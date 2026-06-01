बांग्लादेश से तनाव के बीच हुआ बातचीत का रास्ता; BSF और BGB के बीच इस तारीख को दिल्ली में होगी बैठक

Bangladesh India Relations: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का जन आंदोलन द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव आ गया है. इसका असर दोनों देशों की सीमा पर देखने को मिल रही है. कई बार दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड्स के बीच संघर्ष की स्थिति बन जा रही है. इस बीच बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने और बॉर्डर पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बाड़ लगाने की बात कहती है. पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद से दोनों देशों की सीमा पर तनाव पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है. अब खबर है कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर गार्ड्स के अधिकारी सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए 8 जून को दिल्ली में मुलाकात करेंगे.

यह बैठक द्विवार्षिक महानिदेशक-स्तरीय सीमा वार्ता के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली ऐसी बैठक होगी. सोमवार (1 मई) को जारी एक बयान में, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने कहा कि "बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) और भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बीच 4-दिवसीय 57वां महानिदेशक (DG) स्तरीय सीमा सम्मेलन 08 से 11 जून 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा."

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बयान में बताया गया कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में 15-सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में BGB के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के प्रतिनिधि, साथ ही भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण विभाग तथा संयुक्त नदी आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

बयान में कहा गया, "BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में 15-सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेगा." इसमें आगे कहा गया, "BGB के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण विभाग, तथा संयुक्त नदी आयोग के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे." दूसरी ओर, भारतीय पक्ष का नेतृत्व BSF के महानिदेशक करेंगे और वे इस सम्मेलन में भाग लेंगे.