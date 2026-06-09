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India Slams Pakistan: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार (9 जून) को PoJK में 7 प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के 4 जवानों की मौत हो गई. वहीं, PoJK में जारी अशांति को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है. भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सिस्टम की नाकामियों और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को छिपाने के लिए फ़ेक न्यूज़ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए पाकिस्तान से आ रही गलत सूचनाओं के लगातार पैटर्न पर बात की. जायसवाल ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा, "हम इस संदर्भ में पाकिस्तान से आ रही फ़ेक न्यूज़ और वीडियो का एक पैटर्न देख रहे हैं. यह पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने की एक हताशा भरी कोशिश है."
जायसवाल ने कब्ज़े वाले इलाके में आर्थिक तंगी और बुनियादी अधिकारों की कमी के खिलाफ़ विरोध कर रहे नागरिकों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की सख़्त कार्रवाई पर गहरी चिंता जताई. MEA प्रवक्ता ने कहा, "पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में पुलिस की बर्बरता की खबरें आ रही हैं, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं."
जायसवाल ने कहा कि दुनिया को इस इलाके में बिगड़ते हालात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराएगा." ये टिप्पणियाँ PoJK में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आई हैं, जहाँ लोग प्रशासन, आर्थिक तंगी और आरक्षित विधायी सीटों के आवंटन जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली के ऊँचे बिल और ज़रूरी चीज़ों की कमी कुछ ऐसे अन्य मुद्दे हैं जिन पर प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने असंतोष को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है, जिससे हिंसक झड़पें हुई हैं और लोग हताहत हुए हैं. खबरों के मुताबिक रावलकोट और अन्य इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर निंदा हुई है और स्वतंत्र जाँच की माँग उठी है.