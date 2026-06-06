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इजरायली सेना ने 7 महीने के बच्चों को मारी गोली; मां-बाप के सामने बेटे की गई जान

Palestine Child Killed by IDF: वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की गोलीबारी में सात महीने के एक फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता घायल हो गए। घटना के बाद गहरा दुख और आक्रोश है। इजरायली सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग उठ रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:58 PM IST
इजरायली सेना ने 7 महीने के बच्चों को मारी गोली; मां-बाप के सामने बेटे की गई जान

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