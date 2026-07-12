/कतर के साबिक अमीर शेख हमद के मौत पर भारत ने घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक; झुकेगा तिरंगा

वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार (12 जुलाई) को शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपने देश को विकास और समृद्धि के हाई लेवल तक पहुंचाया. वजीर-ए-आजम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और वेस्ट एशियाई मुल्क की आवाम के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "हम कतर के 'फादर अमीर', महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं. वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के हाई लेवल तक पहुंचाया. हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं; मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था. मैं कतर के अमीर, महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ. मरहूम की रूह को शांति मिले."