ईरान से परमाणु खतरे का बेचा गया डर, लेकिन US एजेंसी ने ट्रंप और नेतन्याहू को कर दिया नंगा

US Israel Iran War Update: ईरान पर हमले के बाद अब अमेरिका और इजरायल खुद घिरते नजर आ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर उनके ही देशों में सवाल उठने लगे हैं. इसी बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक लंबी "चार्जशीट" पेश करते हुए दावा किया कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान अमेरिका के लिए सीधा खतरा बना हुआ है.

बीते दिनों ईरान पर हमले के बाद अपने बड़बोले अंदाज में ट्रंप ने एक भाषण में कहा कि अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहता है. उन्होंने इसे एक तरह की चेकलिस्ट की तरह पेश किया और कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देगा और उसकी मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह मिटा देगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्र में सक्रिय उसके सहयोगी या मिलिशिया अब इलाके या दुनिया को अस्थिर न कर सकें.

अपने बयान में ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ऐसे हथियार और रणनीति का इस्तेमाल करता है जिनसे अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित समूह आईईडी यानी सड़क किनारे बमों के जरिए हजारों लोगों को घायल या मार चुके हैं, जिनमें कई अमेरिकी भी शामिल हैं. कई जानकारों ने ट्रंप के इस दावे के झूठा और बेतुका बताया है. उनका कहना है कि ट्रंप यह आरोप महज अपने हमले को सही साबित करने के लिए लगा रहे हैं

इसी भाषण में ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती हैं. हालांकि, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट बिल्कुल इससे अलग तस्वीर पेश करते हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी या सबूत नहीं है कि ईरान के पास अभी अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता मौजूद है.

IAEA-अमेरिकी एजेंसियों ने खोली ट्रंप की पोल

इससे पहले ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है. यह बयान उनके ही पिछले साल दिए गए बयान से अलग माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है. हालांकि, आंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी रिपोर्टें ऐसे किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, IAEA ने यह साफ कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से जुड़ी सरगर्मियों में शामिल है. कहावत है कि जब किसी झूठ को बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है. अमेरिका और ट्रंप ने भी कमोबेश वही किया, भले ही IAEA ने ईरान को क्लीनचिट दे दी और दूसरी तरफ हमेशा से 'पूर्व आयत उल्लाह खामेनेई' सरकार भी परमाणु हथियार के आरोपों को खारिज करती रही है.

ट्रंप प्रशासन ने कई बार दावा किया कि ईरान "परमाणु हथियार प्राप्त करने पर तुला है" और इसे रोकना ही अमेरिकी लक्ष्य है. ईरानी अधिकारियों ने कई बार स्पष्ट किया है कि उनका परमाणु कार्यक्रम "नागरिक ऊर्जा के लिए" है, हथियारों के लिए नहीं. उनका मकसद सिर्फ ईरान की ऊर्जा जरुरतों को पूरा करना है. ईरान की संसद के अध्यक्ष ने ट्रंप से कहा कि वह गलत जानकारी पर फैसले न ले, क्योंकि ईरान न कभी हथियार चाहता है और न ही अब चाहता है." इसके बावजूद ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे.

क्या ईरान में तानाशाही शासन लाना चाहते हैं ट्रंप-नेतन्याहू

बीते 28 फरवरी को ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर तेहरान की सरकार को कमजोर कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरानी शासन हथियार डालने को तैयार नहीं होता तो उसे इस हद तक कमजोर किया जा सकता है कि ईरान की अवाम खुद सड़कों पर उतरकर सत्ता अपने हाथ में ले सके. ट्रंप कई मंचों से ईरान में लोकतंत्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि वह पूर्व तानाशाह शाह रजा पहलवी को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं.

इससे पहले अपने संबोधन में ट्रंप ने सीधे ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब यह सैन्य कार्रवाई पूरी हो जाए तो उन्हें खुद सत्ता संभालने का मौका मिल सकता है. उन्होंने कहा कि शायद कई पीढ़ियों में यह पहला मौका होगा जब ईरानी जनता को अपने शासन को बदलने का मौका मिलेगा. खुद मियां मिट्ठू बनते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि सालों से ईरानी लोग अमेरिका से मदद की उम्मीद करते रहे हैं, लेकिन पहले के राष्ट्रपति ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं थे, जबकि वह ऐसा करने को तैयार हैं.

नेतन्याहू लगातार ईरान को बताते रहे हैं खतरा

उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं. उनका कहना है कि ईरान के लोगों को खुद आगे बढ़कर हालात अपने हाथ में लेने चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो इजरायल की तरजीह ईरान की सैन्य क्षमता को तोड़ना होगी, ताकि वह पूरे क्षेत्र में ऐसी लड़ाकू मिलिशिया खड़ी न कर सके जो इजरायल के लिए खतरा बन सकती हैं.

नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे हैं. उनका मानना है कि इस्लामिक रिपब्लिक के नेता परमाणु हथियार इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि यहूदी राज्य को खत्म किया जा सके. जंग के दूसरे दिन इतवार को नेतन्याहू तेल अवीव में एक इमारत की छत पर दिखाई पड़े, जिसे शहर के बीच स्थित रक्षा मंत्रालय का परिसर बताया जाता है.

फिलिस्तीन की तरह ईरान को भी बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी देश के लिए खतरा करार दिया. नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजरायल मिलकर उस मकसद को हासिल कर सकते हैं जिसका वह चार दशकों से इंतजार कर रहे हैं. नेतन्याहू के शब्दों में "यह आतंक के शासन को पूरी तरह कुचलने का मौका है और उन्होंने इसे पूरा करने का वादा भी किया है." नेतन्याहू के इस बयान को एक और नरसंहार से जोड़कर देख रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि परमाणु हथियार की आड़ में नेतन्याहू सरकार ईरान को नेस्तानाबूद करना चाहता है.

चार दशकों से एक ही राग अलाप रहे हैं नेतन्याहू

बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार चार दशकों से ईरान पर परमाणु हथियार जल्द बनाने के आरोप लगाते रहे हैं. नेतन्याहू ने कई बार खुले मंच से दावा किया कि ईरान हफ्तेभर में या 6 महीने में परमाणु हथियार बना लेगा. इसी की आड़ में 13 जून 2025 को तेहरान में हवाई हमला किया था. इस हमले में ईरान के कई सीनियर अधिकारी मारे गए थे, यह जंग 12 दिनों तक चली और इसमें एक हजार से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी.

दूसरी तरफ इजरायल के शांति पंसद लोग इसे नेतन्याहू की चाल करार दे रहे हैं. जिससे इस साल के आखिर में इजरायल में होने वाले चुनाव में फायदा हासिल कर सके. हालांकि, ट्रंप के मुकाबले नेतन्याहू की स्थिति ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि उनकी सियासी कुर्सी दांव पर लगी हुई है. बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजरायल में विरोध हो रहा है और उस पहले से ही भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप हैं.

इजरायल में बड़ी संख्या में लोग 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के लिए भी नेतन्याहू की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. उस हमले में हमास को सुरक्षा चूक के चलते हमला करने का मौका मिलने का आरोप लगाया गया था. ऐसे में अगर नेतन्याहू ईरान के खिलाफ निर्णायक जीत का दावा कर पाते हैं तो इससे उन्हें घरेलू राजनीति में बड़ी बढ़त मिल सकती है.

