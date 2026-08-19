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फिलिस्तीन में बनेगा इंडिया हॉस्पिटल, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

India Healthcare Project In Palestine: फिलिस्तीन में जल्द ही भारत के सहयोग से "इंडिया हॉस्पिटल" बनाया जाएगा. फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने बताया कि इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. भारत दवाइयां, मेडिकल उपकरण और अन्य स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध कराएगा, जिससे वहां की कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 19, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:47 PM IST
फिलिस्तीन में बनेगा इंडिया हॉस्पिटल, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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