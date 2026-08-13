भारत-मलेशिया के बीच दोस्ती का नया चैप्टर, 'उदारा शक्ति 2026' संयुक्त अभ्यास से मजबूत हुए रक्षा रिश्ते

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India Malaysia Air Force Exercise: भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल मलेशियन एयर फ़ोर्स (RMAF) ने मलेशिया के सुबांग एयर बेस पर बाइलेट्रल एक्सरसाइज 'उदारा शक्ति 2026' शुरू किया है. भारतीय वायु सेना की X पर एक पोस्ट के अनुसार, दोनों देशों के वायु सैनिक संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग और विषय-विशेषज्ञों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान में शामिल हैं.
IAF ने X पर लिखा, "अभ्यास उदारा शक्ति 2026: भारतीय वायु सेना और रॉयल मलेशियन एयर फ़ोर्स मलेशिया के सुबांग एयर बेस पर द्विपक्षीय अभ्यास उदारा शक्ति 2026 कर रहे हैं। दोनों देशों के वायु सैनिक संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग और विषय-विशेषज्ञों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान में शामिल हैं, जिनका फोकस ऑपरेशनल लर्निंग, बेहतरीन तरीकों के आदान-प्रदान और इंटरऑपरेबिलिटी (आपसी तालमेल) को बेहतर बनाने पर है. साथ ट्रेनिंग करें। साथ सीखें। साथ मिलकर काम करें."
अभ्यास 'उदारा शक्ति' दोनों पक्षों के कर्मियों को एक साथ ट्रेनिंग करने और हवाई अभियानों के लिए एक-दूसरे की प्रक्रियाओं, तौर-तरीकों और दृष्टिकोणों से बेहतर ढंग से परिचित होने का मौका देता है. इससे पहले जुलाई में, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स का प्रमुख एयर कॉम्बैट अभ्यास, 'अभ्यास पिच ब्लैक', 20 जुलाई से 7 अगस्त तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के आसमान में आयोजित किया गया था. रक्षा विभाग के अनुसार, RAAF के डार्विन, टिंडल और एम्बरली बेस से 20 देशों के 2,500 से अधिक कर्मियों की मदद से 100 तक जेट विमानों ने इसमें हिस्सा लिया.
यह बड़ा अभ्यास 1983 से डार्विन में आयोजित किया जा रहा है और इसमें पहली बार जापानी एयर सेल्फ-डिफेंस फ़ोर्स के F-35 लाइटनिंग II और इंडोनेशियाई T-50I गोल्डन ईगल जेट, साथ ही फ़िनलैंड और स्वीडन के शामिल किए गए कर्मी भी हिस्सा लेंगे.
रिलीज़ में कहा गया है कि 'पिच ब्लैक 2026' में अमेरिका, जापान, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कोरिया गणराज्य, भारत, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के विमान, साथ ही न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, ब्रुनेई, मलेशिया, फ़िनलैंड और स्वीडन के शामिल किए गए कर्मी भी हिस्सा लेंगे. 'पिच ब्लैक 2026' के अभ्यास कमांडर, एयर कमोडोर (AIRCDRE) मैथ्यू मैककॉर्मक ने इस हाई-एंड ट्रेनिंग गतिविधि के महत्व पर ज़ोर दिया.