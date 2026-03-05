Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3130832
Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, लेकिन US एजेंसी ने ट्रंप और नेतन्याहू को कर दिया नंगा

ईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, लेकिन US एजेंसी ने ट्रंप और नेतन्याहू को कर दिया नंगा

Trump Netanyahu Fake Narratives on Iran: बीते 28 फरवरी को अमेरिका- इजरायल ने परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में अब तक 700 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो गई है. वहीं, अब अमेरिकी और इजरायली दावों और आरोपों पर वैश्विक जगत में सवाल खड़े होने लगे हैं. जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान के एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:14 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

US Israel Iran War Update: ईरान पर हमले के बाद अब अमेरिका और इजरायल खुद घिरते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर उनके ही देशों में सवाल उठने लगे हैं. इसी बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक लंबी "चार्जशीट" पेश करते हुए दावा किया कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान अमेरिका के लिए सीधा खतरा बना हुआ है.

बीते दिनों ईरान पर हमले के बाद अपने बड़बोले अंदाज में ट्रंप ने एक भाषण में कहा कि अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहता है. उन्होंने इसे एक तरह की चेकलिस्ट की तरह पेश किया और कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देगा और उसकी मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह मिटा देगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र में सक्रिय उसके सहयोगी या मिलिशिया अब इलाके या दुनिया को अस्थिर न कर सकें.

अपने बयान में ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ऐसे हथियार और रणनीति का इस्तेमाल करता है जिनसे अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित समूह आईईडी यानी सड़क किनारे बमों के जरिए हजारों लोगों को घायल या मार चुके हैं, जिनमें कई अमेरिकी भी शामिल हैं. कई जानकारों ने ट्रंप के इस दावे के झूठा और बेतुका बताया है. उनका कहना है कि ट्रंप यह आरोप महज अपने हमले को सही साबित करने के लिए लगा रहे हैं

Add Zee News as a Preferred Source

इसी भाषण में ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं. हालांकि, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बिल्कुल इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी या सबूत नहीं है कि ईरान के पास अभी अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता मौजूद है.

यह भी पढ़ें: इजरायल में आधी रात मिसाइलों की बारिश, ईरान के हमलों से दोहा से लेकर बहरीन तक मचा हड़कंप

IAEA-अमेरिकी एजेंसियों ने खोली ट्रंप की पोल
इससे पहले ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है. यह बयान उनके ही पिछले साल दिए गए बयान से अलग माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है. हालांकि, आंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी रिपोर्टें ऐसे किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, IAEA ने यह साफ कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से जुड़ी सरगर्मियों में शामिल है. कहावत है कि जब किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है. अमेरिका और ट्रंप ने भी कमोबेश वही किया, भले ही IAEA ने ईरान को क्लीनचिट दे दी और दूसरी तरफ हमेशा से 'पूर्व आयत उल्लाह खामेनेई' सरकार भी परमाणु हथियार के आरोपों को खारिज करती रही है. 

ट्रंप प्रशासन ने कई बार दावा किया कि ईरान "परमाणु हथियार प्राप्त करने पर तुला है" और इसे रोकना ही अमेरिकी लक्ष्य है. ईरानी अधिकारियों ने कई बार स्पष्ट किया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम "नागरिक ऊर्जा के लिए" है, हथियारों के लिए नहीं. उनका मकसद सिर्फ ईरान की ऊर्जा जरुरतों को पूरा करना है. ईरान की संसद के अध्यक्ष ने ट्रंप से कहा कि वह गलत जानकारी पर फैसले न ले, क्योंकि ईरान न कभी हथियार चाहता है और न ही अब चाहता है." इसके बावजूद ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे. 

क्या ईरान में तानाशाही शासन लाना चाहते हैं ट्रंप-नेतन्याहू
बीते 28 फरवरी को ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर तेहरान की सरकार को कमजोर कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरानी शासन हथियार डालने को तैयार नहीं होता तो उसे इस हद तक कमजोर किया जा सकता है कि ईरान की अवाम खुद सड़कों पर उतरकर सत्ता अपने हाथ में ले सके.  ट्रंप कई मंचों से ईरान में लोकतंत्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि वह पूर्व तानाशाह शाह रजा पहलवी को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं. 

इससे पहले अपने संबोधन में ट्रंप ने सीधे ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब यह सैन्य कार्रवाई पूरी हो जाए तो उन्हें खुद सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है. उन्होंने कहा कि शायद कई पीढ़ियों में यह पहला मौका होगा जब ईरानी जनता को अपने शासन को बदलने का मौका मिलेगा. खुद मियां मिट्ठू बनते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि सालों से ईरानी लोग अमेरिका से मदद की उम्मीद करते रहे हैं, लेकिन पहले के राष्ट्रपति ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं थे, जबकि वह ऐसा करने को तैयार हैं.

