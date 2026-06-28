/लेबनान की संप्रभुता से समझौता नहीं, इजरायल-लेबनान डील पर भड़का हिजबुल्लाह

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Hezbollah Rejects Israel Lebanon Deal: इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में एक बार फिर युद्ध खत्म करने को लेकर डील हो गई है. इस डील के खिलाफ लेबनान की राजधानी बेरुत में भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया है. इसी कड़ी में इजरायल और लेबनान के बीच हुए डील को हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है. हिजबुल्लाह ने इज़रायल-लेबनान फ्रेमवर्क को बातिल और जीरो बताया है. हिजबुल्लाह ने यह साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान से इजरायली सेना पूरी तरह निकल नहीं जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा.
हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी-जनरल शेख नईम कासिम ने लेबनानी अधिकारियों और इज़रायल के बीच नए साइन किए गए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और औपचारिक रूप से इस समझौते को "null and void" घोषित कर दिया है. कासिम ने इस एग्रीमेंट को लेबनान की सॉवरेनिटी का "अपमानजनक" और "शर्मनाक" सरेंडर बताया, जो देश की आज़ादी पर इज़रायली और अमेरिकी हुक्मों को प्राथमिकता देता है. हिजबुल्लाह नेता ने अपनी आलोचना इस दावे पर केंद्रित की कि यह एग्रीमेंट ईरान और US के बीच एक अलग मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग द्वारा दी गई बेहतर सुरक्षा को बायपास करता है. कासिम के मुताबिक, MoU, जिसे उन्होंने "सम्मान, इज्ज़त और ताकत का तोहफ़ा" बताया, में दुश्मनी को तुरंत, हमेशा के लिए खत्म करने, इज़राइल की पूरी तरह वापसी और लेबनान की ज़मीनी एकता की गारंटी की बात कही गई थी.
लेबनान के अंदरूनी मामले से इजरायल का कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए- हिजबुल्लाह चीफ
हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी-जनरल शेख नईम कासिम ने कहा, "अधिकारी आने वाले कई सालों तक कब्ज़े को सही ठहरा रहे हैं, और इससे ये ज़मीनें ज़ायोनी एंटिटी में भी मिल सकती हैं! यह एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लेबनान के लोगों को उनकी ज़मीन पर लौटने के उनके अधिकार से दूर करता है. इज़रायली दुश्मन को लेबनान में हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का क्या काम? कोई भी एग्रीमेंट लिटानी नदी के दक्षिण वाले इलाके तक ही सीमित होना चाहिए और इसका हथियारों, सुरक्षा या देश के भविष्य से जुड़े लेबनान के किसी भी अंदरूनी मामले से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए." पूरे लेबनान में विरोध के खत्म होने को इज़रायली वापसी से जोड़ना एक बहुत ही खतरनाक बात है जो सभी रेड लाइन पार करती है और लेबनान को इज़रायली दुश्मन के हाथों का मोहरा बना देती है!
लेबानान सरकार पर हिजबुल्लाह चीफ ने किया तीखा हमला
उन्होंने इज़रायली दुश्मन को इस टाइमलाइन का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए इंटरनेशनल और अरब दबाव डालने की अपील की, और ऐसे किसी भी समझौते को खारिज कर दिया जो वापसी को विरोध के अंदरूनी निरस्त्रीकरण से जोड़ता है, इसे लेबनान के सेल्फ-डिफेंस के अधिकार का खतरनाक उल्लंघन बताया. कासिम ने आगे लेबनानी सरकार पर तीखा हमला किया और अधिकारियों पर आबादी के एक बड़े हिस्से की मर्ज़ी के खिलाफ काम करने और जिसे उन्होंने "ज़ायोनी दुश्मन इकाई" कहा, उसके साथ सीधी बातचीत करके संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.
इजरायल से डील लेबनान के लोगों के साथ दुश्मनी है- हिजबुल्लाह चीफ
उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों के पास इन बातचीत में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने "खुद से विरोध की ताकत छोड़ दी" और पिछली सरकार के फैसलों के ज़रिए "विरोध की पीठ में छुरा घोंपा." उन्होंने कहा, "हमने अधिकारियों से कहा कि सीधी बातचीत इज़रायल को बिना वजह की छूट देने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग इज़रायल और यूनाइटेड स्टेट्स के हमलों और हुक्मों की मांगों को मानने के लिए बनाई गई हैं. आप इन मीटिंग में आधे से ज़्यादा लेबनानी लोगों के साथ दुश्मनी और असहमति के साथ जा रहे हैं, और संविधान और कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं जो इज़रायली संस्था को दुश्मन मानते हैं और जो कोई भी उसके साथ शब्दों या कामों से डील करता है, उसे कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हैं."