30 बजे खून-खराबा शुरू हुआ और इसका सिलसिला सोमवार तक चलता रहा. हथियारबंद लोग इलाके के कई हिस्सों में घूमते रहे और वहां मौजूद लोगों को निशाना बनाते रहे.
जिन जगहों पर हमले की खबर सामने आई है, उनमें टाउन सेंटर, म्युनिसिपल बिल्डिंग के पास विलियर स्ट्रीट, वियार्ड 1, मैडेलीन, फर्माथे 52 और थॉमसिन 48 शामिल हैं. इन हमलों ने इलाके में पहले से मौजूद खौफ को और बढ़ा दिया है.
मेयर जीन ने सोमवार को बताया था कि अधिकारियों को 40 शव मिल चुके हैं और कई लोग अब भी लापता हैं. बाद में स्थानीय अधिकारियों ने मृतकों की संख्या 50 से ज्यादा होने की जानकारी दी. हमले का एक निशाना ऐसी जगह भी बनी, जहां वे लोग रह रहे थे जो पहले ही हैती के दूसरे हिस्सों में हुई हिंसा से जान बचाकर भागकर आए थे.
विस्थापितों के लिए भी सुरक्षित नहीं रही पनाहगाह
हैती में गैंग की हिंसा का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा है. बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह लेने को मजबूर हुए हैं. लेकिन केन्सकॉफ में हुई इस वारदात ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि जब हिंसा से भागे लोग किसी चर्च या दूसरी पनाहगाह में शरण लेते हैं, तो आखिर वे खुद को कहां महफूज़ समझें.
इस हमले में कई दूसरे लोग भी जख्मी हुए हैं. कुछ लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका बनी हुई है. राजधानी के बड़े हिस्से पर पहले से ही गैंग का कब्जा है और हथियारबंद गुट लगातार अपने इलाके का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
सरकार ने जताया अफसोस, इलाके में भारी फोर्स तैनात
हमले के बाद हैती के प्रधानमंत्री एलिक्स डिडियर फिल्स-एमे के कार्यालय की तरफ से बयान जारी किया गया. सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारों और दूसरे पीड़ितों के प्रति गहरी हमदर्दी जताई. साथ ही इलाके में सुरक्षा बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.
हालांकि, गैंग की मजबूत मौजूदगी के बीच सरकार के सामने सुरक्षा व्यवस्था कायम करना बड़ी चुनौती बनी हुई है. केन्सकॉफ में हुई ताजा हिंसा इसी लंबे संकट की एक और भयावह तस्वीर पेश करती है.
सालों से बदहाली और हिंसा की मार झेल रहा हैती
अमेरिकी महाद्वीप का सबसे गरीब देश माना जाने वाला हैती लंबे समय से सियासी अस्थिरता, कुदरती आपदाओं, भ्रष्टाचार और ताकतवर गैंग की हिंसा से जूझ रहा है. यहां सक्रिय हथियारबंद गिरोहों पर बड़े पैमाने पर कत्ल, बलात्कार, लूटपाट और अपहरण जैसे संगीन अपराधों के आरोप लगते रहे हैं. राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस का बड़ा हिस्सा इन गैंग के कब्जे में है.
यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 1.1 करोड़ की आबादी वाले हैती में लगभग 15 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं. इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा लोग खाने-पीने की किल्लत से परेशान हैं. यानी देश की बड़ी आबादी एक साथ हिंसा, बेघर होने और खाने की कमी जैसी मुश्किलों का सामना कर रही है.
राष्ट्रपति की हत्या के बाद भी नहीं थमा संकट
हैती का सियासी संकट भी बेहद पुराना है. साल 2016 के बाद से देश में कोई चुनाव नहीं हुआ है. हैती के पिछले राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या के बाद देश में सत्ता और प्रशासन को लेकर अस्थिरता और गहरी होती गई और उनकी जगह किसी दूसरे राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं किया गया.
अब हैती में दिसंबर 2026 में आम चुनाव होने हैं. ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव कराना नहीं, बल्कि उससे पहले लोगों की जान-माल की हिफाजत और कानून-व्यवस्था बहाल करना भी है. केन्सकॉफ में विस्थापित लोगों पर हुआ ताजा हमला बताता है कि हैती में आम नागरिकों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं और हिंसा से बचने के लिए घर छोड़ने वाले लोग भी हथियारबंद गैंग के निशाने से बाहर नहीं हैं.