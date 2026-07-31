हमास के शासन का अंत? नए रोडमैप के तहत सत्ता छोड़ने पर जताई सहमति

यह प्रपोजल 'एक अथॉरिटी, एक कानून, एक हथियार' के सिद्धांत पर बनाया गया है, जिससे गाजा में समानांतर गवर्निंग और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का वजूद खत्म हो जाएगा. रोडमैप के तहत, नेशनल कमेटी ही हथियारों को रेगुलेट करने, लाइसेंस जारी करने और पुलिसिंग पावर का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत एकमात्र बॉडी बन जाएगी. रोडमैप ट्रांजिशन अस्थिरता को रोकने की भी कोशिश करता है. इसके लिए सभी फिलिस्तीनी ग्रुप्स को एक सिविल पीस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। इसके तहत बदला लेने वाले हमलों, मिलिट्री परेड, हथियारों से लैस प्रदर्शनों और दूसरी ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाएगी, जो अथॉरिटी के ट्रांसफर को कमजोर कर सकती हैं. इंटरनल सिक्योरिटी घटनाओं पर जवाब देने की जिम्मेदारी सिर्फ नेशनल कमेटी और उसकी पुलिस फोर्स की होगी.