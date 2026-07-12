/कतर के साबिक अमीर शेख हमद के मौत पर भारत ने घोषित किया एक दिन का राष्ट्रीय शोक; झुकेगा तिरंगा

राज्य चुनें
Qatar Former Emir Sheikh Hamad Death: हिंदुस्तान ने कतर के साबिक 'अमीर' शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की मौत पर सम्मान व्यक्त करते हुए सोमवार (13 जुलाई) को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है. हिंदुस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि शोक के दिन पूरे मुल्क में कौमी परचम आधा झुका रहेगा और उस दिन कोई ऑफिसियल मनोरंजन प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत सरकार ने कतर राज्य के 'फादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी, जिनका आज निधन हो गया, के सम्मान में कल, 13 जुलाई, 2026 को एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है. शोक के दिन पूरे हिंदुस्तान में उन सभी इमारतों पर कौमी परचम आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से परचम फहराया जाता है, और उस दिन कोई ऑफिसियल मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा."
मंत्रालय ने शेख की मौत पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य एवं माइनॉरिटी मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के जरिए व्यक्त की गई संवेदनाओं का भी जिक्र किया. विदेश मंत्रालय ने कहा, "हिंदुस्तान के वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने 'फादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के हाई लेवल तक पहुंचाया और वे भारत के सच्चे दोस्त थे." मंत्रालय ने आगे कहा, "संसदीय कार्य और माइनॉरिटी मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के जल्द ही कतर का दौरा करने और हिंदुस्तान सरकार की ओर से कतर राज्य के प्रति संवेदना व्यक्त करने की उम्मीद है."
वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार (12 जुलाई) को शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपने देश को विकास और समृद्धि के हाई लेवल तक पहुंचाया. वजीर-ए-आजम ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और वेस्ट एशियाई मुल्क की आवाम के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "हम कतर के 'फादर अमीर', महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं. वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के हाई लेवल तक पहुंचाया. हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं; मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था. मैं कतर के अमीर, महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ. मरहूम की रूह को शांति मिले."
इससे पहले, कतर के अमीरी दीवान ने बताया था कि कतर के 'फादर अमीर', शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इतवार को अमीरी दीवान ने एक बयान में कहा, "अल्लाह की मर्जी और किस्मत पर अटूट विश्वास के साथ, अमीरी दीवान मुल्क के लिए एक बड़े नुकसान पर शोक व्यक्त करता है- मरहूम महामहिम 'फादर अमीर' शेख हमद बिन खलीफा अल थानी (ईश्वर उन पर कृपा करे) का आज सुबह मौत हो गई."
शेख हमद, जिन्होंने 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया, ऊर्जा-समृद्ध देश के शानदार विकास के मुख्य सूत्रधार थे. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनके शासनकाल में देश ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास देखा, जिसने बैनुल-अकवामी बिरादरी में इसकी स्थिति को मजबूत किया. शेख हमद के कार्यकाल में ही 2004 में कतर का पहला स्थायी संविधान लागू हुआ और नगरपालिका चुनाव शुरू हुए, जिनमें औरतों को वोट देने और उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने की इजाजत दी गई थी.