/वेस्ट बैंक में खूनी टकराव, चार फिलिस्तीनियों और एक सेटलर की मौत से बढ़ा तनाव

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West Bank Violence: फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुक्रवार (24 जुलाई) को बताया कि इजरायली फौज ने उत्तरी वेस्ट बैंक के 'टेल' गांव में चार फिलिस्तीनियों को गोली मारकर मार डाला. मकामी निवासियों के साथ झड़प में एक इजरायली सेटलर (बस्ती में रहने वाले व्यक्ति) की मौत के बाद कब्जे वाले इलाके में तनाव बढ़ गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि दो अन्य इजरायली और चार और फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, और इजरायली फौज ने ऐलान किया कि वह वेस्ट बैंक में एक "बड़े" दहशतगर्द विरोधी अभियान की तैयारी कर रही है. घटना के सही हालात अभी स्पष्ट नहीं हैं.
लेकिन इजरायली मीडिया की खबरों और मकामी फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ बातचीत से पता चलता है कि शुक्रवार सुबह सेटलर्स का एक समूह 'टेल' गांव में घुसा और निवासियों ने उनका सामना किया, जिन्हें हमले का डर था। इजरायली सेना के मुताबिक निवासियों में से एक ने सेटलर्स में से एक का हथियार छीन लिया और समूह पर गोली चला दी, जिससे पास की एक बस्ती में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले 32 साल के बेनायाहू मेलेट की मौत हो गई. घटना के एक वीडियो में - जिसकी तस्दीक इजरायली फौज ने की है और जिसे इजरायल के आर्मी रेडियो के सैन्य संवाददाता ने ऑनलाइन शेयर किया है, आम कपड़ों में दो हथियारबंद लोग और कम से कम एक इजरायली फौजी फिलिस्तीनियों के एक समूह पर हथियार ताने हुए दिख रहे हैं, जो एक खेत में जमा हुए थे.
एक वक्त पर वे दो हथियारबंद लोग अपनी बंदूकें तानकर कई फिलिस्तीनी निवासियों की ओर तेजी से बढ़ते हैं. फुटेज में, निवासी उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और गोली चलाने से पहले उनमें से एक व्यक्ति से हथियार छीनते हुए दिखते हैं. एक बयान में इजरायली फौज ने कहा कि उसने उस शख्स को मार डाला जिसने सेटलर का हथियार छीना था और जब फौजी ने उसे गोली मारी तो वह हथियारबंद था. लेकिन इजरायली मीडिया आउटलेट्स द्वारा जारी और सेना द्वारा पुष्टि किए गए एक अलग वीडियो में इजरायली बलों को उसी खेत में फिलिस्तीनियों के एक समूह पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है जो पहले से ही जमीन पर थे.
एक मिनट से भी कम समय के फुटेज में एक दर्जन से ज्यादा गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है. फौज ने कहा कि संदिग्ध उन लोगों में से एक था जो खेत में मारे गए थे. उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि फौजियों ने दीगर लोगों को क्यों मारा, जो सभी आपस में रिश्तेदार थे या मूल झड़प के कितनी देर बाद ये हत्याएं हुईं. बाद में फौज के चीफ इयाल ज़मीर ने कहा कि वह कब्जे वाले वेस्ट बैंक में और सैनिक भेज रहे हैं, जहां फौजियों ने 'टेल' और पास के शहर 'नाब्लस' को घेर लिया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इस घटना के बाद इज़राइल "सख़्ती से कार्रवाई" करेगा.