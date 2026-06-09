जायसवाल ने कहा कि दुनिया को इस इलाके में बिगड़ते हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराएगा." ये टिप्पणियाँ PoJK में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आई हैं, जहाँ लोग प्रशासन, आर्थिक तंगी और आरक्षित विधायी सीटों के आवंटन जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली के ऊँचे बिल और ज़रूरी चीज़ों की कमी कुछ ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं.