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Palestine Child Killed by IDF: गज़ा जेनोसाइड की वजह से सोशल मीडिया पर लोग इजरायली सैनिकों को "बेबी किलर" कहते हैं. इजरायली सैनिकों (IDF) द्वारा फिलिस्तीनी बच्चों गोली मारने की घटना एक देश के लिए शर्म की बात है, लेकिन इजरायली सैनिकों द्वारा बच्चों को टार्गेट करना और उन्हें मौत के घाट उतारने की घटना पहले भी हो चुकी है. इस बार वेस्ट बैंक में एक सात महीने के फिलिस्तीनी बच्चों को इजरायली सैनिक ने गोली मारकर हत्या कर दी.
फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में 7 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई. गोली बच्चे के चेहरे पर लगी थी. मंत्रालय के मुताबिक बीते शुक्रवार (5 जून) शाम हेब्रोन के दक्षिण में तेल रुमेइदा इलाके में गाड़ी चलाते समय सैम फहद अबू हैकल की मौत हो गई और उसके माता-पिता घायल हो गए. उसके पिता फहद अबू हैकल, जो बेथलहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, के हाथ में गोली लगी.
आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WAFA ने बताया कि वे हेब्रोन में अपने परिवार से मिलने जा रहे थे. पिता ने बताया, "एक गोली बच्चे के चेहरे के दाईं ओर से घुसी और बाईं ओर से निकल गई," और फिर वह बच्चे की मां को लगी. हैकल ने कहा, "वह मेरी पूरी दुनिया था।" शुक्रवार को बच्चा सात महीने का हुआ था. इजरायली सेना ने कहा कि सैनिकों ने एक गाड़ी पर गोली चलाई जो हेब्रोन इलाके में उनकी ओर तेजी से आ रही थी.
इजरायली सेना ने कहा कि सैनिकों ने सिंगल शॉट चलाए, जिससे तीन फिलिस्तीनी घायल हो गए, और शुरुआती जांच में पता चला कि वे आम नागरिक थे जिनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं था. मामले की समीक्षा की जा रही है. पिता ने एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों को बताया कि एक गोली कार की विंडशील्ड से टकराई, फिर उनके दाहिने हाथ को भेदती हुई पिछली सीट पर बैठे उनके बेटे और पत्नी को लगी.
मृतक बच्चे के पिता ने कहा, "7 महीने के बच्चे का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ देखना बहुत भयानक था." "दुनिया में ऐसी कौन सी सेना है जो ऐसा करती है?" यरूशलेम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा कि वे बच्चे की मौत से "हैरान और दुखी" हैं और उन्होंने "तुरंत और पारदर्शी जांच और जवाबदेही" की मांग की.