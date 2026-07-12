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कतर के साबिक अमीर शेख हमद के मौत पर भारत ने घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक; झुकेगा तिरंगा

Qatar Former Emir Sheikh Hamad Death: कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत ने 13 जुलाई को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता और भारत का सच्चा मित्र बताया. शेख हमद को कतर के विकास और आधुनिक बदलावों का प्रमुख सूत्रधार माना जाता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:33 PM IST
कतर के साबिक अमीर शेख हमद के मौत पर भारत ने घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक; झुकेगा तिरंगा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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