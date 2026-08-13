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भारत-मलेशिया के बीच दोस्ती का नया चैप्टर, 'उदारा शक्ति 2026' संयुक्त अभ्यास से मजबूत हुए रक्षा रिश्ते

India Malaysia Air Force Exercise: भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं ने मलेशिया के सुबांग एयर बेस पर संयुक्त अभ्यास 'उदारा शक्ति 2026' शुरू किया है. इस अभ्यास में दोनों देशों के वायु सैनिक मिलकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. इसका मकसद आपसी तालमेल बढ़ाना, नई सीख हासिल करना और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 13, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:49 AM IST
भारत-मलेशिया के बीच दोस्ती का नया चैप्टर, 'उदारा शक्ति 2026' संयुक्त अभ्यास से मजबूत हुए रक्षा रिश्ते

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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