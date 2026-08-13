भारत-मलेशिया के बीच दोस्ती का नया चैप्टर, 'उदारा शक्ति 2026' संयुक्त अभ्यास से मजबूत हुए रक्षा रिश्ते

यह बड़ा अभ्यास 1983 से डार्विन में आयोजित किया जा रहा है और इसमें पहली बार जापानी एयर सेल्फ-डिफेंस फ़ोर्स के F-35 लाइटनिंग II और इंडोनेशियाई T-50I गोल्डन ईगल जेट, साथ ही फ़िनलैंड और स्वीडन के शामिल किए गए कर्मी भी हिस्सा लेंगे.

रिलीज़ में कहा गया है कि 'पिच ब्लैक 2026' में अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोरिया गणराज्य, भारत, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के विमान, साथ ही न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फ़िनलैंड और स्वीडन के शामिल किए गए कर्मी भी हिस्सा लेंगे. 'पिच ब्लैक 2026' के अभ्यास कमांडर, एयर कमोडोर (AIRCDRE) मैथ्यू मैककॉर्मक ने इस हाई-एंड ट्रेनिंग गतिविधि के महत्व पर ज़ोर दिया.