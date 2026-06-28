/लेबनान की संप्रभुता से समझौता नहीं, इजरायल-लेबनान डील पर भड़का हिजबुल्लाह

लेबनान के अंदरूनी मामले से इजरायल का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए- हिजबुल्लाह चीफ

हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी-जनरल शेख नईम कासिम ने कहा, "अधिकारी आने वाले कई सालों तक कब्ज़े को सही ठहरा रहे हैं, और इससे ये ज़मीनें ज़ायोनी एंटिटी में भी मिल सकती हैं! यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लेबनान के लोगों को उनकी ज़मीन पर लौटने के उनके अधिकार से दूर करता है. इज़रायली दुश्मन को लेबनान में हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का क्या काम? कोई भी एग्रीमेंट लिटानी नदी के दक्षिण वाले इलाके तक ही सीमित होना चाहिए और इसका हथियारों, सुरक्षा या देश के भविष्य से जुड़े लेबनान के किसी भी अंदरूनी मामले से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए." पूरे लेबनान में विरोध के खत्म होने को इज़रायली वापसी से जोड़ना एक बहुत ही खतरनाक बात है जो सभी रेड लाइन पार करती है और लेबनान को इज़रायली दुश्मन के हाथों का मोहरा बना देती है!