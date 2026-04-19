गज़ा की तरह लेबनान में बफर ज़ोन बनाएगा इजरायल, सीजफायर के बीच IDF ने जारी किया मैप

Israel Made Yellow Line In Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर लागू होने के बाद इजरायली सेना (IDF) ने रविवार (19 अप्रैल) को "फॉरवर्ड डिफेंस लाइन" (जिसे येलो लाइन भी कहा जाता है) का एक विस्तृत मैप जारी किया. इजरायली सेना इससे पहले गज़ा में भी येलो लाइन बना चुकी है. लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन (येलो लाइन) बनाने की इस घोषणा से उस ऑपरेशनल ज़ोन के बारे में साफ़ पता चलता है, जहाँ इजरायली सेना लेबनान के इलाके के अंदरूनी हिस्सों में तैनात हैं.

इजरायली सेना ने पुष्टि की कि मौजूदा सीजफायर के बावजूद, जो 16 अप्रैल की आधी रात से लागू हुआ था, पाँच डिवीजनों और इजरायली नौसेना की एक बड़ी टुकड़ी इस लाइन के दक्षिण में एक साथ ऑपरेशन कर रही है. IDF ने कहा कि इन पाँच डिवीजनों की लगातार मौजूदगी उत्तरी सीमा पर "सुरक्षा की स्थिति को मौलिक रूप से बदलने" के लिए जरूरी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, IDF ने कहा, "फॉरवर्ड डिफेंस लाइन और वह इलाका जहाँ IDF सीजफायर समझौते के बाद ऑपरेशन कर रहे हैं. 5 डिवीजन दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के दक्षिण में एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि हिज्बुल्लाह के आतंकी ठिकानों को खत्म किया जा सके और उत्तरी इजरायल के समुदायों पर होने वाले सीधे हमलों को रोका जा सके." इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने एक विस्तृत ऑपरेशनल अपडेट जारी किया है, जिसमें दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर उसकी मौजूदा सैन्य स्थिति के बारे में बताया गया है. इसमें कहा गया है कि कई डिवीजन हिज़्बुल्लाह से जुड़े ठिकानों को खत्म करने और उत्तरी इजरायल पर होने वाले हमलों को रोकने के मकसद से चलाए जा रहे ऑपरेशनों में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

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इजरायली सेना द्वारा जारी बयान के अनुसार, सीजफायर व्यवस्था के बाद भी ऑपरेशन जारी हैं, जिनका मुख्य मकसद उत्तरी इजरायल के आम नागरिकों वाले इलाकों की सुरक्षा के लिए एक 'बफर जोन' (सुरक्षित क्षेत्र) बनाए रखना है. इस अपडेट में दक्षिणी लेबनान में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन के दक्षिण में एक साथ ऑपरेशन कर रहे पाँच डिवीजनों की तैनाती पर जोर दिया गया है, जो उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आतंकी ठिकाने के तौर पर पहचाना गया है.

यह खुलासा सीमावर्ती इलाके में तनाव की खबरों के बीच हुआ है. IDF ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उसने उन लोगों के खिलाफ "हवाई और जमीनी हमले" किए, जो येलो लाइन के करीब आए थे; IDF ने ऐसी हरकतों को सीजफायर समझौतों का उल्लंघन बताया है.

सीजफायर से ठीक पहले के 24 घंटों में, 150 से ज्यादा हिज्बुल्लाह आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें बिंत जुबैल सेक्टर का कमांडर अली रिदा अब्बास भी शामिल था. 300 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें लॉन्चर और गोला-बारूद के गोदाम भी शामिल थे.