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PoJK के उबाल को फेक न्यूज़ से दबाने की कोशिश, भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला

India Slams Pakistan: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत ने पाकिस्तान पर फेक न्यूज़ फैलाने और मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का आरोप लगाया है. विदेश मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर चिंता जताई. वहीं, झड़पों में कई लोगों की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक संकट गहरा गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 09, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:10 PM IST
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