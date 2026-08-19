फिलिस्तीन में बनेगा इंडिया हॉस्पिटल, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

दरअसल, मंगलवार को विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा की थी. इस दौरान फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लगातार समर्थन की पुष्टि की. रंगनाथन ने रामल्लाह में फिलिस्तीन की विदेश और प्रवासी मामलों की मंत्री वारसनेन अगाबेकियान शाहीन के साथ मुलाकात कर टू-नेशन सॉल्यूशन के तहत फिलिस्तीन के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराया. बाद में रामल्लाह स्थित भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक्स पोस्ट में कहा, "भारत ने बातचीत के जरिए दो-देश समाधान के लिए अपने-अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को दोहराया." उन्होंने गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई और आम नागरिकों तक बिना किसी रुकावट मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया.