/वेस्ट बैंक में खूनी टकराव, चार फिलिस्तीनियों और एक सेटलर की मौत से बढ़ा तनाव

लेकिन इजरायली मीडिया की खबरों और मकामी फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ बातचीत से पता चलता है कि शुक्रवार सुबह सेटलर्स का एक समूह 'टेल' गांव में घुसा और निवासियों ने उनका सामना किया, जिन्हें हमले का डर था। इजरायली सेना के मुताबिक निवासियों में से एक ने सेटलर्स में से एक का हथियार छीन लिया और समूह पर गोली चला दी, जिससे पास की एक बस्ती में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले 32 साल के बेनायाहू मेलेट की मौत हो गई. घटना के एक वीडियो में - जिसकी तस्दीक इजरायली फौज ने की है और जिसे इजरायल के आर्मी रेडियो के सैन्य संवाददाता ने ऑनलाइन शेयर किया है, आम कपड़ों में दो हथियारबंद लोग और कम से कम एक इजरायली फौजी फिलिस्तीनियों के एक समूह पर हथियार ताने हुए दिख रहे हैं, जो एक खेत में जमा हुए थे.