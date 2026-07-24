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वेस्ट बैंक में खूनी टकराव, चार फिलिस्तीनियों और एक सेटलर की मौत से बढ़ा तनाव

West Bank Violence: वेस्ट बैंक के टेल गांव में इजरायली फौज और मकामी लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चार फिलिस्तीनियों और एक इजरायली सेटलर की मौत हो गई. कई लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और इजरायल ने वेस्ट बैंक में सुरक्षा अभियान तेज करने का ऐलान किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:23 PM IST
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