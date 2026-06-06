आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WAFA ने बताया कि वे हेब्रोन में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे. पिता ने बताया, "एक गोली बच्चे के चेहरे के दाईं ओर से घुसी और बाईं ओर से निकल गई," और फिर वह बच्चे की मां को लगी. हैकल ने कहा, "वह मेरी पूरी दुनिया था।" शुक्रवार को बच्चा सात महीने का हुआ था. इजरायली सेना ने कहा कि सैनिकों ने एक गाड़ी पर गोली चलाई जो हेब्रोन इलाके में उनकी ओर तेजी से आ रही थी.