यह भी पढ़ें: ‘अल्लाह के नाम पर…’, कैमरे पर पहली बार आए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा

नेतन्याहू लगातार ईरान को बताते रहे हैं खतरा
उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं. उनका कहना है कि ईरान के लोगों को खुद आगे बढ़कर हालात अपने हाथ में लेने चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो इजरायल की तरजीह ईरान की सैन्य क्षमता को तोड़ना होगी, ताकि वह पूरे क्षेत्र में ऐसी लड़ाकू मिलिशिया खड़ी न कर सके जो इजरायल के लिए खतरा बन सकती हैं.

नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे हैं. उनका मानना है कि इस्लामिक रिपब्लिक के नेता परमाणु हथियार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि यहूदी राज्य को खत्म किया जा सके. जंग के दूसरे दिन इतवार को नेतन्याहू तेल अवीव में एक इमारत की छत पर दिखाई पड़े, जिसे शहर के बीच स्थित रक्षा मंत्रालय का परिसर बताया जाता है. 

फिलिस्तीन की तरह ईरान को भी बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी देश के लिए खतरा करार दिया. नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजरायल मिलकर उस मकसद को हासिल कर सकते हैं जिसका वह चार दशकों से इंतजार कर रहे हैं. नेतन्याहू के शब्दों में "यह आतंक के शासन को पूरी तरह कुचलने का मौका है और उन्होंने इसे पूरा करने का वादा भी किया है." नेतन्याहू के इस बयान को एक और नरसंहार से जोड़कर देख रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि परमाणु हथियार की आड़ में नेतन्याहू सरकार ईरान को नेस्तानाबूद करना चाहता है. 

चार दशकों से एक ही राग अलाप रहे हैं नेतन्याहू
बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार चार दशकों से ईरान पर परमाणु हथियार जल्द बनाने के आरोप लगाते रहे हैं. नेतन्याहू ने कई बार खुले मंच से दावा किया कि ईरान हफ्तेभर में या 6 महीने में परमाणु हथियार बना लेगा. इसी की आड़ में 13 जून 2025 को तेहरान में हवाई हमला किया था. इस हमले में ईरान के कई सीनियर अधिकारी मारे गए थे, यह जंग 12 दिनों तक चली और इसमें एक हजार से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी. 

दूसरी तरफ इजरायल के शांति पंसद लोग इसे नेतन्याहू की चाल करार दे रहे हैं. जिससे इस साल के आखिर में इजरायल में होने वाले चुनाव में फायदा हासिल कर सके. हालांकि, ट्रंप के मुकाबले नेतन्याहू की स्थिति ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि उनकी सियासी कुर्सी दांव पर लगी हुई है. बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल में विरोध हो रहा है और उस पहले से ही भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप हैं. 

इजरायल में बड़ी संख्या में लोग 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के लिए भी नेतन्याहू की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उस हमले में हमास को सुरक्षा चूक के चलते हमला करने का मौका मिलने का आरोप लगाया गया था. ऐसे में अगर नेतन्याहू ईरान के खिलाफ निर्णायक जीत का दावा कर पाते हैं तो इससे उन्हें घरेलू राजनीति में बड़ी बढ़त मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: कतर में फंसे भारतीयों के लिए जरूरी खबर; दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, दी खास सलाह

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

iran crisisDonald Trumpbenjamin netanyahumuslim news

Trending news

iran crisis
ईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, अब US एजेंसी ने ट्रंप-नेतन्याहू को कर दिया नंगा
Pakistan News
जेनेवा में खुली पाकिस्तान के ब्लासफेमी कानून की पोल, शगुफ्ता किरण पर उठी आवाज
qatar news
कतर में फंसे भारतीयों के लिए जरूरी खबर; दूतावास ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, जानें?
Agra News
रमजान में शबनम बनी शोला, शादी के बाद प्रेमी चांद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग
Bihar News
बिहार में मुसलमानों के सिर से उठ गया नीतीश का साया; BJP के CM से अल्पसंख्यक आशंकित!
UAE News
UAE का बड़ा ऐलान! फंसे यात्रियों का वीजा ओवरस्टे फाइन पूरी तरह माफ
Kuwait Visa Extension 2026
'एक्सपायर वीजा पर मिलेगा 1 महीने...', मिडिल ईस्ट जंग के बीच कुवैत का बड़ा फैसला
iran news
इजरायल में आधी रात मिसाइलों की बारिश, ईरान के हमलों से बहरीन तक मचा हड़कंप
iran news
‘अल्लाह के नाम पर…’, कैमरे पर पहली बार आए ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा
UP News
UP News: अलीगढ़ में नमाज़ पढ़कर लौट रहे युवकों पर हमला, चार घायल