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हमास के शासन का अंत? नए रोडमैप के तहत सत्ता छोड़ने पर जताई सहमति

Gaza Governance Transition: गज़ा में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है. हमास ने बैनुल-अकवामी समर्थन वाले रोडमैप के तहत अपनी नागरिक और सैन्य प्रशासनिक भूमिका छोड़ने पर सहमति जताई है. प्रस्ताव के मुताबिक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी अंतरिम समिति गज़ा का प्रशासन और सुरक्षा संभालेगी, ताकि पुनर्निर्माण, कानून-व्यवस्था और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:09 AM IST
हमास के शासन का अंत? नए रोडमैप के तहत सत्ता छोड़ने पर जताई सहमति
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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