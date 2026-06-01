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Zee SalaamZee Salaam आलमी ख़बरेंबांग्लादेश से तनाव के बीच हुआ बातचीत का रास्ता; BSF और BGB के बीच इस तारीख को दिल्ली में होगी बैठक

बांग्लादेश से तनाव के बीच हुआ बातचीत का रास्ता; BSF और BGB के बीच इस तारीख को दिल्ली में होगी बैठक

Bangladesh India Relations: बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते सीमा तनाव के बीच दोनों देशों के सीमा सुरक्षा अधिकारी 8 जून को नई दिल्ली में अहम बैठक करेंगे. इस सम्मेलन में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, सीमा प्रबंधन और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी. दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें भाग लेकर सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 11:53 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bangladesh India Relations: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का जन आंदोलन द्वारा तख्तापलट किए जाने के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव आ गया है. इसका असर दोनों देशों की सीमा पर देखने को मिल रही है. कई बार दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड्स के बीच संघर्ष की स्थिति बन जा रही है. इस बीच बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने और बॉर्डर पार से घुसपैठ को रोकने के लिए बाड़ लगाने की बात कहती है. पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद से दोनों देशों की सीमा पर तनाव पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है. अब खबर है कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर गार्ड्स के अधिकारी सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए 8 जून को दिल्ली में मुलाकात करेंगे.

यह बैठक द्विवार्षिक महानिदेशक-स्तरीय सीमा वार्ता के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहली ऐसी बैठक होगी. सोमवार (1 मई) को जारी एक बयान में, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने कहा कि "बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) और भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बीच 4-दिवसीय 57वां महानिदेशक (DG) स्तरीय सीमा सम्मेलन 08 से 11 जून 2026 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा."

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बयान में बताया गया कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में 15-सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में BGB के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और जहाजरानी मंत्रालय के प्रतिनिधि, साथ ही भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण विभाग तथा संयुक्त नदी आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

बयान में कहा गया, "BGB के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में 15-सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेगा." इसमें आगे कहा गया, "BGB के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त, बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण विभाग, तथा संयुक्त नदी आयोग के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे." दूसरी ओर, भारतीय पक्ष का नेतृत्व BSF के महानिदेशक करेंगे और वे इस सम्मेलन में भाग लेंगे.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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