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लेबनान की संप्रभुता से समझौता नहीं, इजरायल-लेबनान डील पर भड़का हिजबुल्लाह

Hezbollah Rejects Israel Lebanon Deal: अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच हुए नए समझौते को हिजबुल्लाह ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने इसे लेबनान की संप्रभुता के खिलाफ बताया और कहा कि जब तक इजरायली सेना पूरी तरह नहीं हटती, तब तक प्रतिरोध जारी रहेगा. बेरुत में भी इस समझौते के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:54 PM IST
लेबनान की संप्रभुता से समझौता नहीं, इजरायल-लेबनान डील पर भड़का हिजबुल्लाह
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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